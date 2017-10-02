臨時国会冒頭の衆院解散、小池都知事による「希望の党」結成、秋篠宮家の長女眞子さまの婚約内定など、2017年9月の日本の出来事を振り返る。

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民進党の代表選挙で、前原誠司元外相が枝野幸男元官房長官を破って新代表に選出された。

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政府は、北朝鮮の6回目の核実験強行を強く非難し、在北京大使館を通じて抗議した。安倍晋三首相は「断じて容認できない」と表明。米国のトランプ、ロシアのプーチン両大統領と相次いで電話会談し、国連安全保障理事会での制裁を強化した新決議採択に向け、対応を協議した。

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宮内庁は、秋篠宮家の長女眞子さまと、大学時代の同級生で法律事務所勤務の小室圭さんの婚約が内定したと発表した。結婚式は18年秋にも行われる。眞子さまは結婚に伴い、皇室典範の規定により皇籍を離脱する。

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英教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーションは、17年の世界大学ランキングを発表した。東京大学は46位で前年の39位から後退し、過去最低となった。京都大学は74位だった。

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日産自動車は走行中に排ガスを出さない電気自動車「リーフ」を全面改良し、10月2日に発売すると発表した。連続走行距離を従来の280キロメートルから400キロメートルに延ばした。価格は315万360円から399万600円。

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安倍晋三首相は、ロシアのプーチン大統領とウラジオストクで会談。北方四島での共同経済活動で、観光や養殖などの5項目で事業の具体化を目指すことで合意した。

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包括・戦略的関係に歴史的な前進—日ロ首脳会談

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福井市で行われた陸上競技の日本学生対校選手権男子100メートル決勝で、桐生祥秀（21）＝東洋大学＝が日本選手で初めて10秒の壁を破る9秒98の日本新記録を樹立した。従来の日本記録は伊東浩司の10秒00で、更新は19年ぶり。

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16年のノーベル医学生理学賞を受賞した東京工業大学栄誉教授の大隅良典さんが「大隅基礎科学創成財団」を設立したと発表した。ノーベル賞などの賞金1億円を拠出する。

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北朝鮮が弾道ミサイルを発射。北海道上空を通過し、襟裳岬の東約2200キロメートルの太平洋上に落下した。飛行距離は約3700キロメートルと推定。小野寺五典防衛相は、中距離弾道ミサイル「火星12」との見方を示した。

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時事通信の9月の世論調査で、安倍内閣の支持率は41.8％と、6月調査以来の4割台に戻した。不支持率は36.7％で、3か月ぶりに支持が不支持を上回った。核・ミサイル開発を進める北朝鮮を現実の脅威と「感じている」は81.3％だった。

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安倍首相は、28日召集の臨時国会の冒頭にも衆院を解散し、10月に総選挙を実施する意向を固め、与党幹部に伝えた。18日に公明党の山口那津男代表と会談。山口氏は解散を了承した。

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総務省は65歳以上の高齢者の推計人口を公表した。15日時点で前年同期を57万人上回る3514万人となり、全体に占める割合は0.5ポイント増の27.7％と過去最高を更新。90歳以上は206万人に上り、初めて200万人を超えた。

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大型の台風18号が九州南部と四国、近畿を通過した後、北海道に再上陸し、日本列島をほぼ縦断。大分県、高知県、香川県で計5人が死亡し、九州や近畿、北海道の各地で、住宅の浸水や冠水などの被害が発生した。

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東芝は取締役会で、半導体子会社「東芝メモリ」を、米投資ファンドのベインキャピタルを軸とする「日米韓連合」に売却する方針を決議したと発表した。売却価格は2兆円で、日米韓連合の資金拠出額は設備投資負担を含めると、計2兆4000億円規模となる。

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歌手の安室奈美恵さん（40）が18年9月で引退することを公式サイトで発表した。安室さんは今月、デビュー25周年を迎えていた。

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警察庁のまとめで、今年上半期（1～6月）に虐待を受けた疑いがあると全国の警察が児童相談所に通告した18歳未満の子どもが3万262人に上ったことが分かった。上半期の統計を取り始めた2011年以降6年連続で増加し、初めて3万人を超えた。

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安倍首相とトランプ米大統領、韓国の文在寅大統領がニューヨークで会談した。北朝鮮に対し、格段に強い圧力をかけていくことで一致。国連安全保障理事会で採択された制裁決議の完全履行を中国などに促していくことを申し合わせた。日米両首脳は2国間会談も行い、拉致問題解決へ協力していくことも確認した。

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北方領土の元島民らが国後、択捉両島へ初の空路墓参を行った。早朝に北海道の中標津空港を出発。夕方に戻る予定だったが、現地の天候不良の影響で、急きょ一泊することになった。元島民とその家族、政府関係者ら約70人が参加した。

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東京都の小池百合子知事は、国政新党「希望の党」を結成、自らが代表に就任する考えを表明した。「改革」「保守」勢力の結集を呼び掛け、10月の衆院選では全国規模で候補者を擁立する考えを示した。

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上野動物園で6月に生まれた雌のジャイアントパンダについて、東京都は名前が「シャンシャン（香香）」に決まったと発表した。生後6カ月を迎える12月ごろ、一般にお目見えする見通し。

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「ダボス会議」を主催するスイスのシンクタンク、世界経済フォーラムが17年の国際競争力ランキングを発表した。日本の総合順位は137カ国・地域中9位で、16年の8位から後退した。低下は2年連続。

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安倍首相は、臨時国会冒頭で衆院を解散した。与野党は10月10日公示－同22日投開票の第48回衆院選に向け、事実上の選挙戦に突入した。

民進党は両院議員総会で、衆院選に向け、希望の党へ事実上合流するとした前原誠司代表の提案を了承した。自由党も希望に合流する検討に入った。希望代表の小池氏は党単位での合流を否定し、候補者を選別する考え。

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日中両国が1972年9月に国交を正常化してから、45年を迎えた。安倍首相は28日、日本の首相として15年ぶりに中国大使館主催の祝賀行事出席。あいさつで首脳相互訪問に意欲を示した。

日産自動車は、国内全ての工場で新車を出荷する際の完成検査を無資格者が行っていたと発表した。国土交通省は該当する車を点検するなど対策を取るよう指示した。同社はリコール（回収・無償修理）する方針だが、100万台を超える可能性がある。