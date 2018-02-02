2014年10月，Hit-Point公司推出了一款名叫「貓咪收集」的手機遊戲，反響十分熱烈。該公司2017年11月新推出的「旅行青蛙」又在玩家中再次掀起熱潮。遊戲中，玩家為主角小青蛙收拾好行囊，小青蛙就會隨性外出旅行。在旅行途中它會寄來照片，旅行歸來，它還會為你帶回當地特產作為禮物。這是一款放置型遊戲，故事主線就是悠然耐心地等待「青蛙（日語發音為kaeru）」「回家（在日語中的發音和青蛙一樣，也是kaeru）」。

一次又一次的旅行

某個城市的一隅，一隻喜歡旅行的小青蛙獨自住在一間小巧可愛的石造房屋裡。悠然閒適的遊戲風格和「貓咪收集」如出一轍。開始遊戲時，玩家先要給小青蛙取個名字，然後「收割」 三葉草，用它當貨幣去購買便當、東歐餡餅「皮羅什基」、手巾、帳篷、提燈等食物和用品。另外，別忘了給小青蛙帶上護身符。玩家的任務就是把這些道具裝進行囊，為小青蛙做好旅行準備。之後小青蛙就會隨心所欲地在某一天踏上旅程。

（左）小青蛙在家悠然自得 菜單 旅行準備 商店 院子 （右）玩家可以品評各種旅行用品 抽獎 義式麵包「福卡恰」東歐餡餅「皮羅什基」幸運鈴 手巾（土屬性）售罄 清香和濃郁的麥香風味 熾熱的陽光令人依戀 院子 家

在這款遊戲中，玩家可以和小青蛙一起享受悠適安逸的時光。你要做的，只是偶爾去小青蛙家，看看它吃飯或者用羽毛筆寫東西之類。有時候，小青蛙心血來潮，突然出門遠遊，你也只需目送一下。旅行過程中，誰都不知道它身處何地，也不知道它是幾小時還是要一整天後才回來。旅行歸來，它會帶給你日本觀光勝地的特產和照片作為禮物。在小青蛙旅行期間，玩家只能默默等待。能做的最多也就是割割三葉草，翻翻小青蛙寄來的照片，準備準備下一次旅行想讓它帶的東西。小青蛙有個蝸牛小夥伴「麥麥」，如果你覺得等待太無聊，可以把小青蛙帶回來的土產紀念品等送給來家作客的「麥麥」，這樣，作為回贈，你會得到三葉草，很有意思。

小青蛙總會寄一些旅行途中的照片回來

除了可以通過「採集」的三葉草購買旅行用品外，還可以收集獎券，抽獎獲取護身符和便當等。小青蛙的旅行目的地會隨著你給它裝配的旅行用品發生變化，因此不可漫不經心。集齊5張獎券可以抽1次獎，獎品取決於獎球的顏色。

火爆之預感

打造這款遊戲的Hit-Point公司，曾憑藉人氣遊戲「貓咪收集」一舉成名。儘管目前還不知道「旅行青蛙」最終能否掀起同樣的熱潮，但自2017年11月上線以來，已經獲得了國內外大量愛好者的支持，並在中國區App Store免費遊戲類排行榜上占居首位。「旅行青蛙」沒有開設官方SNS，但粉絲們會在網上通過井號標籤「#旅行青蛙」來分享各自收集到的遊戲角色照片，熱潮日漸升溫。

你如果有興趣，可以在Google Play 和App Store上免費下載「旅行青蛙」，但購買道具用品需付費。和「貓咪收集」一樣，這款遊戲也只推出了日文版，但可愛的角色和簡潔的風格，使其具備了可以輕鬆跨越語言障礙的魅力。

（原文英語，James Singleton）

標題圖片：正在秋田縣男鹿半島旅行的小青蛙 © Hit-Point Co., Ltd.