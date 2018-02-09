Японская ИТ-компания Hit-point (на японском языке), создавшая нашумевшую игру «Нэкоацумэ», о которой мы писали, выпустила новое интересное приложение для смартфонов и планшетов – на этот раз о лягушке-путешественнице. Этих милых созданий не нужно гладить – игрокам в «Табикаэру» (путешествующая лягушка) нужно сопровождать амфибию в её поездке по знаменитым местам Японии, прогуливаться по сельской местности и встречаться с друзьями-животными для участия в приключениях в городах.

И снова в путь!

Игра начинается у лягушки дома. Это причудливо декорированная капитальная каменная постройка в духе книг детского писателя Арнольда Лобела, а общая обстановка напоминает о предыдущей игре про котиков. После того, как мы выбрали подходящее имя для персонажа, нужно собирать валюту игры – клевер, который появляется в маленьком саду на переднем плане, и покупать различные предметы – сандвичи, напоминающие бэнто, пирожки и различные предметы, необходимые лягушке для путешествия, – например, полотенце тэнугуи, палатку, ретро-фонарь. Складываем это в вещмешок, добавляем что-нибудь на счастье – к примеру, четырёхлистный клевер – и наш герой отправляется в путь.

Дома лягушонок спокойно проводит время, иногда наведываясь в магазин, чтобы прикупить что-нибудь для очередного странствия

«Табикаэру» работает как бы в реальном времени, и при очередном посещении игры вы можете найти своего героя отдыхающим дома, за едой или записывающим что-то пером, или же обнаружите, что он ушёл в путь и дома его нет. Если он странствует, никогда не знаешь, куда его занесёт и как надолго. Он может вернуться через несколько часов с фотографиями и сувенирами из поездки в известное место или уйти на большую часть дня в поход по удалённой части Японии. У игрока не слишком большой выбор – можно собирать клевер, рассматривать лягушкин альбом и закупать вещи для следующих путешествий. Отвлечь от скуки помогают улитки и другие гости, появляющиеся в саду – их можно порадовать чем-нибудь вкусным и получить награду.

Лягушка посылает снимки из своих путешествий

Помимо клевера, игроки могут собирать билеты, дающие шанс выиграть особые предметы, такие как закуски или амулеты на счастье, помогающие лягушке в её путешествиях. За пять билетов можно повернуть восьмиугольный деревянный барабан, из которого выпадают цветные шары – их цвет определяет тип выигранного приза.

Успех за рубежом

Пока неясно, повторит ли расположенная в Киото компания Hit-point успех «Нэкоацумэ», но за несколько месяцев с момента выпуска игры в конце 2017 года у «Табикаэру» появились увлечённые поклонники, и их количество продолжает расти. У приложения пока нет собственных аккаунтов в соцсетях, но любители игры в Твиттере используют хэштег #旅かえる, чтобы делиться картинками из игры, а также связанными с ней фотографиями и поделками.

«Табикаэру» можно скачать бесплатно на Google Play или App Store. Сейчас игра доступна только в японской версии, как поначалу и «Нэкоацумэ», но забавная графика игры и простота управления помогают легко преодолеть языковой барьер.

Фотография к заголовку: Лягушка путешествует на полуостров Ога в преф. Акита (© Hit-Point Co., Ltd.)

(Статья на английском языке опубликована 2 февраля 2018 г.)