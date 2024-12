La liste des Premiers ministres japonais au XXIème siècle

Japan Data

Voici la liste des Premiers ministres japonais depuis avril 2000 et la durée de leur mandat à la tête du pouvoir.

Le Parti libéral-démocrate (PLD) a continué de de dominer la politique japonaise au XXIe siècle tel qu’il l’avait fait dans la seconde moitié du siècle dernier. La grande majorité des Premiers ministres est issue de ses rangs.

Les deux dirigeants ayant le plus longtemps servi à ce poste sont Koizumi Jun’ichirô, qui est resté cinq ans à partir d’avril 2001, et Abe Shinzô, qui a tenu les rênes du pays pendant un an après Koizumi, a démissionné pour raisons de santé, puis est revenu à la tête du gouvernement pour une période record d’environ huit ans à partir de décembre 2012.



Abe Shinzô s’adressant à la presse dans la résidence officielle du Premier ministre, le 16 septembre 2020. (Jiji)

À la date de novembre 2024, il y a eu neuf Premiers ministres appartenant au PLD depuis le début 2000 (en comptant Abe Shinzô par deux fois), et trois venant du Parti démocrate du Japon, qui a été au pouvoir entre septembre 2009 et décembre 2012.

La lsite des Premiers ministres japonais depuis 2000

Ishiba Shigeru (PLD; en fonction, octobre 2024 –)

Kishida Fumio (PLD; 1,094 jours, octobre 2021–octobre 2024)

Suga Yoshihide (PLD; 384 jours, septembre 2020–octobre 2021)

Abe Shinzô (PLD; 2,822 jours, décembre 2012–septembre 2020)

Noda Yoshihiko (PDJ; 482 jours, septembre 2011–décembre 2012)

Kan Naoto (PDJ; 452 jours, juin 2010–septembre 2011)

Hatoyama Yukio (PDJ; 266 jours, septembre 2009–juin 2010)

Asô Tarô (PLD; 358 jours, septembre 2008–septembre 2009)

Fukuda Yasuo (PLD; 365 jours, septembre 2007–septembre 2008)

Abe Shinzô (PLD; 366 jours, septembre 2006–septembre 2007)

Koizumi Jun’ichirô (PLD; 1,980 jours, avril 2001–septembre 2006)

Mori Yoshirô (PLD; 387 jours, avril 2000–avril 2001)

(Photo de titre : le Premier minsitre Ishiba Shigeru lors de l’APEC / Sommet du G20 à Rio de Janeiro, au Brésil, le 18 novembre 2024. Jiji)