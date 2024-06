Le whisky Nikka fête ses 90 ans et lance un nouveau produit

Actualités

Pour célébrer le 90e anniversaire de sa création, la distillerie Nikka a annoncé la sortie d’un whisky premium baptisé Nikka Nine Decades, dont le prix de référence est fixé à 300 000 yens la bouteille (1 770 euros).

Selon l’entreprise basée à Tokyo, le produit utilise plus de 150 types de whisky non mélangé depuis neuf décennies, entre 1940 et 2020, et il se caractérise par un arôme doux et grillé pour une saveur riche et moelleuse.

Un total de 4 000 bouteilles seront mises sur le marché au Japon et à l’étranger, dont 2 000 à partir du 2 juillet et l’autre moitié en octobre. Cet alcool à 48° sera notamment disponible dans les bars des hôtels de luxe.

La distillerie Nikka a été inaugurée en 1934 par Taketsuru Masataka (1894-1979), dans la ville de Yoichi, sur l’île de Hokkaidô.

