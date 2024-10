« Asadora » : les courts feuilletons matinaux, une inspiration quotidienne pour les Japonais

Le b.a.-ba du Japon

Au Japon, les populaires feuilletons matinaux asadora de la NHK mettent en scène des personnages, souvent féminins, qui luttent pour surmonter les défis de la vie. Présentation du concept et de quelques-uns des récents succès télévisés.

L’asadora (contraction de asa, « matin », et dora pour « drama ») est un format de série de longue date sur la chaîne publique NHK, avec des épisodes de 15 minutes diffusés chaque matin (et rediffusés à midi) tout au long de la semaine. Les histoires tournent généralement autour de la vie d’une protagoniste féminine et des épreuves qu’elle traverse, bien que les personnages principaux masculins soient devenus plus courants au cours des dernières années. Ces feuilletons sont souvent inspirés de personnages réels. Citons par exemple Tora ni tsubasa (Les ailes du tigre), diffusée du printemps à l’automne 2024, et qui se base sur la vie de Mibuchi Yoshiko, l’une des premières femmes avocates du Japon d’avant-guerre. (Voir notre article lié : « Tora ni Tsubasa » : le succès de la série télé matinale du moment pour l’égalité femme-homme)



Itô Sairi (gauche), héroïne de Tora ni tsubasa, passe le relais à Hashimoto Kanna, qui interprète le personnage principal du nouveau asadora de la NHK, intitulé Omusubi, qui a commencé le 4 septembre dernier. (Kyôdô)

Au départ, chaque série était diffusée pendant un an, mais depuis 1975, la plupart s’étendent seulement sur six mois. On compte néanmoins une exception notable à cette règle : Oshin, diffusé en 1983, et qui est devenu un phénomène mondial après une diffusion sur 12 mois. Ce feuilleton narre l’histoire de Tanokura Shin (surnommée Oshin), née dans la pauvreté au début du XXe siècle, et qui a surmonté de nombreuses épreuves avant de créer sa propre entreprise. Le succès d’Oshin ne s’est pas limité au Japon, il a aussi conquis de nombreux pays, notamment en Asie et en Amérique.



Oshin (1983) (Avec l’aimable autorisation de NHK On Demand)



L’affiche officielle d’Omusubi (© NHK)

Autrefois, il était courant de choisir un acteur inconnu pour incarner le personnage principal, mais depuis 2000, des stars établies ont souvent pris le rôle principal, comme Andô Sakura, Hirose Suzu, et Hashimoto Kanna, qui tient le rôle principal de la série Omusubi (dont la diffusion s’étendra de 2024 à 2025) mettant en scène une jeune nutritionniste en devenir. Les prochaines séries asadora seront inspirées par la vie des épouses de Yanase Takashi, créateur du célèbre manga Anpanman, et de Lafcadio Hearn, bien connu pour ses écrits sur le Japon.

Les téléspectateurs du monde entier peuvent suivre l’asadora en cours avec des sous-titres en anglais sur la chaîne NHK World Premium. Au Japon, de nombreuses feuilletons passés sont pour leur part disponibles via NHK On Demand (uniquement en japonais).

Sélection d’asadora depuis les années 2000

Come Come Everybody (2021-2022)

Avec Kamishiraishi Mone, Fukatsu Eri, et Kawaei Rina dans les rôles de trois générations de femmes liées par un cours d’anglais diffusé en radio.



Come Come Everybody (2021-2022) (Avec l’aimable autorisation de NHK On Demand)

Summer Sky (2019)

Avec Hirose Suzu, incarnant une orpheline rêvant de devenir animatrice.

Avec Andô Sakura, dans le rôle de l’épouse de l’inventeur des nouilles instantanées, une version fictive d’Andô Momofuku.



Manpuku (2018-2019) (Avec l’aimable autorisation de NHK On Demand)

Half Blue Sky (2018)

Avec Nagano Mei, qui incarne une aspirante mangaka malentendante d’une oreille.

Avec Haru, jouant une entrepreneuse de la fin du XIX e siècle. La série s’inspire de la vie d’Hirooka Asako.

Avec Charlotte Kate Fox dans le rôle d’une Écossaise mariée à un brasseur de whisky japonais. Ce drama est inspiré par la vie de Rita Taketsuru et Taketsuru Masataka, fondateur de Nikka Whisky.<



Massan (2014-2015) (Avec l’aimable autorisation de NHK On Demand)

Hanako and Anne (2014)

Avec Yoshitaka Yuriko, incarnant Muraoka Hanako, traductrice de Anne… la maison aux pignons verts en japonais.

Avec Nônen Rena (connue aujourd’hui sous le nom de scène Non), qui devient plongeuse ama avant de tenter sa chance dans l’industrie musicale.

Avec Ono Machiko, qui incarne une créatrice de mode inspirée par la pionnière Koshino Ayako.

Avec Matsushita Nao, dans le rôle de l’épouse du mangaka Mizuki Shigeru, inspirée par l’autobiographie de son épouse Mura Nunoe.

Avec Kuninaka Ryôko, jouant une jeune femme d’Okinawa qui déménage à Naha puis à Tokyo dans le but de devenir infirmière.

(Photo de titre : Hashimoto Kanna interprétant le rôle principal d’Omusubi. © NHK)