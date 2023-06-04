La prefectura de Aomori se encuentra en el extremo norte de Honshū, la mayor isla de Japón. Famosa por sus manzanas, sus productos del mar y su belleza paisajística, esta zona remota del país cuenta con abundante naturaleza salvaje para explorar.

La prefectura de Aomori se encuentra en la parte más septentrional de la región de Tōhoku, en el extremo norte de la isla de Honshū. Es por eso que experimenta inviernos gélidos con abundante nieve, aunque sus costas en el mar del Japón y el océano Pacífico le otorgan suficiente variedad climática. Las manzanas de Aomori son famosas en todo el país, y puertos pesqueros como el de Ōma son conocidos por el desembarco de algunos de los atunes más caros del mercado japonés.

Un vistazo a la prefectura de Aomori

Establecida en 1871 (antiguamente era parte de la provincia de Mutsu)

Capital: Aomori

Población: 1.238.000 (a octubre de 2020)

Área: 9.646 km2

La ciudad más extensa de Aomori es la capital de la prefectura, también llamada Aomori, seguida de Hachinohe y de Hirosaki. No obstante, la prefectura en su conjunto apenas está habitada, e incluso la capital cuenta tan solo con unos 280.000 habitantes. Sus dos penínsulas principales, la de Tsugaru en el oeste y la de Shimokita, de forma curvada, en el este, envuelven la bahía de Mutsu. El sur de Aomori es montañoso y cuenta con picos como el del monte Iwaki, de 1.625 metros de altura, que domina las zonas de Hirosaki y Hakkōda, y el hermoso lago Towada, en la frontera con la prefectura de Akita en la zona central del sur de Aomori.

2 es el duodécimo lago más vasto de Japón, tiene una profundidad máxima de 327 metros. (© Pixta) El lago Towada, que con sus 61,0 kmes el duodécimo lago más vasto de Japón, tiene una profundidad máxima de 327 metros. (© Pixta)

La distancia que separa Aomori de Tokio dificultaba en el pasado el acceso a las empresas y al turismo, pero la extensión de la línea del Tōhoku Shinkansen en 2002 hasta Hachinohe, y su ampliación en 2010 hasta Shin-Aomori en la capital, hicieron posible viajar desde Tokio hasta esta prefectura en tan solo 3 horas y 10 minutos. En 2016, una nueva ampliación del Shinkansen conectó Shin-Aomori con Shin-Hakodate-Hokuto en Hokkaidō, pasando por la vía bajo el estrecho de Tsugaru a través del túnel Seikan, el túnel subterráneo más largo construido bajo el mar.

Las principales industrias de Aomori son la agricultura, la pesca y la silvicultura. Es la cuarta prefectura con mayor autosuficiencia alimentaria en términos de calorías, pues en el año fiscal 2019 producía el 123 % de sus necesidades. Lidera la producción nacional de manzanas, ajo y gobō (bardana). En cuanto a los productos del mar, la flota pesquera de Aomori captura cada año parte del atún mejor pagado del país, en particular en el puerto de Ōma en el norte. Aomori se sitúa en lo alto de la tabla dentro de Japón en capturas de atún, akaika (calamar volador), vieiras y algas konbu, entre otros productos marinos.

Un huerto de manzanas con el monte Iwaki de fondo. (© Pixta)

La naturaleza salvaje de Aomori atrae a un buen número de turistas que acuden para admirar paisajes como el de Shirakami-Sanchi, una región natural en la que se encuentra un hayedo antiguo inscrito en la lista del Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO en 1993 y la garganta de Oirase. El parque Hirosaki en la ciudad homónima es también un popular destino para la contemplación de los cerezos en flor, y la actividad volcánica de la prefectura garantiza la llegada frecuente de turistas que vienen a disfrutar de fuentes termales como la de Furōfushi Onsen o la de Sukayu, así como de paisajes “espeluznantes” como el de Osorezan, un “lugar sagrado” considerado como el entorno ideal para entrar en comunión con los muertos.

En la ciudad de Aomori se celebra también el Nebuta Matsuri, uno de los grandes festivales del año que ha llegado a atraer hasta más de un millón de visitantes algunos años.

Bailarines ataviados con ropas coloridas participan en el Nebuta Matsuri. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Dazai Osamu (1909–1948): Escritor. Nacido Tsushima Shūji, durante su corta y turbulenta vida se interesó en el comunismo en los años previos a la guerra mientras perfeccionaba su estilo como literato escribiendo novelas autobiográficas e historias cortas. Alcanzó su apogeo como escritor después de la guerra con obras célebres como Shayō (El ocaso) y Ningen shikkaku (Indigno de ser humano). Dazai se suicidó ahogándose en el oeste de Tokio junto a su amante en 1948.

Yano Akiko (1955–): Música. Aunque nació en Tokio (como Suzuki Akiko), creció en Aomori antes de debutar en la música con el álbum Japanese Girl en 1976. Más tarde colaboró y compartió giras con bandas como la Yellow Magic Orchestra, además de grabar temas y poner su voz a personajes de los cortometrajes y largometrajes de Studio Ghibli.

(Fotografía del encabezado: el castillo de Hirosaki con el monte Iwaki de fondo. © Pixta.)