L’essentiel du mois de novembre 2022

Le Premier ministre Kishida Fumio a rencontré le président sud-coréen Yoon Seok-youl lors d’un déplacement au Cambodge. Ils ont convenu de résoudre rapidement les procédures judiciaires concernant les ouvriers coréens forcés de travailler pour des entreprises japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit de la première rencontre formelle entre les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud en trois ans. Une réunion trilatérale avec le président des États-Unis Joe Biden a abouti à un engagement en faveur d’un « Indo-Pacifique libre et ouvert, résilient et sûr », dans un contexte de montée des tendances hégémoniques en Chine.

Les procureurs de Tokyo ont arrêté Takahashi Haruyuki, un ancien membre du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo , pour avoir reçu des pots-de-vin d’un montant d’environ 54 millions de yens (375 000 euros) de la part du géant de la publicité ADK Holdings et d’autres sociétés. C’est la quatrième fois qu’il est arrêté dans cette affaire de corruption dans l’attribution de contrats de sponsoring des JO de Tokyo.

Une éclipse lunaire totale et une éclipse d’Uranus (lorsque la lune cache Uranus), se sont produites simultanément. C’est la première fois depuis l’éclipse de Saturne de juillet 1580 que des éclipses lunaire et planétaire se superposent.

Le gymnaste Hashimoto Daiki a remporté la médaille d’or du concours général individuel lors des Championnats du monde de gymnastique à Liverpool, en Angleterre. Hashimoto avait remporté l’or au concours individuel et à la barre fixe aux Jeux olympiques de Tokyo, devant le deuxième athlète, après Uchimura Kôhei , à remporter l’or aux Jeux olympiques et aux championnats du monde.

La Corée du Nord a lancé six missiles balistiques vers la mer du Japon, dont un missile balistique intercontinental. Le gouvernement a émis une alerte de son système J-Alert (système d’avertissement instantané national) dans les préfectures de Miyagi, Yamagata et Niigata.

Rencontre avec Xi Jinping, campagne « Warm Biz » et mort du koala le plus vieux au monde

Mercredi 16

Le sommet du G20 qui s’est tenu à Nusa Dua, dans le sud de l’île de Bali en Indonésie, s’est conclu par l’adoption d’une déclaration des dirigeants, qui ont affirmé que « la plupart des membres ont condamné vivement la guerre en Ukraine », même si « d’autres avis et des évaluations différentes de la situation et des sanctions ont été exprimés », indiquant que l’opinion russe a été reflétée dans le texte final.

Jeudi 17

Le Premier ministre Kishida a rencontré le président chinois Xi Jinping en Thaïlande. Il s’agit de la première rencontre entre les dirigeants des deux pays en trois ans. Ils se sont entendus pour mettre en place une communication étroite à tous les niveaux afin d’améliorer les relations bilatérales.

Le Premier ministre Kishida (à gauche) et le président chinois Xi Jinping se serrant la main au début de leur réunion, le 17 novembre 2022, à Bangkok en Thaïlande. (Jiji Press)

Le Myanmar a annoncé qu’il a finalement gracié le réalisateur de documentaire japonais Kubota Tôru, détenu depuis trois mois dans les geôles du pays. L’homme de 26 ans avait été condamné à une peine de dix ans de prison.

Vendredi 18

La Corée du Nord a lancé un missile balistique intercontinental (ICBM) qui s’est échoué au large de la côte ouest de l’île d’Oshima-Ôshima à Hokkaidô, à l’intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) du Japon.

En octobre 2022, l’indice national des prix à la consommation a augmenté de 3,6 % par rapport au même mois l’année précédente (hors produits frais, sujets à de fortes fluctuations de prix). Le chiffre n’avait jamais aussi fortement progressé depuis février 1982.

Samedi 19

Lors du sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec) qui s’est tenu à Bangkok en Thaïlande, les dirigeants ont déclaré que « la plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine ». Le communiqué ajoute toutefois qu’il y a eu « d’autres points de vue et des évaluations différentes de la situation et des sanctions », permettant à la Russie d’approuver le texte.

