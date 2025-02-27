「各式各樣」日本漫畫興盛的原點就在大阪　劇情漫畫與劇畫誕生的城市

日本動畫之所以受到全世界矚目，因其豐富的題材與多元的價值觀。從科幻機器人、忍者題材，到奇幻、運動、政治、經濟、醫療等作品都有。故事人物擁有鮮明的個性，許多角色擁有內心脆弱的一面。這種多樣性的源頭，在於身為動畫原作的漫畫本身就有非常豐富的題材。那麼，說到日本漫畫是如何成為孕育豐富故事的媒材呢？解開這道謎題的關鍵，就在大約80年前的大阪。

鎖定各個年齡層 以拳擊漫畫《小拳王》打響名號的漫畫家千葉徹彌如此敘述當時業界的動向：「劇畫就像一股黑潮，從大阪襲來。因為劇畫登場，作家才開始描繪人類黑暗的一面。」（2011年4月的衛星電視WOWOW的紀錄片） 另一方面，作家全被東京的雜誌奪走後，大阪的出版界頓時衰退。1960年代中期幾乎是毀滅狀態。而東京的劇畫風潮卻與之成反比，不斷擴大。1967年是《週刊漫畫ACTION》，1968年則是《Big Comic》，這些青年取向的雜誌陸續登場。此時，引領風潮的依舊是劇畫。就連手塚治虫也開始在青年取向的雜誌刊登劇畫風格的作品。

劇畫風潮興盛讓東京神田的書店裡的年輕人絡繹不絕。漫畫從此不再專屬於孩子，而是各個年齡層都會看的刊物，1973年10月（共同） 劇畫登場後，原本被定位成孩童娛樂的漫畫，開始有更廣闊的年齡層的讀者。題材也非常多元，諸如社會問題、政治、賭博、美食、醫療等等。文章開頭所寫的「日本漫畫的廣闊題材和多樣性」，就是在劇畫登場後，才終於得以實現。 2025年的現今，「故事漫畫」和「劇畫」都已成了不用的死語。但這兩者開拓的道路在1970年以後，錯綜復雜地分歧，造就了日本漫畫豐饒的世界。 歷史絕不能提「如果」，但如果沒有從戰爭結束後一直到1960年代後半，在大阪掀起的兩大漫畫表現手法變革，日本漫畫和日本動畫或許就不會如此受到全球的廣大矚目。（省略敬稱） 標題圖片：在西班牙馬德里舉辦的手塚治虫作品集展覽「THE ART OF MANGA」，2024年4月（Oscar Gonzalez / Sipa USA / 路透）