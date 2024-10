Sites web et applications utiles au Japon pour se prémunir contre les désastres naturels

Japan Data

Dans cet article, nous allons vous présenter les applications et les sites internet contenant des informations sur la prévention des tremblements de terre, des typhons et autres catastrophes naturelles au Japon.

Au Japon, il est indispensable de se préparer face aux catastrophes telles que les tremblements de terre et les typhons, et il existe de nombreuses ressources disponibles en français, en anglais ou dans d’autres langues afin de pouvoir faire face à toutes les situations.

Une application utile est Safety Tips (en anglais), développée par l’Office nationale du tourisme japonais (JNTO).

En plus de présenter des destinations touristiques, le site web du JNTO propose une liste de liens pour passer un voyage au Japon en toute sécurité, à savoir Japan Safe Travel (anglais). Le site du JNTO, disponible enfrançais, publie aussi des informations en cas de désastre.

Pour suivre les informations dans plusieurs langues, les ressources du célèbre média japonais NHK sont particulièrement fiables. Son site web et son application officielle supportent 19 langues différentes, dont le français, et les toutes dernières actualités peuvent y être consultées.

Les données fournies par les gouvernements locaux sont également très utiles, notamment lorsqu’il s’agit de trouver l’emplacement des centres d’évacuation, ou des informations sur l’approvisionnement en eau et les secours. Il est donc important de pouvoir accéder immédiatement aux informations liées aux désastres naturels fournies par les municipalités.

Récemment, nombre d’entre elles ont développé leurs propres applications officielles dédiées. Le gouvernement métropolitain de Tokyo propose par exemple une application gratuite d’information sur la prévention des catastrophes, disponible en anglais.

Dans l’application, jusqu’à dix lieux peuvent être enregistrés sous l’appellation « Mon Secteur ». Vous pouvez donc indiquer votre domicile ainsi que les emplacements dans lesquels vous travaillez habituellement, ce qui vous permettra de recevoir des notifications push sur les informations liées aux désastres naturels dans les environs. Il est également possible d’accéder à une carte de prévention des catastrophes pour vérifier l’état des rivières en cas d’inondation, les sites d’évacuation et les points d’approvisionnement en eau.

Deux guides de préparation aux désastres naturels, distribués aux résidents de Tokyo, peuvent également être consultés via l’application. Et pour les non-résidents, l’application regorge également de fonctions utiles : on compte notamment un quiz pour sensibiliser aux catastrophes, ainsi qu’une option pour gérer les dates d’expiration des provisions de tous les jours en cas d’urgence.

Certaines municipalités ont conclu des accords avec le service des alertes de prévention des désastres de Yahoo, ou ont créé un compte officiel sur l’application de messagerie LINE afin de diffuser des informations relatives aux désastres naturels. Nous vous conseillons de vérifier sur le site de votre gouvernement local de quelle manière les informations de prévention sont diffusées près de chez vous. Il est important de se préparer au quotidien, afin d’être prêt à agir sans panique lorsqu’une urgence survient.

Application Safety Tips (anglais)

https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/app.html

https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/app.html Site web de l’agence japonaise du tourisme (français)

https://www.japan.travel/fr/

https://www.japan.travel/fr/ Site web de la NHK (français)

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fr/

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fr/ Application officielle de la NHK (français)

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fr/app/

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fr/app/ Application pour la prévention des désastres naturels à Tokyo (anglais)

https://tokyo-resilience.metro.tokyo.lg.jp/en/prevention/