Dimanche 20

Le Premier ministre Kishida a accepté la démission de son ministre des Affaires intérieures et des Communications, Terada Minoru, embourbé dans un scandale politico-financier. Le 21 novembre, Matsumoto Takeaki, ancien ministre des Affaires étrangères, lui a succédé.

Lundi 21

La campagne « Warm Biz » a débuté à Tokyo : tous les employés de bureau de la capitale sont invités à porte des cols roulés ou des pull-overs afin de réduire l’utilisation des chauffages et ne pas hausser leur température à plus de 20°C.

Mardi 22

Le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT) a exercé son droit, en vertu de la loi sur les sociétés religieuses, d’interroger l’Église de l’Unification (aussi appelée secte Moon), lui demandant de présenter un rapport sur la gestion de son organisation et ses revenus. C’est la première fois depuis la promulgation de la loi que l’État japonais exerce ce droit.

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a donné de manière urgente son accord à la pilule Xocova contre le Covid-19, développée par Shionogi. C’est le tout premier traitement administré par voie orale d’origine japonaise.

Un bateau français transportant du MOX, un combustible composé de plutonium et d’uranium, est arrivé au port de la centrale nucléaire de Takahama, dans la préfecture de Fukui.

L’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA) a annoncé avoir renoncé à l’atterrissage de son nano-satellite Omotenashi sur la lune. Les problèmes de communication avec la sonde survenus après son lancement le 16 novembre n’avaient pas pu être résolus.

Mercredi 23

Lors de la Coupe du monde de football au Qatar, le Japon a remporté une victoire historique face à l’Allemagne (2-1), grâce à des buts de Dôan Ritsu (SC Freiburg) et Asano Takuma (VfL Bochum).

Midori, reconnu par le Guinness des Records comme le plus vieux koala du monde, est mort de vieillesse à 25 ans. Cette femelle vivait au parc Awaji Farm England Hill (ville de Minami-Awaji, préfecture de Hyôgo), et son âge équivalait à un humain de 120 ans.

Vendredi 25

Les procureurs de Tokyo et la Commission du commerce équitable ont effectué une perquisition dans le siège social de Dentsû et d’autres lieux pour des soupçons de trucages d’appels d’offres d’épreuves tests des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. D’autres perquisition ont été conduites chez Hakuhôdô, Dentsû Live et ADK Marketing Solutions les 28 et 29 novembre.

Dimanche 27

Lors du deuxième match de la Coupe du monde, le Japon s’est incliné face au Costa Rica 0-1 avec un but dans les dernières minutes du match.

Le Comité éducatif métropolitain de Tokyo a organisé la toute première épreuve d’oral en anglais dans le cadre des examens d’entrée aux lycées de la capitale.

Le lutteur de sumô Abi a remporté le tournoi de Kyûshû avec un score de 12 victoires et 3 défaites au terme du dernier jour de combat (le senshûraku).



Abi soulevant son premier trophée de championnat, le 27 novembre 2022, au Fukuoka Kokusai Center. (Jiji Press)

Lundi 28

Le gouvernement préfectoral de Hokkaidô a annoncé qu’une grue du Japon, appelée aussi grue à couronne rouge, a été contaminée par la grippe aviaire. Selon le ministère de l’Environnement, c’est la première fois qu’un spécimen de cette espèce, désignée Trésor naturel national, est touchée par ce virus hautement contagieux.

Mercredi 30

L’Unesco a inscrit sur sa liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité les fûryû-odori, un ensemble de danses rituelles traditionnelles comprenant le bon odori, le nenbutsu odori et le taiko odori.

Le tribunal du district de Tokyo a déclaré que les dispositions figurant dans le Code civil et la Loi sur la famille qui ne reconnaissaient pas le mariage homosexuel étaient inconstitutionnelles.

(Photo de titre : Asano Takuma [au centre] lors du match contre l’Allemagne au cours de la Coupe du monde de football, juste avant de marquer le but de la victoire, le 23 novembre 2022, à Doha au Qatar. Jiji Press)