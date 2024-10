Plus de 60 % des enfants en primaire ont un « ami numérique »

Japan Data

Les enfants en primaire et les collégiens appartiennent à cette génération dite digital native qui est née à l’heure du smartphone et pour qui le virtuel et le numérique comptent beaucoup.

L’entreprise tokyoïte NIFTY a questionné en ligne les usagers de son site pour enfants nommé NIFTY Kids au sujet de leurs « amis numériques ». Le sondage a reçu 2 457 réponses.

Au total, 64,1 % des enfants en primaire et 74,6 % des collégiens disent avoir des « amis numériques».

Les jeux en ligne sont le meilleur moyen pour se faire des amis sur Internet, cela concerne 51,5 % des enfants en primaire, soit plus du triple des usagers de la messagerie LINE qui arrive en deuxième position avec 15,4 % des réponses. Les collégiens ont sensiblement les mêmes pratiques, 38 % jouent à des jeux et 35,8 % sont sur LINE, ce qui laisse à penser que les jeux sont une porte d’entrée et que les réseaux d’amitié se développent ensuite sur les plateformes de messagerie.

Les enfants en primaire ont une légère préférence pour leur amis réels (56,1 %), quand les collégiens disent aimer autant leurs amis numériques que ceux de leur entourage réel.

Quand ils indiquent être plus à l’aise avec leur amis réels, les sondés expliquent qu’ils pensent pouvoir leur faire confiance, ils aiment pouvoir leur parler directement et disent bien les connaître. Pour les amis numériques, ils apprécient pouvoir se lier d’amitié avec des personnes de tous âges. Ils disent pouvoir se montrer sous leur vrai visage et souhaitent leur demander conseil justement parce que ce ne sont pas des proches.

Pourtant, 25,8 % des jeunes disent avoir eu des problèmes en ligne. Citons quelques exemples, « J’ai été mis sous pression à cause de rumeurs sans fondement ayant circulé sur la messagerie LINE », « J’ai été menacé, on me disait qu’on savait dans quelle école j’étais » ou « J’ai été contacté par quelqu’un qui disait avoir le même âge que moi, alors qu’au téléphone, j’ai compris que c’était un homme mûr ». Les enfants sont parfois confrontés à des situations qui les dépassent.

(Photo de titre : Pixta)