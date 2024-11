Le gouverneur de Hyôgo a été réélu malgré des accusations de harcèlement moral

Actualités



Le 17 novembre

L’ancien gouverneur de la préfecture de Hyôgo, Saitô Motohiko, a été réélu dimanche alors qu’une motion de défiance avait été votée contre lui à la suite de plaintes pour harcèlement moral. Il devra désormais regagner la confiance du public. « Je considérerai les critiques avec le plus grand sérieux », a-t-il dit.

Au mois de septembre, au lieu de dissoudre l’assemblée préfectorale, Saitô avait choisi de quitter ses fonctions et de remettre son mandat en jeu lors d’un nouveau scrutin, où il a finalement été reconduit en battant les six autres candidats (avec un taux de participation de 55,65 %). Sans soutien des partis politiques, Saitô avait principalement fait campagne sur internet en appelant à de nouvelles réformes et à une plus grande assistance aux jeunes.

L’homme de 43 ans avait été accusé d’abus de pouvoir, de harcèlement moral et d’autres comportements répréhensibles, des faits qui avaient fait surface après le suicide soudain d’un haut responsable de la préfecture, qui avait établi et distribué un document accusant Saitô de certains méfaits. Le texte disait entre autres que « son abus de pouvoir est tel que les employés n’en peuvent plus » ou que « sa maison est remplie de cadeaux venant d’entreprises locales ». Un comité spécial formé par l’assemblée préfectorale avait ensuite mené une enquête auprès de tous les employés préfecturaux, montrant que 40 % des répondants avaient déclaré avoir été témoins ou avoir entendu parler de cas d’abus de pouvoir de la part de Saitô.

