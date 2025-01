Surtourisme à Kyoto : la taxe de séjour augmentera de 10 000 yens au maximum

Actualités

Afin de faire face au problème du surtourisme, la ville de Kyoto a dévoilé un programme pour élever sa taxe de séjour dans les logements hôteliers, qui passera de 1 000 yens (6 euros) par personne et par nuit à 10 000 yens (60 euros) au maximum.

Si le projet est validé par l’assemblée municipale en février prochain et approuvé par le ministère des Affaires étrangères, l’ordonnance sera mise en vigueur à partir de mars 2026.

La taxe de séjour sera ajustée en fonction de la tranche de prix du logement : pour une nuit inférieure à 6 000 yens (taxe : 200 yens), pour une nuit entre 6 000 et 19 999 yens (400 yens), entre 20 000 et 49 999 yens (1 000 yens), entre 50 000 et 99 999 yens (4 000 yens), et 100 000 yens ou plus (10 000 yens).

Le Japon a connu une augmentation conséquente du nombre de touristes depuis la levée des restrictions sanitaires après la crise du Covid. Un nouveau record de près de 35 millions de personnes a été atteint l’année dernière.

