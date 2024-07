Le Japon a livré ses premiers véhicules de déminage à l’Ukraine

Actualités

Le gouvernement japonais et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ont livré mardi leurs quatre premiers véhicules de déminage à l’Ukraine dans le cadre d’un programme d’aide de 91 milliards de yens (520 millions d’euros) visant à contribuer à la reconstruction du pays.

Une vingtaine d’unités devraient être envoyées cette année. Lors d’un événement organisé à Kiev, le ministre de l’Intérieur, Igor Klimenko, a remercié le Japon pour son aide (voir photo ci-dessous).

Fabriqués par Nikken Corp, une entreprise de machines de construction basée dans la préfecture de Yamanashi, ces engins sont le premier type d’excavateur utilisé en Ukraine. Ils ont des fonctions polyvalentes, telles que l’enlèvement des débris et l’abattage des arbres, en changeant simplement l’extrémité de leur flèche. Les véhicules de déminage de Nikken ont déjà servis au Cambodge et en Afghanistan.

En Ukraine, un quart de la superficie totale du pays, soit plus de 140 000 kilomètres carrés, est parsemé de mines terrestres ou de munitions non explosées, principalement dans les régions occidentales et méridionales où les combats contre la Russie se poursuivent. Selon un haut fonctionnaire du gouvernement ukrainien, il faudra des décennies pour les éliminer.

