Katsura Yonemaru IV, le plus ancien conteur d’histoire « rakugo » en activité, est décédé à 99 ans

Katsura Yonemaru IV, le plus ancien rakugoka (conteur d’histoires humoristiques) en activité, est décédé jeudi dernier dans un hôpital de Tokyo à l’âge de 99 ans.

De son vrai nom Sugawa Isamu est originaire de la ville de Yokohama.

Après avoir étudié le rakugo avec Kokontei Imasuke à partir de 1946, il a adopté le nom de scène de « Katsura Yonemaru IV » et a accédé trois ans plus tard au rang de shinuchi, le plus élevé dans le monde du rakugo professionnel. Il est également devenu très populaire en tant qu’animateur de nombreux programmes télévisés.

Katsura a été nommé président de la grande association Rakugo Geijutsu Kyôkai en 1976, qu’il a dirigé pendant deux décennies, en servant de maître pour un certain nombre de conteurs. Il a pris sa retraite en 1999 et il est devenu conseiller principal de l’association l’année suivante.

Katsura s’est vu décerné la médaille au ruban pourpre en 1992 et l’ordre du Soleil levant de quatrième classe, rayons d’or avec rosette, en 1998.

