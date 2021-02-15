東京「築地場外市場」再次繁榮：除了魚貨以外，甜點店等等人氣商店也是值得推薦的景點

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隨著築地市場轉移到豐洲，「築地場外市場」的未來曾一度引來擔心。隨著商業設施「築地魚河岸」等新景點紛紛加入“場外”，讓築地“場外”市場至今也充滿著魅力。

「築地場外市場」原本連接著舊築地市場（中央區），與之一同走過繁榮的時代。2018年10月，擁有83年歷史的“場內”中央批發市場正式閉幕，轉移至豐洲（江東區）。留在原地的“場外”曾引來是否會因此而沒落的擔心，但是，一向自豪的海鮮店外、壽司店專用的玉子燒專賣店，抑或是料理師傅們信賴的菜刀專賣店等等，“食之町．築地”現今依然健在。 場外市場距離銀座或新橋都蠻近的，以新大橋路跟晴海路交叉口的西南邊為中心的腹地約有450間商店。名稱中雖然有「市場」，但與東京統一管理經營的築地市場場內不同，為各自經營的商店街型態。中央市場原則上是給專業人士使用，也就是專為進行魚貨交易買賣的商家設置的場所，而場外就沒有這樣的規定了。雖然少了很多早晨來市場交易的人帶來的活力，但卻成了能讓專業料理師傅跟一般消費者能自由進出開心購物吃飯的地方。



與豐洲批發市場同等級的商品整齊排列琳瑯滿目 對於築地場外市場生意有很大貢獻的是新景點「築地魚河岸」。為了延續築地場內市場在搬家過後還持續繁榮，中央區當地的人們整頓開設了生鮮市場，由轉移至豐洲的批發商約60家進駐，營運小商店。由面對晴海路的小田原橋樓和延著波除路的海幸橋樓兩棟大樓組成，1樓都是販賣鮮魚、蔬果、鮮肉等的商店街。





築地時代，一般客人也可以輕意進入場內的批發賣場是市場的魅力之一。而屬於近代化建築的密封式設施豐洲市場則是讓一般民眾難在批發賣場大樓購買商品，加上現在新冠病毒之禍使得戒備更加森嚴。在此情勢之下，一般民眾可以到築地魚河岸選購批發商嚴選過的新鮮海鮮。而且這裡也被「去豐洲覺得很麻煩」的專業料理師傅視為重鎮。 從晴海路口進入小田原橋樓後，首先被吸引的是黑鮪魚解剖現場。屬於豐洲市場其中一個批發商的「KITANI水產」每天在市場都會物色品質良好的鮪魚並現殺販賣。通常壽司店跟餐廳的訂貨數量較多，但是也會擺出切片或骨頭邊肉供一般民眾選購。人氣第一即是青森縣大間產的天然黑鮪魚的魚頭部分。大切塊一人份（3～4個，100克）1000日圓，一天下來可以賣30~40公斤，依照當天情況有時候還有300克不到2000日圓的破格折扣。





除了新鮮的海鮮之外，也能享用市場料理 往波除路的方向再往裡面走，可以看到販賣近年來在國外掀起的和風飲食風潮中的「高湯底」專賣店「築地三京」，並且驚艷於店內齊全的商品。店內販賣著名餐廳所使用的高級高湯材料，「柴魚片」的種類也很多，除了本鰹魚，還有宗田鰹魚、鯖魚跟沙丁魚等等，可以依照料理來選擇。 店家推薦的是用來做讚岐烏龍麵湯底的最高等級湯底「伊吹IRIKO」。經營此店的社長清水義弘說：「受到新冠病毒疫情的影響，現在網路購物很興盛，在家認真使用真正的高湯底做飯的人增加了」。



此外，像是魚乾或魚丸等海產加工品或是松茸等當季蔬菜也很齊全。在小田原橋樓3樓的美食區有「魚河岸食堂」，能盡情享用「市場料理」。 雖然東京奧運延期使得市場空地利用計畫延宕，但是批發業者們加速進行著豐洲與築地間的連結。



築地魚河岸 地址： 小田原橋樓＝東京都中央區築地6-26-1、海幸橋樓＝築地6-27-1

小田原橋樓＝東京都中央區築地6-26-1、海幸橋樓＝築地6-27-1 營業時間： 上午5點～下午3點 ※上午9點以前為批發專賣。9點以後才開放一般民眾購物。

上午5點～下午3點 ※上午9點以前為批發專賣。9點以後才開放一般民眾購物。 休館日： 週日、國定假日、週三（不定期） ※原則上以東京都中央批發市場的休市日為基準

週日、國定假日、週三（不定期） ※原則上以東京都中央批發市場的休市日為基準 魚河岸食堂：上午9點～ ※營業時間依店家而異

飯後甜點種類也很豐富的築地場外 若要介紹人氣壽司店或海鮮丼名店的話，永遠也介紹不完，改為介紹只有場外市場才有的商店或是比較新的景點。 PURATO築地正前方的「築地山長」是約於10年前開始販賣方便拿著享用的「玉子燒串」（1串100日圓）的玉子燒專賣店。使用嚴選的高湯提高美味度製成的玉子燒，除了招牌商品外，還有少糖口味、螃蟹口味、蝦仁口味、干貝口味、蔥香口味、椒鹽口味等等多種選擇。大家在選購時都會猶豫一番，但是最終幾乎都會選擇壽司名店使用的江戶口味。



享用完正餐後，也享受一下只有築地才吃得到的甜點吧。從「築地山長」往新大橋路方向再往前走，就能聞到使用嚴選雞蛋製作奶油的專賣店「La créme au beurre」飄逸出又甜又香的味道。人氣第1名的是色彩繽紛的馬卡龍。千層派也值得推薦。 面對新大橋路方向，沿著築地西路朝晴海路前進，可以看到右手邊有一間因為不是賣「鯛魚燒」而是賣「鮪魚燒」出名的「築地SANOKIYA」。他們的「鮪魚肚」（220日圓）外皮薄脆內餡飽滿。「中鮪魚」（240日圓）平常內餡是紅豆泥跟杏桃味道，但是今年秋天杏桃產量不足，改由柚子或是鳳梨代替。包著卡士達奶油的「黃鰭鮪魚」（240日圓）也是人氣商品。





