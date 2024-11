Surmenage et congés payés au Japon : les données du ministère de la Santé

Japan Data

Le surmenage au travail a engendré un nombre record de personnes reconnues comme souffrant de troubles mentaux. D’un autre côté, le taux de jours de congés payés pris par an en moyenne augmente d’année en année.

Selon le Livre blanc 2024 sur les mesures de prévention du karôshi (mort par surmenage), 883 personnes ont été reconnues comme souffrant de troubles mentaux dus au surmenage. Ce sont 173 personnes de plus que l’année précédente, un record. Parmi ces cas, 79 concernaient des suicides et des tentatives de suicide.

Le nombre de personnes reconnues comme souffrant de pathologies cérébrales ou cardiaques liées au travail s’élevait à 216, franchissant la barre des 200 pour la première fois en quatre ans.

En 2023, le nombre total annuel d’heures travaillées par employé était de 1 636, soit 3 heures de plus que l’année précédente. D’environ 1 900 dans les années 1990, si ce chiffre a diminué, il s’est récemment stabilisé.

Dans le cas des travailleurs à temps plein, ce chiffre s’élevait à 1 962, en dessous de la barre des 2 000 pour la cinquième année consécutive. Pour les travailleurs à temps partiel, ce chiffre était un peu moins élevé, 952, en dessous de la barre des 1 000, également pour la cinquième année consécutive.

Parmi les employés effectuant plus de 40 heures de travail par semaine, 8,4 % totalisaient un grand nombre d’heures supplémentaires (plus de 60 heures par semaine). Il s’agit d’une diminution de 0,5 point de pourcentage par rapport à l’année dernière. Par domaine, c’est dans les transports et les services postaux que ce chiffre était le plus élevé, avec 18,5 %.

Le Livre blanc 2024 s’est également intéressé à la situation des congés payés annuels, attirant l’attention sur une tendance à l’augmentation marginale du nombre de jours pris, avec une moyenne de 10,9 jours enregistrée en 2022, supérieure à 10 jours pour la quatrième année consécutive. En 2017, le taux de congés payés pris par an en moyenne par les employés a dépassé les 50 %, et il est passé à 62,1 % en 2022, soit une augmentation de 3,8 points par rapport à l’année précédente.

