Rencontrer un partenaire de vie à Tokyo : quels obstacles freinent les Japonais ?

Japan Data

Selon une étude, si 78,7 % des jeunes célibataires de Tokyo pensent se marier un jour, près de la moitié d’entre eux confient qu’il est difficile de trouver des occasions de rencontrer un partenaire potentiel.

La Chambre du Commerce et de l’Industrie de Tokyo a mené sa première étude sur le ressenti des jeunes à Tokyo vis-à-vis du mariage et des enfants. 78,7 % des célibataires de la capitale ont répondu qu’ils pensaient se marier un jour. Cependant, parmi ce qui les freine à accomplir leur objectif, 50,1 % des hommes et 47 % des femmes célibataires citent le manque d’opportunités de rencontrer un partenaire potentiel. Ces chiffres sont plus élevés que ceux qui ont cité des « aspects économiques » comme obstacles (respectivement 40,9 % pour les hommes célibataires et les 36,5 % pour les femmes).

Parmi les personnes célibataires qui n’étaient pas engagées dans une relation, le problème le plus fréquemment cité (67,3 %) était le manque d’opportunités de rencontrer un partenaire potentiel. S’agissant des méthodes qu’ils envisageaient pour trouver un partenaire, la réponse la plus fréquemment donnée (53,5 %) était « présentation par un ami ou une connaissance » suivie de « une application fiable et relativement peu chère » (42,5 %).

Cette étude a été menée entre avril et mai 2024, dans le cadre d’activités visant à proposer des politiques pour faire face à la baisse de la natalité au Japon. 2 198 personnes y ont répondu, âgées entre 18 ans et 34 ans, travaillant principalement à Tokyo, dans des entreprises faisant partie de la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Tokyo.

Parmi les répondants, 76,4 % ont confié vouloir idéalement « deux enfants ou plus ». Cependant, seulement 44,2 % ont déclaré qu’il serait réaliste d’avoir « deux enfants ou plus », tandis que 55,7 % qu’il serait réaliste d’avoir « un enfant ou plus ».

Le nombre d’enfants mentionnés par les personnes interrogées, idéal et réaliste, avait tendance à augmenter selon la tranche de revenu. Parmi les personnes ayant un revenu annuel d’environ 3 millions de yens (18 000 euros), 24,6 % ont confié que « zéro » était le nombre idéal.

Le principal obstacle au fait d’avoir des enfants parmi les personnes concernées par cette tranche de revenus, était de loin, l’aspect pécuniaire, mentionné par 74,1 % des personnes interrogées. Si les femmes évoquent principalement la charge accrue des tâches ménagères et la garde des enfants, pour les hommes, ce sont plutôt les longues heures de travail et la possibilité d’être muté dans une autre ville ou de devoir vivre loin de sa famille qui prennent le dessus. Ces réponses, chez les femmes comme chez les hommes, reflètent les conceptions traditionnelles des rôles fondés sur le sexe. Par ailleurs, les femmes semblaient beaucoup plus préoccupées par le fait que le mariage interfère avec leur carrière.

(Photo de titre : Pixta)