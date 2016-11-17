日本為幫助解決地方城鎮稅收不足難題而創設的「故鄉納稅制度」，是一種捐款性質的非強制性納稅制度。該制度的利用者近年呈激增趨勢，2015年地方政府收到的捐款金額達1,652億日圓，為上一年度的4.3倍。這種現象的產生，可謂事出有因。由於各地政府投桃報李，向捐款人回贈豐厚的當地特產以示感謝，結果該項制度就演變成了「實際負擔2,000日圓(*1)，即可得到數万日圓的回饋物品」這樣一種體系。網路銷售公司受各地政府委託宣傳他們的回贈特產物品，捐款人看上某一地區回饋禮品後，將錢捐給與自己家鄉並無關係的地區，於是一種奇妙的新型商業活動便由此得到推廣。

初衷：支援家鄉

「故鄉納稅」制度是在時任總務大臣（現任官房長官）菅義偉的推進下於2008年開始實施的。在地方城市人口減少，老齡化日趨嚴重的形勢下，不妨建立一個體系，讓工作就業後住在大城市的人們將繳納的部分稅款「回報給養育自己的故鄉」——這便是該制度創設的理念。

根據捐款的抵稅優惠制度，實際上大多情況下，全部捐款除了2,000日圓外，都可從所得稅和居民稅中抵消。比如，筆者住在東京都世田谷區，響應「故鄉納稅」制度給自己出生的故鄉千葉縣館山市捐款3萬日圓。但自己實際只負擔2000日圓，抵稅的結果，本來應該歸入國家、東京都及世田谷區的28,000日圓所得稅和居民稅，因此而轉到了館山市。

從2008年到2013年，「故鄉納稅」的捐贈額為每年100億日圓左右，但2014年上升到300億日圓。2015年4月，由於採用了不需要所得稅申報的「例外規則」，使「故鄉納稅」捐款人數暴漲。