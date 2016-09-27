Система «выплаты налогов родному краю» (фурусато нодзэй), которая была учреждена как средство, призванное отчасти восполнить нехватку налоговых поступлений в японской глубинке, стала быстро приобретать всё более широкий размах, и в 2015 финансовом году (завершился в марте 2016-го г. – прим. перев.) общая сумма пожертвований в бюджеты органов местного самоуправления достигла 165 млрд 200 млн йен (увеличившись в 4,3 раза по сравнению с предшествовавшим финансовым годом). Однако рост происходит на фоне отклонения системы от первоначального замысла, будучи обусловлен ответными подарками, которые местные власти отправляют в знак выражения признательности за полученные перечисления: механизм выплаты «налогов родному краю» позволяет получить товары стоимостью несколько десятков тысяч, фактически затратив лишь 2 000 йен. Компании, специализирующиеся на дистанционной торговле, по поручению местных властей рекламируют товары, которые можно получить в рамках системы, стремясь привлечь налогоплательщиков, что ведёт к росту необычного нового бизнеса на сборе пожертвований, которые люди направляют местам, не имеющим никакого отношения к их родному краю.

Изначальная цель: дать людям помочь своей малой родине

Система «выплаты налогов родному краю» начала работать в 2008 году. В связи с проблемой сокращения и старения населения в регионах эту инициативу пролоббировал в то время министр по общенациональным делам, местной автономии и связи (а ныне генеральный секретарь кабинета министров) Суга Ёсихидэ. Идея заключалась в том, что «было бы неплохо, если люди, которые устроились на работу и живут в больших городах, получат возможность возвращать часть налогов своему родному краю – местам, где они родились и выросли».

Фактически эта система позволяет делать списание из суммы, подлежащей уплате в качестве налогов, в том случае, если налогоплательщик пожертвовал средства в бюджеты префектур и муниципалитетов. В большинстве случаев из сумм, подлежащих уплате в качестве подоходного налога и налога на проживание, списывается вся пожертвованная сумма за исключением двух тысяч йен. Предположим, к примеру, что автор этих строк, который живёт в токийском районе Сэтагая, в качестве «налога родному краю» сделал пожертвование суммой 30 000 йен своей малой родине – городу Татэяма в префектуре Тиба. Его фактические затраты составят всего лишь 2 000 йен. Благодаря вычету пожертвования из подлежащей уплате суммы налога, которая в принципе причитается государству, Токио и столичному району Сэтагая, практически происходит трансферт в бюджет города Татэяма суммой 28 000 йен.

С 2008 года и до 2013-го общая сумма средств, полученных за год в рамках системы «налога родному краю», составляла около 10 млрд йен, а в 2014-м она достигла около 30 млрд. Затем число пользователей системы резко возросло в апреле 2015 года благодаря введению «особого порядка», избавляющего от необходимости проходить формальную процедуру декларирования доходов и расходов.

«Подарки в благодарность»: экономическая деятельность на налогах, именуемая «пожертвованиями»

Но главным фактором столь значительного распространения этой системы служит «благодарность» – ответные подарки, которые органы местного самоуправления направляют жертвователям средств. По данным Министерства по общенациональным делам, местной автономии и связи, на такую «благодарность» в форме подарков расходуется 40% полученных в качестве пожертвований сумм, а с учётом издержек на информационную поддержку и PR-услуги, затраты получателей составляют половину от суммы пожертвований.

Фактически систему совершенно не заботит, если адресатом пожертвования в форме выплаты «налога родному краю» становятся те, кто не имеет ничего общего с малой родиной жертвователя. Поэтому многие органы местного самоуправления берут на вооружение стратегию, призванную привлекать максимум пожертвований за счёт возврата через накладные расходы большой доли получаемых средств жертвователям, с которыми их ровным счётом ничего не связывает. Да и для многих жертвователей «поддержка родного края» – дело третье. Ими движет желание извлечь из системы максимум личных выгод.

Позвольте продемонстрировать на примерах, насколько велики могут быть эти выгоды. Взгляните на нижеприведённую таблицу. Предположим, семья с годовым доходом 5 млн йен, где работают оба супруга, пожертвовала органам местного самоуправления 67 000 йен. Пройдя процедуру оформления вычета из суммы налогов, они могут, потратив всего лишь 2 000 йен, получить такие продукты как говядина, рис и т. п., эквивалентные сумме в 34 500 йен.

