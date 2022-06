L’essentiel du mois de mai 2022

Okinawa a marqué les 50 ans de sa rétrocession au Japon. Une cérémonie commémorative a eu lieu à Tokyo et à Okinawa. L’empereur et l’impératrice ont assisté aux événements par visioconférence. Le Premier ministre Kishida Fumio était présent à Okinawa.

Le gouvernement japonais a pris de nouvelles sanctions contre la Russie, en décidant de geler les avoir du Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine et de 140 autres individus. Il s’agit notamment de militants pro-russes des régions séparatistes du Donetsk et du Luhansk, à l’est de l’Ukraine.

La campagne « Cool Biz » 2022 a officiellement débuté. Cette initiative a pour objectif de lutter contre le réchauffement climatique en sollicitant les employés à s’habiller plus légèrement, afin d’utiliser les climatiseurs le moins possible.

Jeudi 19

Le tribunal du district de Tokyo a ordonné à l’université Juntendô de verser 8,05 millions de yens (56 000 euros) d’indemnisation, après avoir modifié ses critères d’examen d’entrée à la faculté de médecine dans le but de discriminer les femmes et les candidats ayant déjà échoué par le passé.

Vendredi 20

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a annoncé que l’indice national des prix à la consommation (base 100 en 2020) du mois d’avril était de 101,4, soit une hausse de 2,1 % par rapport au même mois l’année précédente (hors aliments frais, sujets à des fluctuations de prix importantes). Le chiffre est en hausse constante depuis 8 mois consécutifs, dépassant les 2 % pour la première fois en 7 ans et 1 mois.

Le département d’État américain a annoncé avoir enlevé la secte Aum de la liste des organisations terroristes étrangères La secte est responsable entre autres de l’attentat au gaz sarin perpétré dans le métro de Tokyo le 20 mars 1995, causant la mort de 13 personnes.

Le gouvernement a annoncé que le masque n’était plus nécessaire en extérieur, tant que les conversations sont évitées et même si les distances physiques ne peuvent pas être respectées. En intérieur aussi, tant que les distances sont respectées et le silence maintenu autant que possible, il n’est plus nécessaire de porter le masque.

Dimanche 22

Le président des États-Unis Joe Biden est arrivé au Japon. C’est sa première visite au Japon depuis 2013, lorsqu’il était vice-président de l’administration Obama.

Lundi 23

Le Premier ministre Kishida s’est entretenu avec le président Joe Biden à Tokyo. Les deux dirigeants ont exprimé leur accord sur le renforcement des capacités de dissuasion et de réponse de l’alliance nippo-américaine, en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de son influence sur la Chine. Le Premier ministre japonais a aussi annoncé que le sommet du G7 de l’année prochaine serait organisé à Hiroshima.

Mardi 24

Le sommet du Quad, rassemblant le Japon, les États-Unis, l’Australie et l’Inde s’est tenu au Kantei, la résidence officielle du Premier ministre. Dans une déclaration commune, les quatre dirigeants se sont « opposés fermement à toutes actions intimidantes, provocatrices ou unilatérales », dans un contexte de renforcement géopolitique de la Chine.



Le Premier ministre d’Australie Anthony Albanese, le président des États-Unis Joe Biden, le Premier ministre du Japon Kishida Fumio et le Premier ministre d’Inde Narendra Modi, le 24 mai 2022. (AFP/ Jiji)

Mercredi 25

La Cour suprême a jugé inconstitutionnel que les Japonais vivant à l’étranger ne puissent pas participer aux scrutins décidant du maintien ou non de ses juges et a ordonné le dédommagement des plaignants. Elle a aussi condamné aussi l’inactivité prolongée de la Diète dans la mise en place de mesures législatives pour leur donner la possibilité de voter.

L’ambassadeur de Russie au Japon Mikhaïl Galuzin a critiqué la décision de la ville de Hiroshima de ne pas inviter de représentants russes et biélorusses à la cérémonie annuelle pour la paix du 6 août prochain, qui commémore la tragédie de la bombe atomique.

La campagne de vaccination pour la quatrième dose anti-Covid-19 a officiellement débuté au Japon. Pour l’instant, elle cible uniquement les personnes âgées de 60 ans ou plus qui ont reçu leur troisième injection il y a au moins cinq mois, ainsi que les personnes entre 18 et 59 ans qui ont des comorbidités sévères (diabète, obésité, cancer, pathologies cardiovasculaires, entre autres). Les autres catégories d’individus ne sont pas éligibles.

Jeudi 26

L’épave du bateau de tourisme « Kazu One », qui avait coulé au large de la péninsule de Shiretoko, sur l’île de Hokkaidô, a été remontée du fond de la mer. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues, mais aucune d’entre elles n’a pu être trouvée dans le navire.



Une équipe spéciale des garde-côtes fouillant le « Kazu One », à la recherche de personnes disparues depuis le naufrage du bâteau en avril dernier. Le 28 mai 2022, ville d’Abashiri à Hokkaido. (Jiji Press)

Le tribunal du district de Tokyo a jugé Yoshikawa Takamori, ancien ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, coupable d’avoir reçu des pots-de-vin d’un montant de 5 millions de yens (35 000 euros) de la part du producteur d'œufs Akita Foods durant son mandat.

Vendredi 27

Annonce du décès à l’âge de 81 ans de Kasai Yoshiyuki, qui avait supervisé la division et la privatisation de l’ancienne compagnie publique ferroviaire Japanese National Railways (JNR) en 1987. Il a également occupé le poste de président de la JR Central.

Au Festival de Cannes, le Sud-coréen Song Kang-ho a remporté le prix de la meilleure interprétation masculine pour son rôle dans Les bonnes étoiles, qui est le premier film sud-coréen réalisé par le Japonais Kore-eda Hirokazu. La réalisatrice japonaise Hayakawa Chie s’est vu récompensée par la Mention spéciale pour un premier film pour Plan 75.

Samedi 28

Shigenobu Fusako, ancienne chef et fondatrice de l’organisation terroriste internationale Armée rouge japonaise, a été libérée après avoir purgé une peine de 20 ans de prison. Elle avait été condamnée pour son implication dans une prise d’otages à l’ambassade de France à La Haye aux Pays-Bas, en 1974.



Shigenobu Fusako, ancienne chef et fondatrice de l’organisation terroriste internationale Armée rouge japonaise, sortant de prison. Le 28 mai 2022, à Akishima, Tokyo. (Jiji Press)

Lundi 30

Le ministère de l’Environnement a annoncé la confirmation par des experts de la présence d’environ 500 fourmis de feu (Solenopsis invicta) dans un terminal à conteneur d’Aomi Futô, situé sur la baie de Tokyo. Les piqûres de cette fourmi originaire d’Amérique du Sud provoque de grosses douleurs, des démangeaisons.

Mardi 31

Le tribunal du district de Sapporo s’est prononcé contre le redémarrage de la centrale nucléaire de Tomari, exploitée par la compagnie d’électricité de Hokkaidô, donnant raison aux 1 200 habitants de la région qui avaient signalé des problèmes de sécurité. Le tribunal a néanmoins rejeté leur demande de démantèlement de la centrale.

La Chambre des conseillers a approuvé un budget supplémentaire pour l’exercice 2022 de 2 700 milliards de yens (19 milliards d’euros), comprenant des mesures d’urgence pour faire face à la hausse des prix.

(Photo de titre : le Premier ministre Kishida Fumio (à droite) et le président des États-Unis Joe Biden, le 23 mai 2022 à la maison des hôtes d’État, à Moto-Akasaka, Tokyo. Jiji Press)