Quelles sont les villes les plus et les moins peuplées du Japon ?

Japan Data

Il y a 1 400 fois plus d’habitants à Yokohama, la ville la plus peuplée du Japon (hors Tokyo), qu’à Utashinai (à Hokkaidô), la plus petite de l’archipel nippon.

L’étude démographique publiée par le ministère de l’Intérieur et des Communications, établie sur les données du recensement, montre qu’au Japon les trois villes les plus peuplées sont, en date du 1er janvier 2024, Yokohama (3 752 969 habitants), Osaka (2 757 642) et Nagoya (2 297 745). (D’un point de vue administratif, la mégalopole de Tokyo est traitée à part, elle a le rang de préfecture et non de commune). Il y a plus d’habitants dans la ville de Yokohama que dans la préfecture de Shizuoka (3 606 469) et il y a presque autant d’habitants à Osaka que dans la préfecture d’Ibaraki (2 865 690). Onze villes comptent plus d’un million d’habitants.

D’un autre côté, 37 communes comptent désormais moins de 20 000 habitants alors qu’elles n’étaient que 33 en 2023. En effet, Shimoda (préf. Shizuoka), Susaki (préf. Kôchi), Hakui (préf. Ishikawa) et Furano (préf. Hokkaidô) sont toutes passées sous le seuil en 2024. Avec seulement 2 668 habitants, Utashinai (préf. Hokkaidô) reste la ville la moins peuplée (1 406 fois moins d’habitants que Yokohama). Les cinq communes les moins peuplées sont toutes situées à Hokkaidô.

Les communes japonaises sont classées selon leur taille en villes (shi), en bourgs (machi) et en villages (mura) ; les 23 arrondissements (ku) du centre de Tokyo utilisent souvent les termes anglais de city ou ward dans leurs documents officiels. Le Japon compte par ailleurs 12 villages de moins de 500 habitants. Avec 156 âmes, le village d’Ao-ga-shima est le moins peuplé de l’Archipel. Il est suivi de Mikura-jima, avec 291 habitants, puis de Tonaki à Okinawa (300 habitants). Les îles Ao-ga-shima et Mikura-jima font partie de l’archipel d’Izu, administré par Tokyo. De façon surprenante, les villages les moins peuplés du Japon sont donc gérés par la municipalité de la mégapole la plus peuplée du monde.

(Photo de titre : Pixta)