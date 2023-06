L’essentiel du mois de mai 2023

Lundi 1er

La championne de tennis de table Ishikawa Kasumi, trois fois médaillée olympique, a annoncé prendre sa retraite.

Mardi 2

Un navire privé a récupéré l’épave d’un hélicoptère des Forces terrestres d’autodéfense après sa disparition le 6 avril dernier au large de Miyakojima à Okinawa. L’enregistreur de vol a été retrouvé.

Vendredi 5

Un tremblement de terre d’une magnitude estimée à 6,5 est survenu près de la pointe de la péninsule de Noto dans la préfecture d’Ishikawa. Dans la ville de Suzu, il a provoqué une secousse de « 6+ » sur l’échelle d’intensité sismique japonaise, le shindo, soit le deuxième niveau le plus important (la catastrophe de Fukushima avait été de rang « 7 »). On déplore un mort, des dizaines de blessés et de nombreux bâtiments effondrés ou endommagés.

Dimanche 7

Le Premier ministre Kishida Fumio a rencontré le président sud-coréen Yoon Seok-yeol à Séoul. Dans le cadre de la « diplomatie de la navette » (rencontres régulières entre les dirigeants des deux pays), ils ont convenu d’effectuer une inspection du traitement de l’eau de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi par des spécialistes sud-coréens.



Le Premier ministre Kishida (à gauche) et le président Yoon lors d’une conférence de presse à Séoul, le 7 mai 2023. (Jiji Press)

Lundi 8

Le gouvernement a déclassé le Covid-19 de la catégorie 2 à 5, le plaçant au même niveau que la grippe saisonnière. Il n’y a désormais plus de restrictions juridiques et les citoyens peuvent décider eux-mêmes des mesures de prévention à suivre contre les infections.

Des braqueurs masqués ont volé plus de 100 montres de luxe dans un magasin de Ginza à Tokyo. Plus tard le même jour, des agents de la police métropolitaine de Tokyo ont arrêté quatre adolescents.



La boutique de montres de luxe du quartier de Ginza où le braquage a eu lieu, le 8 mai 2023. (Jiji Press)

Mardi 9

Une réunion dite « 2+2 » s’est tenue entre les ministres des Affaires étrangères et de la Défense japonais et français, où ils ont affirmé leur volonté de conclure un « accord d’accès réciproque » (RAA). Celui-ci permettra de faciliter les exercices militaires conjoints entre les forces d’autodéfense nippones et l’armée française, consolidant ainsi l’interopérabilité entre les forces armées des deux pays.

Mercredi 10

Toyota a annoncé une chute de ses bénéfices de 14,0 % au cours de l’exercice 2022 pour un total de 2 450 milliards de yens (16 milliards d’euros), la première baisse depuis quatre ans dans un contexte de flambée des prix des matériaux et des carburants. Cette baisse survient malgré des ventes record s’élevant à 37 150 milliards de yens (240 milliards d’euros), un chiffre en hausse de 1,84 %.

Jeudi 11

Un puissant tremblement de terre d’une magnitude de 5,2 s’est produit vers 4 h 00 du matin au sud de la région de Chiba et les préfectures alentours, Tokyo et Kanagawa. Selon l’Agence métérologique japonaise, le séisme d’une profondeur de 40 km était d’une intensité de « 5+ » sur l’échelle sismique japonaise shindo, soit le quatrième niveau le plus élevé.

La Cour suprême japonaise a prononcé la peine de mort pour un homme ayant tué trois résidents d’une maison de retraite à Kawasaki en 2014.

Samedi 13

À travers une déclaration commune, les ministres des Finances du G7 et les chefs des banques centrales se sont engagés à prendre des mesures appropriées pour maintenir la stabilité financière et la résilience du système financier mondial.

Dimanche 14

La présidente de l’agence artistique Johnny & Associates, Fujishima Julie Keiko, a exprimé ses « excuses les plus profondes » dans une vidéo et un message écrit concernant des allégations d’abus sexuels commis par le fondateur de l’agence Johnny Kitagawa. Elle n’a néanmoins pas reconnu l’exactitude des faits au cas par cas et a évité de prendre personnellement responsabilité pour les accusations.



Les anciennes stars de l’agence artistique Johnny & Associates, Kauan Okamoto (deuxième à gauche) et Hashida Yasushi, s’adressant à des journalistes après une audition tenue par le Parti démocrate constitutionnel à la Diète, le 16 mai 2023. (Jiji Press)

Mardi 16

Le gouvernement a approuvé les plans d’augmentation du prix de l’électricité soumis par les sept plus importantes compagnies d’électricité du Japon, qui prévoient une hausse allant de 14 % à 42 % pour les ménages à partir de juin 2023.

Mercredi 17

Le produit intérieur brut du Japon a progressé de 1,6 % sur une base annualisée au premier trimestre 2023, enregistrant une première hausse en trois trimestres.