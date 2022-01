L’essentiel du mois de décembre 2021

Un incendie criminel a eu lieu dans une clinique de soins psychiatriques au cinquième niveau d’un immeuble de huit étages d’Osaka, avec pour bilan le décès de 25 personnes le 28 décembre. L’auteur présumé du crime, Tanimoto Morio, est arrêté le 19 décembre alors qu’il est encore en état critique et décède à l’hôpital le 20 décembre.

Il est annoncé que le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme avait surestimé la valeur des commandes de construction dans les statistiques mensuelles.

Toyota annonce un nouvel objectif de vente augmenté de 3,5 millions de véhicules électriques dans le monde en 2030 et 62 milliards d’euros d’investissements.

Un parc Pokémon a ouvert pour la première fois au Japon. Il se trouve dans la préfecture du Fukushima, plus précisèment à Namie, la ville natale du père de Tajiri Satoshi, le créateur de la franchise Pokémon.

Carlos Ghosn s’est exprimé lundi 6 décembre lors d’une vidéo-conférence organisé par le Club des Correspondants de presse du Japon. L’ex-président de Nissan a tenu à défendre son ancien bras droit Greg Kelly, actuellement en procès à Tokyo et accusé de l’avoir aidé à dissimuler environ 70 millions d’euros de rémunérations entre 2010 et 2018.

Le Premier ministre Kishida Fumio a effectué son discours de politique générale à la Diète, dans lequel il a annoncé que le gouvernement avancera dans la mesure du possible la vaccination de la troisième dose afin de contrer la propagation du variant Omicron. Il a prévu également de réviser la stratégie de sécurité nationale du Japon dans un an.

Tanaka Hidetoshi, président de l’Université Nihon, a démissionné suite à son arrestation par les procureurs de Tokyo en raison de soupçons d’évasion fiscale. Il est inculpé le 20 décembre et relâché le lendemain après avoir payé une caution de 60 millions de yens (462 000 euros).

La nouvelle du décès de l’acteur de kabuki et star de la télévision Nakamura Kichiemon le 28 novembre à l’âge de 77 ans a été annoncée. Il possédait le titre de Trésor national vivant du Japon.

La princesse Aiko, fille unique de l’empereur Naruhito et de l’impératrice Masako, a atteint sa majorité et fêté son vingtième anniversaire. Le 5 décembre, elle a participé à une cérémonie de célébration au palais impérial.

Samedi 18

Iizuka Shigeo, président de l’Association des familles des victimes kidnappées par la Corée du Nord jusqu’au début décembre, est décédé à l’âge de 83 ans. Sa sœur Taguchi Yaeko a été enlevée par la Corée du Nord en 1978.

L’actrice Kanda Sayaka, connue pour avoir été la voix d’Anna dans le dessin animé de Disney « La reine des neiges », est décédée à l’âge de 35 ans après une chute par la fenêtre d’un hôtel de Sapporo (préfecture de Hokkaidô). La police enquête sur cet incident qui pourrait être un suicide.

L’autoroute Sanriku, construite par le gouvernement national en tant que « route de la reconstruction », a été inaugurée dans la région du Tôhoku (nord-est). Elle relie sur 359 kilomètres Sendai (préfecture de Miyagi) et Hachinohe (préfecture d’Aomori), et a pour objectif de revitaliser la région qui a été dévastée en 2011 par le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon et le tsunami qui a suivi.





Lundi 20

Le Parlement approuve la somme record de 36 000 milliards de yens (277 milliards d’euros) pour le budget supplémentaire de l’année fiscale 2021, dont l’objectif principal est d’alléger l’impact économique de la pandémie de Covid-19.

Le passeport vaccinal numérique désormais disponible. Le document téléchargeable sur Smartphone peut être utile lors des procédures de voyage en dehors du pays et pour pénétrer dans certains établissements, un peu comme le pass sanitaire en France.

Mardi 21

Le ministère de la Justice a annoncé l’exécution de trois condamnés à mort, dont un homme inculpé du meurtre de sept personnes à Kakogawa (préfecture de Hyôgo). Ce sont les premières exécutions depuis décembre 2019 et les premières du gouvernement Kishida.

McDonald’s Holdings Japan, la branche japonaise du géant américain du fast-food, a annoncé qu’elle allait suspendre la vente de frites de taille moyenne et grande pendant une semaine à compter de vendredi en raison de l’engorgement dans les chaînes d’approvisionnement.

Mercredi 22

La préfecture d’Osaka a annoncé que trois résidents, sans antécédents de voyage récent à l’étranger, ont été contaminés par le variant Omicron. Ce sont les premiers cas confirmés de transmission communautaire du variant omicron au Japon.

Jeudi 23

L’empereur émérite Akihito (le père du souverain actuel), a fêté ses 88 ans. Il vit aux côtés de son épouse, l’impératrice émérite Michiko, 87 ans, au sein du palais Sentô-gosho de Tokyo.

Vendredi 24

Le gouvernement a décidé d’un total record de 107 600 milliards de yens pour le budget de compte général de l’année fiscale 2022. Ce budget représente une augmentation de 0,9 % par rapport à l’exercice 2021, et la dixième hausse successive par rapport à l’année précédente.

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a approuvé l’usage du molnupiravir, une pilule mise au point par la société américaine Merck & Co., pour le traitement du Covid-19.

Lundi 27

De fortes chutes de neige ont eu lieu sur les côtes de la mer du Japon durant la nuit du 26 décembre, avec des records enregistrés dans les préfectures de Tottori, Hyôgo et Shiga, et des perturbations du trafic.

Mercredi 29

La princesse Kako, nièce de l’empereur du Japon, a soufflé ses 27 bougies.

Jeudi 30

La Bourse de Tokyo a clôturé son année de transactions avec un indice Nikkei de 28 792,71, une augmentation de 1 347,54 par rapport au total à la fin de l’année 2020. Il s’agit du niveau le plus élevé à la fin de l’année depuis 1989, et la troisième augmentation consécutive.

La banque Mizuho a signalé des problèmes de transfert d’argent avec ses distributeurs automatiques et par son service de banque en ligne. Elle déclare qu’une erreur humaine a affecté 2 700 transactions.

