《日本經濟新聞》「臺灣特輯」的問題為何？：報導落入招致當地反彈的陷阱

今年3月，《日本經濟新聞》的系列報導「臺灣：尚未為人知曉的真實面貌」引起了臺灣的總統府、國防與外交當局的反彈。本文將分析其中的問題為何。

今年的2月28日起，《日本經濟新聞》連續4日刊登特輯「臺灣：尚未為人知曉的真實面貌」，在臺灣掀起了一陣強烈反彈。特別是針對臺灣的軍隊進行採訪的第1回，成為問題焦點。面對如此大量的抗議聲浪，日本經濟新聞社於3月7日的報紙上刊登了一篇「公開聲明」，表示「非常遺憾引起騷動，今後將致力於公正報導。」該文實際上被視為道歉聲明。 日本人容易落入的陷阱 作為長期研究臺灣政治的學者，對於《日本經濟新聞》此次的臺灣特輯，留下了某種印象——關心臺灣的日本人掉進了原本就容易落入的陷阱。可以分為以下三種傾向：①傾向於僅聽取特定人士的意見，以偏概全地認為「全臺灣皆然」；②傾向於以「本省人與外省人」的身份屬性來詮釋臺灣所面臨的問題；③傾向於輕視臺灣，認為「臺灣本來就無望」。本文希望能以研究者的視角來闡明這些問題。

《日本經濟新聞》的特輯「臺灣：尚未為人知曉的真實面貌》第1回 第1回的特輯裡，日經記者採訪了臺灣軍隊（更加精確地說，應該是中華民國國軍）的相關人士，並在報導裡以匿名的方式刊載其發言內容，其中提到：「大約有九成的軍官退伍後會前往中國，提供軍事情報以換取金錢，腐敗淪為常態，」更指出：「在臺灣有事之際，如此軍隊根本無法對抗中國。」而該文的結論是「蔡英文總統無法掌控軍隊。」 文章前後的脈絡顯示出，臺灣軍方高層由戰後來自中國的外省人所主導，並暗示由於身為外省人，因此有可能成為協助中國的間諜。文章的標題「即便如此，仍然喜歡中國」更是加深了這種印象。

來自臺灣的情緒反彈 這篇特輯文章很快在臺灣受到廣泛報導，並引起了臺灣國防部（相當於日本的防衛省）與退役軍人組織的強烈反彈。其原因在於，臺灣軍方與退役軍人認為《日本經濟新聞》「無端指責九成的退役軍隊幹部都是中國間諜，污衊臺灣軍隊」。 策劃該特輯的原意是要提供一個多元看待臺灣的視角，這一點值得肯定。在國外媒體裡存在著某種論調認為「全臺灣都反中」，但實際上臺灣存在「反中」，同時亦有「親中」與「中間派」等不同立場的人。此外，我們也必須密切注意中國對於臺灣的滲透工作。從國共內戰時期開始，中華民國國軍便遭受中共滲透工作的威脅，已有一段很長的歷史。假若中國侵略臺灣，軍隊如何應對將是一個非常重要的議題，因此可以充分理解到，該特輯的意圖在於探討其中的潛在問題。然而，在採訪時聽到的說法——「九成軍隊幹部會成為間諜」——並未獲得證實，該特輯便刊登報導，這一點引發了軒然大波，導致提出問題探討的意義也隨之煙消雲散。 根據筆者在臺灣的採訪經驗，常會遇到受訪者在強調自己的說法時誇大數字。記者的工作便是透過綿密仔細的採訪來逼近真相。簡單思考一下便可得知，若退役軍官當中真有「九成」淪為中國間諜，臺灣早已萬劫不復。若「蔡英文總統無法掌控軍隊」一事屬實，面對習近平的強大壓力之下，不可能仍舊維持政權長達七年之久。若稍加思考，應該就會察覺「事有蹊蹺」。 然而，在不熟悉臺灣情況的日本讀者裡，有人可能在閱讀那篇文章後，心中覺得「原來如此」，並表示理解認同。自此，他們可能會產生思考跳躍，認為「日本不應該全力支持臺灣」。那篇文章最終完全陷入了中國長久以來進行的大外宣資訊戰——意圖貶低臺灣。更糟糕的是，由於該文由《日本經濟新聞》所發表，有些人對於中國發佈的新聞報導心存警戒，但若是《日本經濟新聞》，則認為可以放心信任。 那麼，實際情況又是如何？事實上，臺灣軍隊中確實存在某些軍人成為中國的間諜，向中國提供軍事情報而遭到逮捕。其中既有外省人也有本省人，而退役軍官裡也有不少人與中國有所往來。然而，與中國有所往來與成為間諜（泄露機密情報），二者之間存在著巨大差距。 筆者於4月時造訪臺灣，針對那篇文章與臺灣的國防相關人士、專家和記者交換意見。關於間諜的人數，目前僅能推測，但大家都感覺到「存在一定數量」。「九成」的說法超乎常理，不值一談，其中有人提到「一成」可能更接近實際情況。更多人則認為部分退役將領的親中言行沒有太大的影響力，但「仍應提高警戒」。 遭到美日指出中國間諜滲透臺灣軍隊內部一事，對於軍方而言，關係到軍方顏面，是非常敏感的問題。這次的報導讓軍方有種被踩到痛處的感覺。正因如此，更需要嚴謹確實的採訪，以免遭人見縫插針，無端生事。 臺灣社會存在著多元的意見，每種意見都有一定的根據。日本記者在現地進行採訪時所聽到的每個談話都是事實。不過，在訪談之際必須常常意識到那些談話分佈於臺灣輿論的哪個位置。為了做到這一點，必須事先理解臺灣的歷史脈絡。如果缺乏這種理解，便可能在談論臺灣時落入既有的思考框架，也有可能在日本放大那些極度偏頗的觀點。僅僅聽信臺灣的日本通或是通曉日語人士，可能會導致誤判情勢。希望也能多參考研究論文，讓採訪成果更加客觀。

