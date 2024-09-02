在東京體驗稻米產量日本第一的新潟魅力「銀座・新潟資訊館　THE NIIGATA」：還能品嘗珍貴酒款

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今年7月，「佐渡島的金山」通過聯合國教科文組織（UNESCO）的審議，列入世界文化遺產，新潟縣作為觀光地越來越受到矚目。新潟縣的稻米產量日本第一，而且是美味地酒（當地釀造的清酒）及海鮮食材的美食天堂，「燕三條」（燕市和三條市的合稱）地區的刀具和金屬餐具等的工藝品也大受歡迎。

位在東京正中央的「銀座・新潟資訊中心 THE NIIGATA」於8月8日正式開幕，在這裡可以體驗到新潟的魅力。日本酒專區設有平板電腦的「AI侍酒師」，可以依據當天的心情選擇適合的酒款，不懂酒的人或是外國遊客也能夠輕鬆利用。



1・2樓是特產品賣場，3樓是活動會場，8樓是餐廳，地下1樓設置了移居諮詢窗口。



食品區有蔬菜、肉類・魚類等豐富的生鮮食材。

現場販售的農漁產品、工藝品等，共計超過1000項的商品。魚沼產越光米堪稱是頂級米的代名詞，使用該米飯製作的手工三角飯糰多達10種口味。此外，包括鮮少出貨至縣外的 「夢幻地酒」在內，陳列300款的日本酒，酒款齊全，其中有32款提供付費品酒活動。



集結了佐渡的「北雪」等珍貴酒款，可以付費享受試喝比較的樂趣。

在餐廳「THE NIIGATA Bit GINZA」內，能夠使用傳統工藝品的碗盤和餐具，品嘗到善用新潟食材製作的絶品料理。活動會場以佐渡島的金山和「大地藝術祭」為首，定期舉辦一些關於新潟縣的名勝景點和傳統文化的脫口秀節目。在來一趟新潟之旅之前，建議可以先到「銀座・新潟資訊館 THE NIIGATA」走走看看，作為參考，相當值得一訪。



套餐料理。不只是使用新潟縣在地食材，包括碗盤和餐具也是由當地製作的。



活動會場內正在進行以「在新潟的海上享受蒸氣浴和獨木舟的樂趣」為題的脫口秀節目。

詳細內容請參考官方網站

採訪・撰文・拍攝：nippon.com編輯部