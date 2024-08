Les travailleurs japonais sont parmi les moins motivés au monde

Japan Data

Une étude américaine révèle que seulement 6 % des Japonais sont impliqués dans leur travail, un pourcentage qui se situe parmi les plus bas par rapport aux autres pays dans le monde.

L’entreprise américaine Gallup a mené une étude sur l’engagement des salariés dans leur société en 2023.

Il se trouve que le pourcentage d’employés au Japon motivés et activement engagés dans leur travail était seulement de 6 %, la moyenne étant de 23 % dans le monde et de 18 % pour le seul continent asiatique. Le Japon fait donc bien pâle figure. Avec 41 %, la Mongolie était le pays d’Asie de l’Est où la proportion d’employés motivés était la plus élevée. Notons que les États-Unis sont à 33 %, et la France, seulement à 7 % !

Parmi les travailleurs japonais, 24 % se sentent complètement désengagés, soit quatre fois plus que le pourcentage de ceux qui au contraire se disent motivés. Gallup note que malgré les réformes apportées à la manière de travailler au Japon, le pourcentage d’employés non motivés reste élevé ces dix dernières années, voire plus ; et le faible nombre d’employés motivés pourrait avoir un impact négatif sur les entreprises et l’économie en général. Selon une analyse, en 2023, les sociétés nippones ont essuyé 86 000 milliards de yens (515 milliards d’euros) de pertes en raison de coûts d’opportunité (perte d’employés) provoqués par le niveau peu élevé de motivation des travailleurs.

Les résultats de l’étude menée par Gallup montrent par ailleurs que les employés japonais sont généralement peu satisfaits de leur environnement de travail. 41 % confient être très stressés. Parmi les personnes interrogées, 40 % pensent qu’il serait pour elles le moment de quitter leur travail, tandis que 33 % cherchaient déjà à se renseigner pour trouver un nouvel emploi.

Pour Kamimura Chihiro, consultante en apprentissage et en développement chez Gallup, « beaucoup reste à faire pour améliorer les vies de la plupart de travailleurs au Japon ».

(Photo de titre : Pixta)