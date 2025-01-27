〈實地報導〉走訪遠藤周作《沉默》的舞台，以及隱匿基督徒的足跡
《第8回》千千石米格爾真的捨棄「信仰」了嗎？―解開天正遣歐少年使節之謎（上）文化 歷史 觀光旅遊
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冒死前往羅馬的少年使節
1582年2月，有1艘南蠻船從長崎港出發，船上載著4位少年和天主教男子修道會「耶穌會」的巡察使范禮安神父（Alessandro Valignano）等人，是日本首支歐洲訪問團「天正遣歐少年使節」。
4位少年的名字分別是伊東曼西奧、千千石米格爾、原瑪爾定、中浦朱里安，他們在有馬（長崎縣南島原市）神學院裡，學習了以天主教為首的拉丁文、地理學、天文學、數學、西洋音樂等的各種知識，是優秀人才。而且，他們都很年輕，年齡介於13～14歲。以下簡單介紹其個人資料。
伊東曼西奧（正使）
生於1569年左右，日向（宮崎縣）國主伊東義祐之孫。8歲時，伊東家在與島津家的勢力鬥爭中敗陣，逃往天主教大名大友宗麟統治的豐後（大分縣）之際，接觸到天主教。因為與宗鱗有遠親關係，所以代表宗麟，被選入遣歐使節之一。
千千石米格爾（正使）
生於1569年左右，肥前（長崎縣）國釜蓋城主千千石直員之子。千千石直員是天主教大名大村純忠之弟，千千石氏在與龍造寺氏的戰爭中落敗，在父親和兄長死後，4歲的他和乳母一同逃到大村並且接受洗禮，是有馬神學院的第1期學生。
原瑪爾定（副使）
關於他的出生背景，在日本國内沒有留下史料。根據義大利留下的「波隆那元老院日記」，內容紀載：「瑪爾定生於波佐見，中務之子」。當時的波佐見屬於大村純忠的領地，推測是當地名士原中務之子，生於1569年左右。據說他是4人之中最出色的人才。
中浦朱里安（副使）
根據耶穌會羅馬文書館的史料顯示，他是肥前國中浦城（現為長崎縣西海市）城主小佐佐兵部純吉之子，原名甚吾。生於1568年左右，他的父親為了幫助大村純忠的軍隊而戰死，因此緣故，純忠把他安排在兒子身邊擔任「小姓」（譯註：主要由年輕者擔任，在武將身旁負責各種雜務）。
中途經歷多次的暴風雨，或者是罹患熱病、赤痢等，航海過程極為艱難。一行人繞行南非好望角，於1584年8月10日抵達葡萄牙的里斯本，實際上距出發已經過了2年半。
「文明化」的日本人
在寫給羅馬教廷的書信裡面，表示這4位少年是代表天主教大名的大友宗麟、有馬晴信、大村純忠，前來謁見教宗，不過實際上少年遣歐使節是由范禮安一手策畫演出的。
有關派遣使節的目的，范禮安舉出下列2點：
第1，讓歐洲人看到「文明化」的日本人，藉以展示耶穌會的傳教成果，並且希望羅馬教宗和西班牙、葡萄牙兩位國王能夠為日本的傳教活動提供更進一步的援助。
第2，讓這群少年親身體驗到歐洲基督教世界的偉大，回國後成為宣教人才，為日本人的傳教活動奠下根基。
對一般的西歐人而言，日本是「世界盡頭之國」，迎接使節團的群眾裡面，甚至有人把4位少年當作是稀奇動物般來看待。此情況下，絕對不允許有任何可能會破壞形象的失態出現。
這4位少年不負范禮安的這般期待，成功發揮了親善大使的重要作用。
當時的西班牙被譽為「日不落帝國」，而統治者腓力2世（Felipe II）也兼任葡萄牙國王，握有的權力足以與羅馬教宗匹敵，他在馬德里親自接見少年們，對少年們的堅決意志和充滿知性的優雅舉止相當感動。為了讓他們的旅途能夠順利，寫信給使節團即將前往的都市的首長或行政長官，下令要給予款待以及提供旅費。
之後，一行人進入羅馬，在梵蒂岡的聖彼得大教堂謁見教宗葛利果13世（Gregorius PP. XIII），少年們在樞密會議上受到相當於國王使節的款待。
梵蒂岡圖書館內有1幅壁畫，是葛利果13世驟逝後，描繪新教宗西斯篤5世（Sixtus PP. V）就職典禮的情形，繪入了這4位少年騎著駿馬，面帶燦爛笑容，英姿颯爽的模樣。
被捲入歷史洪流的少年使節
在日歐外交史上留下輝煌足跡的4位少年，於1586年4月踏上回國之路。88年8月，他們一抵達澳門，在這裡聽到了令人震驚的消息，即豐臣秀吉在前一年（87年）發布伴天連（傳教士）追放令。
