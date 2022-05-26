鮪魚、鰹魚、蛤蜊，日本漁業一線接連曝出不法行為：因疫情凸顯，有必要實施嚴格的管理

近年來，儘管秋刀魚、鮭魚等捕獲量少的情況突出，日本的專屬經濟區（EEZ）仍被認為是「世界上生物多樣性極高的海域」（水產廳），擁有豐富的海洋資源。然而，2021年秋以來，幾起重大的不法事件相繼被曝光，涉及的都是日本引以為豪的魚貝類產品。包括大間瞞報鮪魚捕獲量事件等在內，疫情之下曝出的這幾起醜聞在首都圈廚房豐洲市場（位於東京都江東區）也引發了混亂並不斷擴大。有專家認為，不僅對漁業相關人員，對流通環節也應實施嚴格的管理，這一點必不可少。

鮪魚捕撈配額增加，青森大間卻被曝瞞報捕獲量

堪稱最高品質的青森縣大間產太平洋藍鰭鮪魚被曝瞞報捕獲量。據日本政府相關人士介紹，2021年11月，未上報漁業協同組合（下稱「漁協」）就私自出貨的鮪魚超過了10噸，而這「或許只是冰山一角」。

太平洋藍鰭鮪魚實行全球配額管理，由中西部太平洋漁業委員會（WCPFC）在資源評估的基礎上決定總可捕撈量（TAC），並分配給各個國家。據水產廳介紹，青森縣當年度（2021年4月～2022年3月）的捕撈配額為543噸大型魚（30公斤以上），大間漁協獲得其中253噸配額，占到近一半。

就在2021年12月，WCPFC剛剛決定，在2021年度的基礎上，2022年度到2024年度大型太平洋藍鰭鮪魚的捕撈配額增加15%。這是增加配額的提案首次獲批，其原因是各國認為資源恢復取得了進展。日本卻在此時被曝無視資源管理體制，瞞報漁獲量，這難免會遭到國際上的批評。

而日本對瞞報漁獲量的追責力度很有限。漁獲資料是由漁業從業人員上報給漁協，經縣政府匯總後上報給國家的。即使瞞報導致該縣配額超出，也只是「等下一年分配的時候扣除超額的部分」（水產廳），處理得非常寬鬆。

日本《漁業法》規定，對於「未向所屬漁協等報告，或進行虛假報告者」，處6個月以下徒刑或30萬日圓以下罰款。但青森縣政府工作人員稱，截至3月18日，未對大間漁業從業人員適用此規定。該縣水產振興科工作人員表示「今後會指導漁協根據相關法令，準確地報告漁獲量」，儘管如此，掌握整體的實際情況並非易事。



在豐洲市場被成功競拍的太平洋藍鰭鮪魚，魚身上貼著一張「大間鮪魚」的標籤，彰顯其最高級的品質。希望這張標籤不會就此失去品牌光芒（豐州市場相關人士提供）