日本为帮助解决地方城镇税收不足难题而创设的“故乡纳税制度”，是一种捐款性质的非强制性纳税制度。该制度的利用者近年呈激增趋势，2015年地方政府收到的捐款金额达1652亿日元，为上一年度的4.3倍。这种现象的产生，可谓事出有因。由于各地政府投桃报李，向捐款人回赠丰厚的当地特产以示感谢，结果该项制度就演变成了“实际负担2000日元(*1)，即可得到数万日元的回馈物品”这样一种体系。网售公司受各地政府委托宣传他们的回赠特产物品，捐款人看上某一地区回馈礼品后，将钱捐给与自己家乡并无关系的地区，于是一种奇妙的新型商业活动便由此得到推广。

初衷：支援家乡

“故乡纳税”制度是在时任总务大臣（现任官房长官）菅义伟的推进下于2008年开始实施的。在地方城市人口减少，老龄化日趋严重的形势下，不妨建立一个体系，让工作就业后住在大城市的人们将缴纳的部分税款“回报给养育自己的故乡”——这便是该制度创设的理念。

根据捐款的抵税优惠制度，实际上大多情况下，全部捐款除了2000日元外，都可从所得税和居民税中抵消。比如，笔者住在东京都世田谷区，响应“故乡纳税”制度给自己出生的故乡千叶县馆山市捐款3万日元。但自己实际只负担2000日元，抵税的结果，本来应该归入国家、东京都及世田谷区的28000日元所得税和居民税，因此而转到了馆山市。

从2008年到2013年，“故乡纳税”的捐赠额为每年100亿日元左右，但2014年上升到300亿日元。2015年4月，由于采用了不需要所得税申报的“例外规则”，使“故乡纳税”捐款人数暴涨。