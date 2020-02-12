日本努力減少鈽存量，龐大庫存量引發美國憂慮

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日本大量的鈽庫存現略微減少中。據分析，此舉是為了回應美國的關切，基於《核不擴散條約》的考量，美國一直對日本大量持有鈽這件事表示憂慮。

據日本內閣府原子力安全委員會公佈的數據顯示，截至2018年底，日本的鈽庫存量為45.7噸，與去年同期相比減少了1.6噸。2017年底，國內庫存為10.5噸，委託英國與法國進行再處理並保管的總量為36.7噸。而至2018年底，國內庫存量略有減少，這是因為日本在鈾鈽混合氧化物（MOX）核燃料的發電中，對鈽進行了再利用處理。

由於鈽可以用於製造核武器，因此國際社會上對鈽的管理極為嚴格。日本一直在推廣「核燃料循環再利用」，從核電廠的核廢料中提取出鈽，以MOX核燃料形式再加以利用，是被破例獲准大量擁有鈽的非擁核國家。外交相關人士認為「還有另一個目的，就是在美蘇冷戰時期，需要箝制共產主義陣營」。結果2003年以後，日本的鈽庫存量從1993年時的10餘噸成長至40噸左右，2013年後維持在45噸以上的高存量。此存量足以製造6000枚原子彈。

針對這種狀況，美國國內有越來越多人擔心其它國家仿效日本，打著核燃料循環再利用的旗號儲備鈽存量，導致「核恐慌」的風險增加。美國國會也發聲要求修正目前的狀況。2018年7月，在《日美核能協定》期限延長之際，美國要求日本努力減少鈽存量。此後，日本政府決定將當時約47噸的庫存量設為上限並加以削減。

不過，要貫徹此項方針並非易事。東京電力公司福島核電廠事故後，重啟核能發電的門檻變高，要快速消耗掉鈽的難度變大。為避免庫存量增加，還必須控制MOX核燃料加工量，但如此一來，也有可能導致核廢料的不斷增加。

標題圖片：裝載著MOX核燃料的貨船，抵達關西電力公司高濱核電廠（時事）