這4位少年使節結束長達8年半的長途旅行，回到長崎時已是銳變成快讓人認不出來的青年。90年7月，秀吉邀請他們到京都的聚樂第並熱情招待。根據佛洛伊斯（Luís Fróis）的《日本史》記載，在使節們獻上的各式各樣禮物當中，秀吉特別喜愛阿拉伯馬，看到葡萄牙人調教師騎乘並展現馬術，讚嘆不已。
然而，到了江戶時代，幕府對全國發布禁教令，禁止基督教的情況更加惡化，長崎、大村和島原等各地的很多天主教徒因此喪命。
率領使節團的正使伊東曼西奧在九州、本州的中國地方進行傳教活動，但1612年在長崎病死。原瑪爾定被稱為「語學天才」，他在拉丁文的翻訳工作上很活躍，但14年被驅逐出境後到了澳門，29年在當地死亡。中浦朱里安在日本的20年期間，致力於傳教活動，但最終遭到逮捕，33年在長崎被處以穴吊之刑。
然而──3位同志直到死前最後一刻，以神父之姿盡力完成自己的職責，只有一位例外，那就是千千石米格爾，據說他脫離耶穌會而且捨棄信仰。
根據耶穌會的史料，米格爾是在1601～03年左右脫離教會的。而且，他把名字改為清左衛門，侍奉藩主大村喜前，娶妻並生下4個孩子。但是，06年大村藩開始禁止基督教，他馬上逃離大村，輾轉遊走在有馬、長崎兩地。
沒有人知道他脫離耶穌會的理由及晩年生活，甚至是何時何地死亡的。不過，千千石米格爾是「使節團中唯一的棄教者」，這個說法在歷史書籍裡面已成定論，也就是他被蓋上叛教者的烙印。
找到米格爾的墓碑！
一切是從21年前的1通電話開始的。
2003年9月，石造物研究者同時也是長崎縣立口加高中教師的大石一久，受到了住在埼玉縣的宮崎榮一的委託。
「老實說，在伊木力地區有玄蕃的墓，近期能否一起陪同調查呢？」
伊木力地區是位於長崎縣諫早市西部、大村灣南部沿岸的丘陵地，自古以來就以盛產橘子聞名。
根據大村藩的史料，「玄蕃」是千千石清左衛門，也就是米格爾的四男。據宮崎表示，玄蕃的次女嫁入岩永家，與自己的母親那邊的家譜有姻緣，因為這個緣由，從很早以前就開始追查千千石氏一家的故事，也曾經在大村市的歷史同好會「大村史談會」的會刊上發表研究成果。
據大石本人表示，坦白說一開始興致缺缺。原因是在幕府的統一管理下，全國各地的墓碑都是採同樣形式，與中世的石塔相比，近世的墓碑在史料上缺乏魅力。
3個月後，當他去到當地，看到墓碑嚇了一跳。
長久以來管理墓碑的人是住在附近的井手則光，據他表示，祖先代代都在祭拜這個玄蕃之墓。
然而，墓碑正面只刻著2人的法號和年號。
所謂的玄蕃之墓，難道單純是代代口耳相傳的傳說而已？
往墓碑的背面一看，在角落看到小小的字「千千石」，他不假思索地用手撥開下面的土，上頭刻著「玄蕃允」的字樣。
祖先會把這個墓碑當作是玄蕃之墓，是因為背面刻著的人名。
但是，這個顯然不是玄蕃之墓。一般來講，背面銘刻的人名通常是指立碑人（直系子孫），而非墓主。
「這座墓……很有可能是玄蕃為雙親立的墓碑。也就是說，可能是千千石米格爾夫妻之墓……」
大石用興奮的口吻說道。宮崎陷入一陣思考後，開口說：
「這麼一說，雖然是關於這座墓的傳說，要說是玄蕃之墓也很奇怪。」
井手接著說：
「這個墓碑有個傳說，據說墓主是對大村懷恨在心而死的，所以希望埋在看得到大村的這塊土地上，可以一直怒視著大村。」
根據大村藩的史料，在大村純忠死後，玄蕃成為大村家的養子，住在玖島城的二之丸御殿。照理說，玄蕃不可能對大村藩心生怨恨。
尋找墓地的土地所有人
大石釐清了伊木力墓碑和千千石玄蕃的關係後，於隔年04年2月召開記者會。不過，面對媒體記者的採訪，他避免一口斷定是「米格爾之墓」，只說明是「疑似千千石米格爾的墓碑」。
最終要能夠確定是千千石米格爾之墓，需要對墓地進行挖掘調查。當地的多良見町（現為諫早市）的西平隆町長也持相同看法。
到目前為止，4位天正遣歐使節的墓地，一個都沒有被發現。如果伊木力的墓碑確定是米格爾之墓的話，將成為歷史上的一大發現。
然而，比起墓碑，大石單純更想要知道的事，是「米格爾真的棄教了嗎？」
如果挖掘墓地的話，說不定會有什麼新發現。
這塊土地的所有人究竟是誰，而人又在哪裡呢？──。大石一行人開始了長達20年的「搜索行動」。
標題照片：長崎縣大村市的森園公園就位在長崎機場的入口處，公園內矗立著「天正遣歐少年使節彰顯之像」。1982年，為了紀念少年使節從長崎出港400周年而建。左起伊東曼西奧、千千石米格爾、原瑪爾定、中浦朱里安（筆者攝影）
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