Classement mondial de l’égalité des sexes : le Japon gagne sept places par rapport à l’année dernière

Dans son classement international 2024 de l’égalité des sexes publié mercredi, le Forum économique mondial a montré que le Japon figurait au 118e rang sur 146 pays et régions du monde, gagnant sept places depuis l’année dernière. Il reste encore malgré tout bon dernier parmi les membres du G7.

Le raport du Forum note malgré tout « un progrès considérable » de l’Archipel, notamment en politique, où désormais un membre sur quatre de l’administration gouvernementale est une femme. Le Japon est ainsi passé de la 138e à la 113e place.

Il a de même légèrement progressé, du 123e au 120e rang, en ce qui concerne la participation et les opportunités économiques. Le fossé entre les hommes et les femmes dans les postes à responsabilité demeure toutefois à un degré « important», et les salaires « présentent également des disparités considérables ».

L’Islande domine le classement pour la quinzième année consécutive, suivie par la Finlande et la Norvège.

