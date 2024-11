Le procureur de Tokyo abandonne les poursuites contre un médaillé olympique kenyan

Actualités

Le Bureau du procureur du district de Tokyo a décidé d’abandonner les poursuites contre le médaillé olympique de marathon Erick Wainaina, sans en expliquer le motif.

En mai dernier, le Département de la police métropolitaine de la capitale a déféré le champion kenyan de 50 ans au ministère public, en l’accusant d’avoir giflé un employé de gare d’une cinquantaine d’années et une jeune femme de moins de 20 ans a la station de métro Komazawa-daigaku (ligne Den-en-toshi) dans la nuit du 27 mars. Les blessures ont été superficielles.

Wainaina a expliqué de son plein gré aux autorités qu’il ne se rappelait pas de l’incident en raison de son état d’ébrieté, mais qu’il pensait que la plainte contre lui était fondée.

Wainaina a remporté de nombreux marathons japonais entre 1994 et 2003. Il est médaillé de bronze et d’argent respectivement aux Jeux olympiques d’Atlanta 1996 et de Sydney 2000.



Le Bureau du procureur du district de Tokyo

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]