2014年10月，Hit-Point公司推出了一款名叫“猫咪后院”的手机游戏，反响十分热烈。该公司2017年11月新推出的“旅行青蛙”又在玩家中再次掀起热潮。游戏中，玩家为主人公小青蛙收拾好行囊，小青蛙就会随性外出旅行。在旅行途中它会寄来照片，旅行归来，它还会为你带回当地特产作为礼物。这是一款佛系放置型游戏，故事主线就是悠然耐心地等待“青蛙（日语发音为kaeru）”“回家（在日语中的发音和青蛙一样，也是kaeru）”。

一次又一次的旅行

某个城市的一隅，一只喜欢旅行的小青蛙独自住在一间小巧可爱的石造房屋里。悠然闲适的游戏风格和“猫咪后院”如出一辙。开始游戏时，玩家先要给小青蛙取个名字，然后“收割” 三叶草，用它当货币去购买便当、带馅儿面包“皮罗什基”、头巾、帐篷、提灯等食物和用品。另外，别忘了给小青蛙带上护身符。玩家的任务就是把这些道具装进行囊，为小青蛙做好旅行准备。之后小青蛙就会随心所欲地在某一天踏上旅程。

在这款游戏中，玩家可以和小青蛙一起享受悠适安逸的时光。你要做的，只是偶尔去小青蛙家，看看它吃饭或者用羽毛笔写东西之类。有时候，小青蛙心血来潮，突然出门远游，你也只需目送一下。旅行过程中，谁都不知道它身处何地，也不知道它是几小时还是要一整天后才回来。旅行归来，它会带给你日本观光胜地的特产和照片作为礼物。在小青蛙旅行期间，玩家只能默默等待。能做的最多也就是割割三叶草，翻翻小青蛙寄来的照片，准备准备下一次旅行想让它带的东西。小青蛙有个蜗牛小伙伴“梅梅”，如果你觉得等待太无聊，可以把小青蛙带回来的土特产纪念品等送给来家做客的“梅梅”，这样，作为回赠，你会得到三叶草，很有意思。

小青蛙总会寄一些旅行途中的照片回来

除了可以通过“采集”的三叶草购买旅行用品外，还可以收集奖券，抽奖获取护身符和便当等。小青蛙的旅行目的地会随着你给它装配的旅行用品发生变化，因此不可漫不经心。集齐五张奖券可以抽一次奖，奖品取决于奖球的颜色。

火爆之预感

打造这款游戏的Hit-Point公司，曾凭借人气游戏“猫咪后院”一举成名。尽管目前还不知道“旅行青蛙”最终能否掀起同样的热潮，但自2017年11月上线以来，已经获得了国内外大量铁粉的支持，并在中国区App Store免费游戏类排行榜上占居首位。“旅行青蛙”没有开设官方社交网站，但粉丝们会在网上通过井号标签“#旅行青蛙”来分享各自收集到的游戏角色照片，热潮日渐升温。

你如果有兴趣，可以在Google Play 和App Store上免费下载“旅行青蛙”，但购买道具用品需付费。和“猫咪后院”一样，这款游戏也只推出了日文版，但可爱的角色和简洁的风格，使其具备了可以轻松跨越语言障碍的魅力。

撰文：nippon.com日本网 编辑部 詹姆斯・辛格尔顿（James Singleton）

（原文英语）

标题图片：正在秋田县男鹿半岛旅行的小青蛙 © Hit-Point Co., Ltd.