В случае, если семья работающих супругов (годовой доход 5 млн йен, один ребёнок младшего школьного возраста) воспользовалась «налогом родным местам»

Адресат пожертвования Сумма пожертвования Ответный подарок Фактические затраты преф. Мияги, г. Мияконодзё 11 000 йен Говядина Мияги-гю, бедренная часть 1 кг (соотв. 6 000 йен) преф. Ямагата, г. Каминояма 10 000 йен Рис, выращенный в Ямагата (сорт Цуяхимэ), 10 кг (соотв. 5 000 йен) Хоккайдо, г. Абасири 10 000 йен Лосось слабосолёный, тушка в нарезке (соотв. 4 500 йенам) преф. Нара, деревня Сони 10 000 йен Лапша Мива сомэн, 1 коробка (соотв. 3 000 йен) преф. Окинава, г. Наха 27 000 йен Туристический купон (соотв. 6 000 йен) Итого

67 000 йен (Всего соотв. 34 500 йенам) 2 000 йен

В качестве ответных подарков органы местного самоуправления в большинстве случаев используют широко известные деликатесы своего сельского и рыбного хозяйства, а иногда в этом качестве находит применение продукция с местных заводов и фабрик: пиво, велосипеды, снаряжение для гольфа и многое другое. В некоторых случаях в сотрудничестве с крупными туристическими компаниями предлагаются купоны для туристов. Хотя такое привлечение пожертвований сопряжено с высокими накладными расходами, в случае, если эти расходы идут на пользу местной промышленности и туризму, в конечном счёте они так или иначе связаны с «ревитализацией местной экономической жизни».

Предприятия, специализирующиеся на удалённой торговле, создают всё новые вебсайты, «знакомящие с ответными подарками», всё теснее сотрудничая с местными властями, которые с энтузиазмом стремятся привлечь пожертвования. Таким образом, жертвователи получают возможность с лёгкостью сравнивать и выбирать желанные «подарки в благодарность» а сделать пожертвования теперь можно с помощью кредитных карт. Поэтому можно ожидать дальнейшего роста как числа пользователей системы «налога для родного края», так и суммы пожертвований.

Города регионального значения: некоторые оказываются в проигрыше

Примером большого успеха, когда при помощи использования этой системы удалось привлечь особенно большую сумму пожертвований со всей страны, служит деятельность Камисихоро на Хоккайдо. Этот городок с редеющим населением, численность которого не превышает 5 тысяч человек, прежде всех прочих задействовал механизм, позволяющий делать пожертвования при помощи кредитных карт. Предлагаемые в качестве ответных подарков говядина и фруктовый шербет местного производства стали очень популярны, и в 2014 финансовом году удалось собрать приблизительно 1 млрд йен, а в 2015-м – около полутора миллиардов йен пожертвований со всей Японии.

Поскольку в 2014 финансовом году общая сумма сбора местных налогов (налога на проживание, налога на имущество и т. п.) составила в этом городке приблизительно 69 млн йен, сумма привлечённых извне пожертвований оказалась значительно выше. За счёт полученных от жертвователей средств городок собрал фонд «воспитания и мер борьбы с сокращением числа детей» и с 2016 финансового года реализовал десятилетнюю программу, в рамках которой определённым категориям детей услуги детских садов предоставляются бесплатно.

Вместе с тем, среди региональных городов отчётливо проявляются «победители» и «проигравшие», в связи с чем высказываются сомнения о том, что система налога для родного края отклоняется от своего замысла – служить делу оживления регионов.

Население города Нагасаки составляет 550 тысяч человек. На июньской сессии городского законодательного собрания стало известно, что по результатам 2015 финансового года система «налога для родного края» обернулась для городской казны дефицитом величиной приблизительно 89 млн йен. Сумма полученных городом пожертвований составила 72 млн йен (1 801 пожертвование), в то время как недополученная городским бюджетом сумма налоговых поступлений из-за вычетов в связи с пожертвованиями, которые горожане сделали другим органам местного самоуправления, достигла 116 млн йен (2 692 пожертвования). Вдобавок, сумма накладных расходов на ответные подарки и их пересылку составила приблизительно 45 миллионов йен.

При подготовке этого материала поднявший вопрос о действенности налога для родного края на сессии городского собрания депутат Ямагути Масаёси сказал редакции nippon.com: «Я чувствую, что результат далёк от идеи, породившей эту систему. Но раз эта система существует, нам ничего не остаётся, кроме как добиваться увеличения нынешней суммы пожертвований». Городские власти намереваются провести мероприятия в Токио и усилить PR, поставив целью в 2016 году привлечь пожертвований на сумму 210 млн йен.

Профессор юридической аспирантуры Университета Тюо Моринобу Сигэки, который хорошо знаком с тонкостями налоговой системы, считает: «Списание жертвуемых сумм из налогооблагаемой базы – это общепринятый международный стандарт, однако в случае «налога для родного края» вычет, который осуществляется из подлежащей уплате суммы налога, фактически позволяет жертвователю извлекать выгоду, так что эта система далека от того, что принято считать благотворительностью. Необходимо, чтобы органы местного самоуправления состязались не в ценности ответных подарков, а в эффективности своей политики, ведущей к созиданию и оживлению жизни своего региона».

Текст материала подготовил Исии Масато (член редакции Nippon.com)

Фотография к заголовку: специальный выпуск журнала «Инвестиции и деньги», посвящённый системе налога для родного края рассказывает о широком выборе «ответных подарков», предлагаемых «органами местного самоуправления, которые привлекают внимание»

(Статья на японском языке опубликована 18 июля 2016 г.)