Un tiers des foyers japonais sont des « mono-ménages »

Japan Data

De plus en plus de Japonais vivent seuls. Ces « mono-ménages » représentent 34,0 % des foyers nippons. En 2001, le Japon comptait 11 millions de ménages n’ayant qu’un seul occupant, ce nombre a été multiplié par 1,7 en plus de vingt ans.

Le recensement sur les modes de vie réalisé pour le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales évalue à 54 452 000 le nombre de ménages au Japon, en date du 1er juin 2023. Or, avec 18 495 000 foyers, 34,0 % des ménages japonais ne comptent « qu’un seul occupant », viennent ensuite les 13 516 000 ménages composés d’un couple marié avec enfant non marié, puis les 13 395 000 ménages constitués seulement d’un couple marié, soit respectivement 24,8 % et 24,6 % de l’ensemble des foyers japonais. Le ménage moyen compte 2,23 occupants. C’est 0,02 point de moins qu’en 2022.

En 2001, le Japon comptait 11 millions de ménages n’ayant qu’un seul occupant, ce nombre a été multiplié par 1,7 en plus de vingt ans. En 2019, les mono-ménages sont plus nombreux que les foyers constitués d’un couple marié avec enfant. Par ailleurs, avec 8 553 000 foyers, 46,2 % des mono-ménages ont pour occupant une personne âgée (senior de plus de 65 ans) vivant seule. C’est 2,7 fois plus que les 3 179 000 foyers de 2001.

Le nombre de « ménages de senior » composés, soit uniquement de personne(s) âgée(s) de plus de 65 ans, soit de senior(s) avec un enfant de moins de 18 ans, s’élèvent à 16 560 000 foyers (30,4 % de l’ensemble). Près de la moitié de ces ménages n’a qu’un seul occupant et plus de 40 % est constitué d’un couple marié. Les seniors isolés sont à 64,4 % des femmes et à 35,6 % des hommes.

Le Japon compte 39 527 000 seniors de plus de 65 ans. Dans la plupart des cas (15 938 000 ménages) ils vivent en couple, mais on recense également des ménages avec enfants ainsi que des mono-ménages.

Le ministère recense 9 835 000 ménages avec enfant de moins de 18 ans (18,1 % de l’ensemble), ce qui représente une baisse de 10 points par rapport aux 28,8 % de 2001. Le Japon compte 7 212 000 ménages avec enfants dont la mère travaille (77,8 % de l’ensemble des foyers), c’est 2,1 points de plus qu’en 2022, un record depuis les premières données collectées en 2004.

