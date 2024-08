L’essentiel du mois de juillet 2024

All Nippon Airways (ANA) a annoncé l’ouverture de trois nouvelles lignes internationales partant de l’aéroport de Haneda, à Tokyo. Il s’agira des villes de Milan (à partir du 3 décembre prochain), Stockholm (31 janvier) et Istanbul (12 février).

Le Premier ministre Kishida et le chancelier Olaf Scholz lors d’une conférence de presse à Berlin (Michael Kappeler/dpa via Reuters Connect).

La Cour suprême japonaise a annulé la décision d’un tribunal inférieur qui avait donné raison à la secte Moon dans un procès en dommages et intérêts de 65 millions de yens pour sollicitation illégale de dons.

L’Office européen des brevets a annoncé que Sagawa Masato, l’inventeur des aimants en néodyme, reconnus comme étant les plus puissants au monde, a reçu le Prix de l’inventeur 2024 dans la catégorie « Inventeur non-européen ».

La gouverneure Koike Yuriko, a remporté les élections au poste de gouverneur de Tokyo, sécurisant ainsi un troisième mandat d’affilée à la tête de la capitale japonaise. Un nombre record de 56 candidats se sont présentées aux élections, dont Shinji Ishimaru, ancien maire d’Akitakada (préfecture de Hiroshima), arrivant en deuxième position, et Renho, ancienne membre de la Chambre des conseillers ayant quitté le Parti démocrate pour se présenter, terminant à la troisième place.

La Banque du Japon a émis de nouveaux billets de banque pour la première fois en 20 ans. Ils sont ornés des portraits de Shibusawa Eiichi (10 000 yens), Tsuda Umeko (5 000 yens) et Kitasato Shibasaburô (1 000 yens).

Les 15 juges de la Cour suprême ont unanimement jugé inconstitutionnelle l’ancienne « Loi de protection eugénique », ordonnant au gouvernement de verser des dommages et intérêts aux victimes de stérilisation forcée.

Six mois se sont écoulés depuis le séisme de la péninsule de Noto. Le Premier ministre Kishida Fumio s’est rendu sur place pour l’inauguration d’un organisme spécialisé dans l’aide à la reconstruction de la zone sinistrée.

Nouveau site inscrit au patrimoine mondial, arrestation de Paul Watson, premières médailles d’or

Mardi 16

Ohtani Shôhei a frappé un coup de circuit lors du All-Star Game de la MLB. C’est son premier home run en quatre participations consécutives au match annuel rassemblant les meilleurs joueurs de la Ligue américaine et de la Ligue nationale. C’est aussi le deuxième Japonais à frapper un home run au All-Star Game après Ichirô en 2007. Ichiro avait réussi un circuit intérieur (la balle restant dans le terrain), faisant de Ohtani le premier joueur japonais à envoyer la balle dans les tribunes lors d’un All-Star Game.



Ohtani Shôhei célébrant son home run au All-Star Game. (USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Le Comité nord de la Commission des pêches du Pacifique occidental et central (WCPFC) a approuvé l’augmentation de 50 % du quota annuel de prises de thon rouge du Pacifique pesant 30 kilos ou plus, et de 10 % des thons de moins de 30 kilos. Cette hausse des quotas augmentera le volume des pêches, ce qui pourrait entraîner une baisse des prix.

Mercredi 17

Le prix littéraire Akutagawa a été décerné à Asahina Aki pour Sanshôuo no shijûkyû nichi (サンショウウオの四十九日) et à Matsunaga K Sanzô pour Bari sankô (バリ山行). Le prix Naoki est revenu à à Ichiho Michi pour Tsumidemikku (ツミデミック).

Vendredi 19

Une panne informatique mondiale affectant les ordinateurs Microsoft a touché de nombreuses entreprises japonaises, forçant la compagnie aérienne low cost Jetstar à annuler des vols et Universal Studios Japan à fermer temporairement ses caisses.

La gymnaste Miyata Shôko, âgée de 19 ans, a été écartée des Jeux olympiques de Paris pour avoir fumé et bu de l’alcool.

Lundi 22

Des véhicules de maintenance ferroviaire sont entrés en collision et ont déraillé sur la ligne Shinkansen Tokaidô dans la préfecture d’Aichi. La circulation entre Hamamatsu et Nagoya a été suspendue toute la journée.

Sous un mandat d’arrêt international émis par le Japon, la police a arrêté au Groenland Paul Watson, le fondateur de l’ONG Sea Shepherd, engagée notamment dans la lutte contre la pêche à la baleine et au dauphin. Une extradition est possible vers le Japon.

Mardi 23

Le ministère des Affaires étrangères russe a fait savoir qu’il allait interdire l’entrée sur son territoire de 13 personnalités japonaises, dont Toyoda Akio, le président du conseil d’administration de Toyota, et Mikitani Hiroshi, le PDG de Rakuten.

Mercredi 24

La compagnie ferroviaire JR West a dit que les Shinkansen de la série 500 arrêteront leur service en 2027 en raison de leur ancienneté.

Jeudi 25

Le Conseil central au salaire minimum (un organe consultatif du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales) a estimé que le salaire minimum devrait être augmenté de 50 yens, une hausse record, au cours de l’exercice 2024, portant la moyenne horaire nationale à 1 054 yens.

Le gouvernement brésilien a émis pour la première fois ses excuses officielles pour les persécutions que les immigrants japonais ont subies pendant la Seconde Guerre mondiale.

Vendredi 26

L’Autorité de régulation nucléaire a conclu que le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Tsuruga de la Compagnie japonaise de l’énergie atomique n’était pas conforme aux normes réglementaires, pointant du doigt l’existence d’une faille passant sous le bâtiment du réacteur.

Samedi 27

L’Unesco a décidé d’inscrire les mines d’or de l’île de Sado (préfecture de Niigata) à la liste du patrimoine mondial de l’humanité. La Corée du Sud, qui s’était opposée à cette décision, l’a finalement acceptée à condition qu’une exposition sur l’histoire des travailleurs forcés enrôlés depuis la péninsule coréenne soit installée.

La ville de Sado célébrant son inscription au patrimoine culturel mondial. (Jiji Press)

Tsunoda Natsumi a remporté l’or en judo féminin dans la catégorie des moins de 48 kg aux Jeux olympiques de Paris. Elle obtient la 500e médaille du Japon aux Jeux olympiques d’été.

Le judoka Abe Hifumi a remporté l’or en moins de 66 kg aux Jeux olympiques de Paris, son deuxième sacre consécutif. Sa sœur cadette, Uta, également championne olympique à Tokyo, s’est en revanche inclinée au deuxième tour, effaçant le rêve d’une fratrie à nouveau au sommet olympique.

Dimanche 28

Kanô Kôki est entré dans l’histoire de l’escrime au Japon en devenant dimanche la première personne japonaise, homme et femme confondus, à obtenir une médaille d’or en individuel.

Mercredi 31

La Banque du Japon a annoncé lors de sa réunion de politique monétaire une hausse de son taux d’intérêt directeur de 0 %-0,1 % à 0,25 % à compter du 1er août. Il s’agit de la deuxième hausse cette année, après la levée de la politique de taux d’intérêt négatifs en mars dernier. Les taux d’intérêt directeurs atteindront leur plus haut niveau en 16 ans.

(Photo de titre : Abe Hifumi terrassant son adversaire lors de la finale de la catégorie des moins de 66 kg aux Jeux olympiques de Paris. Reuters)