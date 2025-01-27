《第8回》千千石米格爾真的捨棄「信仰」了嗎？―解開天正遣歐少年使節之謎（上）

〈實地報導〉走訪遠藤周作《沉默》的舞台，以及隱匿基督徒的足跡

16世紀後半的戰國時代，有4位天主教徒少年從長崎搭船前往歐洲，謁見羅馬教宗，即所謂的「天正遣歐少年使節」。他們立下偉業，卻在不久後被捲入禁教的歷史風波，其中的千千石米格爾更是經歷了命運的波折。回國後的4人之中，米格爾被認為是唯一棄教著。本文要介紹的是有一群人找到他的墓碑，並且花了20年歲月奔走尋找他棄教真相的故事。

冒死前往羅馬的少年使節 1582年2月，有1艘南蠻船從長崎港出發，船上載著4位少年和天主教男子修道會「耶穌會」的巡察使范禮安神父（Alessandro Valignano）等人，是日本首支歐洲訪問團「天正遣歐少年使節」。 4位少年的名字分別是伊東曼西奧、千千石米格爾、原瑪爾定、中浦朱里安，他們在有馬（長崎縣南島原市）神學院裡，學習了以天主教為首的拉丁文、地理學、天文學、數學、西洋音樂等的各種知識，是優秀人才。而且，他們都很年輕，年齡介於13～14歲。以下簡單介紹其個人資料。 伊東曼西奧（正使） 生於1569年左右，日向（宮崎縣）國主伊東義祐之孫。8歲時，伊東家在與島津家的勢力鬥爭中敗陣，逃往天主教大名大友宗麟統治的豐後（大分縣）之際，接觸到天主教。因為與宗鱗有遠親關係，所以代表宗麟，被選入遣歐使節之一。 千千石米格爾（正使） 生於1569年左右，肥前（長崎縣）國釜蓋城主千千石直員之子。千千石直員是天主教大名大村純忠之弟，千千石氏在與龍造寺氏的戰爭中落敗，在父親和兄長死後，4歲的他和乳母一同逃到大村並且接受洗禮，是有馬神學院的第1期學生。 原瑪爾定（副使） 關於他的出生背景，在日本國内沒有留下史料。根據義大利留下的「波隆那元老院日記」，內容紀載：「瑪爾定生於波佐見，中務之子」。當時的波佐見屬於大村純忠的領地，推測是當地名士原中務之子，生於1569年左右。據說他是4人之中最出色的人才。 中浦朱里安（副使） 根據耶穌會羅馬文書館的史料顯示，他是肥前國中浦城（現為長崎縣西海市）城主小佐佐兵部純吉之子，原名甚吾。生於1568年左右，他的父親為了幫助大村純忠的軍隊而戰死，因此緣故，純忠把他安排在兒子身邊擔任「小姓」（譯註：主要由年輕者擔任，在武將身旁負責各種雜務）。

1586年，德國奧格斯堡發行的報紙刊登了天正遣歐少年使節的報導和肖像畫。中央是負責率領的美斯基泰神父（Diogo de Mesquita）、右上為伊東曼西奧、右下為千千石米格爾、左上は為中浦朱里安、左下為原瑪爾定（京都大學附屬圖書館藏） 中途經歷多次的暴風雨，或者是罹患熱病、赤痢等，航海過程極為艱難。一行人繞行南非好望角，於1584年8月10日抵達葡萄牙的里斯本，實際上距出發已經過了2年半。

在長崎縣大村市歷史資料館內，常設展有關於天正遣歐少年使節的數位學習體驗區（teamLab提供）

被捲入歷史洪流的少年使節 在日歐外交史上留下輝煌足跡的4位少年，於1586年4月踏上回國之路。88年8月，他們一抵達澳門，在這裡聽到了令人震驚的消息，即豐臣秀吉在前一年（87年）發布伴天連（傳教士）追放令。 這4位少年使節結束長達8年半的長途旅行，回到長崎時已是銳變成快讓人認不出來的青年。90年7月，秀吉邀請他們到京都的聚樂第並熱情招待。根據佛洛伊斯（Luís Fróis）的《日本史》記載，在使節們獻上的各式各樣禮物當中，秀吉特別喜愛阿拉伯馬，看到葡萄牙人調教師騎乘並展現馬術，讚嘆不已。 然而，到了江戶時代，幕府對全國發布禁教令，禁止基督教的情況更加惡化，長崎、大村和島原等各地的很多天主教徒因此喪命。 率領使節團的正使伊東曼西奧在九州、本州的中國地方進行傳教活動，但1612年在長崎病死。原瑪爾定被稱為「語學天才」，他在拉丁文的翻訳工作上很活躍，但14年被驅逐出境後到了澳門，29年在當地死亡。中浦朱里安在日本的20年期間，致力於傳教活動，但最終遭到逮捕，33年在長崎被處以穴吊之刑。

世界遺產澳門歷史城區的聖保祿大教堂遺址（又稱大三巴牌坊）。因遭受大火摧毀，現在僅存正面前壁。據說，原瑪爾定的遺骸就葬於小聖堂的祭壇底下（PIXTA） 然而──3位同志直到死前最後一刻，以神父之姿盡力完成自己的職責，只有一位例外，那就是千千石米格爾，據說他脫離耶穌會而且捨棄信仰。 根據耶穌會的史料，米格爾是在1601～03年左右脫離教會的。而且，他把名字改為清左衛門，侍奉藩主大村喜前，娶妻並生下4個孩子。但是，06年大村藩開始禁止基督教，他馬上逃離大村，輾轉遊走在有馬、長崎兩地。 沒有人知道他脫離耶穌會的理由及晩年生活，甚至是何時何地死亡的。不過，千千石米格爾是「使節團中唯一的棄教者」，這個說法在歷史書籍裡面已成定論，也就是他被蓋上叛教者的烙印。