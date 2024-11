Sécurité : le Japon et l’Italie signent un accord d’échange mutuel de carburant et de munitions

Actualités

Le ministre des Affaires étrangères japonais Iwaya Takeshi et le ministre italien de la Défense Guido Crosetto ont signé lundi à Rome un accord autorisant les Forces japonaises d’auto-défense (FAD) et les forces italiennes à se fournir mutuellement en carburant et en munitions. L’objectif étant de renforcer leur coopération en matière de sécurité et d’améliorer les exercices conjoints.

L’Italie est devenu le huitième pays avec lequel le Japon a conclu un accord d’acquisition et de services croisés (ACSA).

Par ailleurs, lors d’un autre entretien en Italie avec David Lammy, le Secrétaire d’État aux Affaires étrangères britannique, Iwaya a dit que le Japon se préparait à tenir à Tokyo la première réunion entre les ministres de l’Économie et des Affaires étrangères des deux pays au début de l’année prochaine.



Le ministre des Affaires étrangères japonais Iwaya Takeshi et le ministre italien de la Défense Guido Crosetto le 25 novembre.

