青森县位于日本最大的岛屿本州岛的北端，以苹果、海产品和迷人的自然风光而著称。由于地处相对偏僻，这里有大量未开发的自然景观有待人们探索。

青森县位于日本东北地区的最北端，占据本州岛北角。由于其地理位置，这里冬季寒冷，经常下雪。与此同时，青森县面临日本海和太平洋，海岸线绵长，这给它带来复杂多样的气候。青森除了苹果闻名全国外，大间町等渔港捕捞的金枪鱼也在日本市场备受青睐。

青森县一瞥

创建时间：1871年（曾是陆奥国的一部分）

首府：青森市

人口：123.8万（截至2020年10月）

面积：9646平方千米

青森市是青森县的首府，也是该县最大的城市，紧随其后的是八户市和弘前市。即使是青森县首府，青森市也仅有28万左右居民，整个县人口稀少。该县的两大半岛——西端的津轻半岛和东端的下北半岛——拥抱着陆奥湾。青森县南部多山，包括从山巅可俯瞰弘前市、八甲田山以及十和田湖的岩木山（海拔1625米）。风光秀丽的十和田湖位于青森县南部中心，与秋田县接壤。

由于距离东京较远，青森县过去很长一段时期面临经商和旅游不便的问题。2002年，东北新干线北扩至八户市，2010年进一步延长到新青森，使得从东京到青森市只需3小时10分钟。2016年，新干线再次延长，将新青森与北海道新函馆北斗站连接在一起。该延长线通过世界上最长的海底隧道——青函隧道——穿越津轻海峡。

青森县的支柱产业包括农业、渔业和林业。按卡路里计算，青森县的粮食自给率位居日本第四，在2019财年，其粮食自给率为123%。此外，青森县的苹果、大蒜、牛蒡根产量均居日本首位。青森县的渔船队每年从海洋中捕获大量的金枪鱼，尤其是产自北部海港大间町的金枪鱼，在日本市场备受好评。青森县的金枪鱼、鱿鱼、扇贝、昆布等海产品产量均在日本名列前茅。

青森县原生态的自然景观吸引了大量游客。当地著名景区包括白神山地和奥入濑溪流，其中，白神山地的原始山毛榉林于1993年被列入联合国教科文组织世界自然遗产名录。位于弘前市的弘前公园是日本著名的樱花观赏地；此外，该县频繁的火山活动也让想要享受温泉的游客络绎不绝，不老弗死温泉、酸汤温泉等都是休闲放松的好去处。作为日本知名的圣山，恐山以令人生畏的景观著称，据说这里是与亡灵沟通的绝佳场所。

此外，每年在青森市举办的“睡魔祭”是日本重要的节庆活动之一，高峰时期吸引上百万游客前来参观游览。

当地名人

太宰治（1909-1948年），原名津岛修治，日本作家。在短暂而动荡的一生中，太宰治二战前曾涉足共产主义运动，同时通过撰写自传体小说和短篇小说磨练提升自己的写作技巧。其写作生涯在二战后达到顶峰，代表作品包括《斜阳》《人间失格》等。1948年，太宰治与情人一起在东京西部的玉川上水投水自尽。

矢野显子（1955年-），日本音乐家。出生于东京，原名铃木明子，在青森县长大。1976年，她发布了专辑《日本女孩》，从此开启了音乐生涯。除了为吉卜力工作室的短片和动画电影录制音乐以及配音外，她还曾与音乐家坂本龙一等组成的黄色魔术交响乐团（Yellow Magic Orchestra）等乐队合作并进行巡演。

（原文英文）

标题图片：弘前城和岩木山（© Pixta）

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