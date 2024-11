Le nombre de travailleurs âgés au Japon et leur taux d’emploi par rapport à d’autres pays

Japan Data

Le nombre de travailleurs âgés de 65 ans et plus a grimpé pour la 20e année consécutive, atteignant 9,1 millions en 2023. Comparons également le taux d’emploi des seniors avec d’autres pays.

Les chiffres de septembre 2024 du ministère des Affaires intérieures et des Communications montrent que le nombre de seniors au Japon (âgés de 65 ans et plus) a augmenté de 20 000 par rapport à l’année dernière, atteignant un record de 36 250 000 personnes. La proportion de seniors au sein de la population totale a augmenté de 0,2 point de pourcentage, atteignant lui aussi un record de 29,3 %.

Le vieillissement de la population japonaise se reflète dans sa force de travail. En 2023, on comptait plus de 9,1 millions de travailleurs âgés de 65 ans et plus, ce qui excède le total de l’année précédente pour la 20e année consécutive. Par industrie, la vente en gros et en détail comptaient le plus grand nombre d’employés (1,3 million) suivis de la santé et des aides sociales (1,1 million) et de l’industrie des services (1 million). On compte 2,4 fois plus de travailleurs âgés dans la santé et les aides sociales qu’il y a 10 ans, avec une augmentation notable pour les soins infirmiers. Le ratio de seniors au sein du nombre total des travailleurs âgés de 15 ans et plus était de 13,5 %, ce qui signifie qu’un employé sur sept a 65 ans ou plus au Japon.

Le taux d’emploi pour toutes les personnes âgées de 65 ans et plus reste environ le même (25,2 %). Celui par groupe d’âge est de 52 % pour les personnes âgées de 65 à 69 ans, de 34 % pour celles âgées de 70 et 74 ans, et de 11,4 % pour les 75 ans et plus. Tous ces chiffres constituent de nouveaux records.

(Photo de titre : Pixta)