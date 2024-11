Le conducteur âgé responsable de la mort d’une mère et sa fille à Tokyo en 2019 est décédé en prison à 93 ans

Actualités

Iizuka Kôzô, l’homme de 93 ans qui avait provoqué un accident de voiture dans Tokyo en 2019, tuant une mère et sa fille, est décédé le 26 octobre dernier. L’information a été relayée lundi.

L’ancien directeur de l’Institut national des sciences et technologies industrielles avancées, un organisme sous la direction du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, purgeait sa peine de cinq ans pour négligence routière ayant entraîné des blessures et la mort.

Iizuka avait confondu la pédale d’accélération avec le frein, grillant le feu et poussant par maladresse sa voiture à une vitesse de 96 km/h. Il avait alors heurté fatalement une mère et sa fille de trois ans dans le quartier d’Ikebukuro, dans la partie nord de Tokyo. Neuf personnes avaient également été blessées.

Iizuka effectuait sa peine d’emprisonnement depuis septembre 2021. Pendant le procès, il ne s’était jamais excusé de son acte.

Le mari des deux victimes, Matsunaga Takuya, a écrit sur son compte X : « J’aimerais qu’il présente ses excuses à ma femme et à ma fille s’il les voit dans l’au-delà. Mais en même temps, mon cœur souffre car il a dû mourir en prison. »

Matsunaga s’était entretenu avec Iizuka en mai de cette année, lui demandant notamment s’il avait un message à transmettre aux personnes âgées pour éviter qu’elles ne provoquent des accidents similaires. Iizuka lui avait répondu que celles-ci ne devaient pas hésiter à rendre rapidement leur permis de conduire.



Iizuka Kôzô en juin 2019 lors d’une reconstitution de l’accident, dans le quartier d’Ikebukuro.