本省人與外省人 部分日本評論家喜歡使用「本省人與外省人」這種刻板印象式的分類，來描繪臺灣的狀況。在以往文獻裡，經常描繪「本省人與外省人的對立」，當作臺灣社會的特徵。1990年代的臺灣正是如此，而1994年的臺北市長選舉，也正是一場引爆省籍情結的選舉。 「外省人＝支持中國統一」與「本省人＝支持臺灣獨立」的分類方式，對日本人來說很容易理解。然而，已經過30年的變遷，臺灣社會正在緩慢但確實地轉變之中。臺灣的民主化不僅止於選舉權，更拓展至重視少數者的權利，朝向包含「族群融和」價值的多元文化主義方向推進。 即便是「外省人」，目前已經推移至第二代與第三代的階段。在1945年至1949年間移居至臺灣的外省人，以當時滿16歲以上的人來說，現在幾乎都已年逾九旬，早已從社會活躍的第一線退下。外省第二代在臺灣出生長大，走過民主化之路。 外省第二代的身份認同非常複雜，正如《日本經濟新聞》的報導所提及，有些人對於中國大陸懷抱故鄉之情，但同時亦有人實際前往中國祭祖、探訪親戚之後，親身感受到兩岸差異，因此不支持統一。而隨著外省第三代的出現，甚至有人參與過「太陽花學運」。 相反地，本省人的年輕人裡面，也有不少人對中國抱有憧憬，盤算著如何在中國尚在成長的經濟活動中獲利。總而言之，以「本省人與外省人」的結構來描述當前的臺灣，已是一種過時的看法。 從民意調查的數據可以得知，越年輕世代對於統一的支持越低，而臺灣身份認同則是逐漸增長。這種情況在軍隊裡亦是如此。軍隊士兵的年齡未滿40歲，在臺灣自由民主的價值觀中成長。雖然臺灣軍隊必須時時刻刻地警戒來自中國的滲透，但受到中國策反而叛變，這樣的推論可說是脫離現實。 省籍問題當然並未完全消失。現今臺灣仍有人以「本省人與外省人」的觀點大發議論。這種陰影仍然強烈籠罩著包含軍隊在內的臺灣社會結構。另一方面，也有人努力修復因省籍而產生的社會裂痕，這樣的人佔大多數。我們應該留意，外國人以自以為是的態度強調「本省人與外省人」，有可能引發臺灣人內心的反感。