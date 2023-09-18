青森縣位於日本最大的島嶼本州的北端，以蘋果、海產品和迷人的自然風光而著稱。由於地處相對偏僻，這裡有大量未開發的自然景觀有待人們探索。

青森縣位於日本東北地區的最北端，佔據本州北角。由於其地理位置，這裡冬季寒冷，經常下雪。與此同時，青森縣面臨日本海和太平洋，海岸線綿長，這給它帶來複雜多樣的氣候。青森除了蘋果聞名全國外，大間町等漁港捕撈的鮪魚也在日本市場備受青睞。

青森縣概要

創建時間：1871年（曾是陸奧國一部分）

地方政府所在地：青森市

人口：123.8萬（截至2020年10月）

面積：9646平方公里

青森市是青森縣的首府，也是該縣最大的城市，緊隨其後的是八戶市和弘前市。即使是青森縣地方政府所在地，青森市也僅有28萬左右居民，整個縣人口稀少。該縣的兩大半島——西端的津輕半島和東端的下北半島——擁抱著陸奧灣。青森縣南部多山，包括從山巔可俯瞰弘前市、八甲田山以及十和田湖的岩木山（海拔1625公尺）。風光秀麗的十和田湖位於青森縣南部中心，與秋田縣接壤。

由於距離東京較遠，青森縣過去很長一段時期面臨經商和旅遊不便的問題。2002年，東北新幹線北擴至八戶市，2010年進一步延長到新青森，使得從東京到青森市只需3小時10分鐘。2016年，新幹線再次延長，將新青森與北海道新函館北斗站連接在一起。該延長線通過世界上最長的海底隧道——青函隧道——穿越津輕海峽。

青森縣的支柱產業包括農業、漁業和林業。按卡路里計算，青森縣的糧食自給率位居日本第四，在2019財年，其糧食自給率為123%。此外，青森縣的蘋果、大蒜、牛蒡產量均居日本首位。青森縣的漁船隊每年從海洋中捕獲大量的鮪魚，尤其是產自北部海港大間町的鮪魚，在日本市場備受好評。青森縣的鮪魚、魷魚、扇貝、昆布等海產品產量均在日本名列前茅。

青森縣原生態的自然景觀吸引了大量遊客。當地著名景區包括白神山地和奧入瀨溪，其中，白神山地的原始山毛櫸林於1993年被列入聯合國教科文組織世界自然遺產名錄。位於弘前市的弘前公園是日本著名的櫻花觀賞地；此外，該縣頻繁的火山活動也讓想要享受溫泉的遊客絡繹不絕，不老不死溫泉、酸湯溫泉等都是休閒放鬆的好去處。作為日本知名的聖山，恐山以令人生畏的景觀著稱，據說這裡是與亡靈溝通的絕佳場所。

此外，每年在青森市舉辦的「睡魔祭」是日本重要的節慶活動之一，高峰時期吸引上百萬遊客前來參觀遊覽。

當地名人

太宰治（1909-1948年），原名津島修治，日本作家。在短暫而動盪的一生中，太宰治二戰前曾涉足共產主義運動，同時通過撰寫自傳體小說和短篇小說磨練提升自己的寫作技巧。其寫作生涯在二戰後達到頂峰，代表作品包括《斜陽》《人間失格》等。 1948年，太宰治與情人一起在東京西部的玉川上水投水自盡。

矢野顯子 (1955年–)，日本音樂家。出生於東京，原名鈴木明子，在青森縣長大。1976年，她發佈了專輯《日本女孩》，從此開啟了音樂生涯。除了為吉卜力工作室的短片和動畫電影錄製音樂以及配音外，她還曾與音樂家阪本龍一等組成的Yellow Magic Orchestra等樂隊合作並進行巡演。

（原文英文）

標題圖片：弘前城和岩木山（PIXTA）