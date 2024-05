L’essentiel du mois d’avril 2024

Lundi 1er

Le gouvernement a choisi 16 aéroports et ports dans sept préfectures pour un plan de modernisation afin de faciliter leur utilisation par les Forces d’autodéfense et la garde côtière du Japon. Quelque 37 milliards de yens (environ 222 millions d’euros) seront alloués au cours de l’année fiscale 2024 pour effectuer les travaux d’amélioration.

Mardi 2

Le gouverneur Kawakatsu Heita de la préfecture de Shizuoka a annoncé sa démission après avoir tenu la veille des propos désobligeants à l’égard des agriculteurs et des ouvriers d’usine lors d’un discours devant les nouveaux employés du gouvernement de la préfecture.

Mercredi 3

Le juge à la Haute Cour de Sendai, Okaguchi Kiichi, a été destitué après avoir publié sur les réseaux sociaux des messages sur une affaire de meurtre, blessants pour la famille de la victime. C’est la première fois qu’un juge est démis de ses fonctions pour des propos tenus dans un cadre personnel.

Jeudi 4

Le Parti libéral-démocrate (PLD) a puni l’ensemble des membres impliqués dans un scandale de sommes non déclarées. Le parti au pouvoir a notamment demandé à Shionoya Ryû, ancien président du Conseil général du PLD, et Seko Hiroshige, ancien secrétaire général du PLD à la Chambre des conseillers, de quitter le parti.

Samedi 6

Les tronçons de la ligne ferroviaire Noto Tetsudô (préfecture d’Ishikawa) endommagés par le puissant tremblement de terre du Nouvel An ont été remis en service.

Lundi 8

Des services de covoiturage ont été lancés dans certaines parties des préfectures de Tokyo, Kanagawa, Aichi et Kyoto pour faire face à la pénurie de taxis.

Mercredi 10

Le Premier ministre Kishida Fumio a rencontré le président des États-Unis Joe Biden à Washington. Les deux dirigeants ont affirmé leur alliance et annoncé leur intention de renforcer la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, dont la défense.

Article lié



Le Premier ministre Kishida avec le président Biden lors d’une conférence de presse conjointe à la Maison Blanche. (Reuters)

Jeudi 11

Le Premier ministre Kishida et le président Biden ont rencontré le président philippin Ferdinand Marcos Jr. lors du premier sommet entre les dirigeants du Japon, des États-Unis et des Philippines. Ils ont convenu de renforcer leur coopération sécuritaire et économique pour faire face aux provocations de la Chine.

Mizuhara Ippei, ancien interprète du joueur de baseball Ohtani Shôhei, a été accusé de fraude bancaire par des procureurs fédéraux américains pour avoir transféré illégalement plus de 16 millions de dollars du compte bancaire de Ohtani pour rembourser ses dettes de jeu.

L’Association japonaise de sumô a annoncé le décès à 54 ans de l’ancien yokozuna Akebono d’une insuffisance cardiaque au début du mois. Originaire de Hawaï, il est devenu le premier yokozuna né à l’étranger en 1993.

Akebono effectuant la cérémonie d’entrée sur le ring (dohyô) au sanctuaire Meiji en janvier 2000. (Reuters)

Samedi 13

Lors d’une assemblée extraordinaire, les actionnaires du producteur d’acier américain US Steel ont approuvé l’acquisition de l’entreprise pour 14,1 milliards de dollars (13,1 milliards d’euros) par Nippon Steel, avec plus de 98 % de votes favorables.

Lundi 15

La Tokyo Electric Power Company (TEPCO) a commencé à charger du combustible dans le réacteur de l’unité 7 de sa centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa (préfecture de Niigata), dans le cadre des travaux nécessaires à son redémarrage.

Mercredi 17

Un tremblement de terre a provoqué des secousses d’une intensité sismique de « 6 - » sur l’échelle japonaise shindo dans certaines parties des préfectures d’Ehime et de Kôchi. Il s’agit du premier séisme de cette intensité à Shikoku depuis la mise en place en 1996 de l’échelle d’intensité sismique japonaise actuelle.

L’ancien international japonais de football Hasebe Makoto, capitaine de l’équipe nationale lors de trois Coupes du monde successives, a annoncé sa retraite à la fin de cette saison.

Jeudi 18

Le tribunal du district de Niigata a récemment reconnu 26 plaignants comme atteints de la Seconde maladie de Minamata (apparue à Niigata) et a ordonné à l’entreprise chimique Resonac de leur verser 100 millions de yens (600 000 euros) en dommages et intérêts. Le tribunal a toutefois rejeté une plainte déposée contre le gouvernement.

Le tribunal du district de Tokyo a ordonné à l’ancien propriétaire de « Mangamura », le plus important site pirate de mangas au Japon (aujourd’hui supprimé) de payer 1,73 milliard de yens (10,53 millions d’euros) à trois grandes maisons d’éditions de mangas.

Samedi 20

Le crash de deux hélicoptères de la Force maritime d’autodéfense lors d’un exercice d’entraînement à l’est de Torishima, à l’extrême sud des îles d’Izu, a fait un mort et sept disparus.

