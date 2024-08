Les Japonais se font de plus en plus escroquer sur internet

Japan Data

Au Japon, les pertes financières causées par des escroqueries sur les réseaux sociaux ont augmenté ces dernières années.

Selon l’Agence de la police nationale, entre janvier et avril 2024, 2 508 cas de fraudes à l’investissement sur les réseaux sociaux ont été rapportés dans tout l’Archipel, représentant une somme totale de 33,4 milliards de yens (207 millions d’euros). Par rapport à la même période l’année dernière, le nombre de cas a été multiplié par plus de 6 et la valeur de ces pertes par plus de 8 ! Ce phénomène a pris une tournure dramatique vers la fin du trimestre, avec des pertes atteignant 9,8 milliards de yens (60 millions d’euros) en mars et 11,5 milliards de yens (71 milliards d’euros) en avril.

Dans les cas de fraude à l’investissement, des images non autorisées d’investisseurs et de célébrités sont utilisées dans des publicités mises en ligne sur différents réseaux sociaux afin d’attirer les futures victimes et leur soutirer de l’argent. Les personnes qui, intéressées, cliquent sur l’une de ces publicités sont ensuite à maintes reprises contactées par des escrocs sur la messagerie Line ou Instagram afin de gagner leur confiance et les amener à investir leur argent. Ces arnaques sont devenues un problème majeur, l’un des cas ayant récemment engendré une perte de plus de 100 millions de yens.

L’Agence nationale de la police a analysé 808 cas signalés en avril 2024, concernant des hommes comme des femmes, 50,4 % et 49,6 % respectivement. La tranche d’âge la plus ciblée était les sexagénaires, avec 26,9 % des personnes concernées. Venaient ensuite les quinquagénaires avec 24,4 % et les septuagénaires avec 20,5 %.

Avec 44,3 % des personnes interrogées, la somme d’argent la plus fréquemment extorquée était « moins de 5 millions de yens » (31 000 euros). Cependant, de nombreuses victimes ont perdu des sommes plutôt importantes, plus de 10 millions de yens dans près de 40 % des cas. Rien qu’en avril, 11 cas impliquant des sommes de plus de 100 millions de yens ont été rapportés.

En ce qui concerne la façon dont elles ont été contactées, 55,8 % des personnes interrogées ont été entraînées dans des escroqueries à l’investissement par l’intermédiaire de « bannières publicitaires », 17,1 % ont reçu des « messages directs » et 10,5 % des « invitations dans des groupes sur messagerie ».

Les hommes ont été principalement contactés par Line, Facebook et Instagram. Les femmes, quant à elles, ont généralement été ciblées par Instagram, Line ou des sites spécialisés. La plupart des escrocs sont entrés en contact avec leurs victimes par l’intermédiaire de Line, en leur faisant croire à de faux placements financiers. Enfin, s’agissant des sommes versées, 90,2 % des victimes ont payé les sommes qui leur étaient réclamées par « transfert d’argent » et 7,5 % ont eu recours à de la « cryptomonnaie ».

Le « romance scamming » est un autre type d’arnaque présent sur les réseaux sociaux. L’escroc se rapproche de la victime pour construire une relation étroite avec elle en la contactant à plusieurs reprises, avant de lui soutirer de l’argent. L’Agence nationale de la police a rapporté 832 cas de ce type d’escroquerie entre les mois de janvier et avril 2024. Les sommes impliquées se chiffraient à quelque 8,4 milliards de yens (52 millions d’euros).

(Photo de titre : Pixta)