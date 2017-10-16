Dissolution de la Chambre des représentants par le Premier ministre Abe Shinzô, lancement d'un nouveau parti politique par la gouverneure de Tokyo Koike Yuriko, officialisation des fiançailles de la princesse Mako, le premier record national sous la barre des 10 secondes au 100 m : retour sur les évènements marquants du mois de septembre 2017.

Vendredi 1er

Maehara Seiji, ancien ministre des Affaires étrangères, a été élu président du Parti démocrate, battant l’ancien secrétaire général du Cabinet Edano Yukio.

Dimanche 3

Le Japon a condamné sévèrement le sixième essai nucléaire de la Corée du Nord, faisant transmettre à Pyongyang ses critiques par l'intermédiaire de l’ambassade japonaise à Pékin. Le Premier ministre Abe Shinzô a déclaré que l'essai était « absolument inacceptable ». Il a discuté au téléphone avec le président des États-Unis Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine de la nécessité de faire adopter par le Conseil de sécurité des Nations unies une nouvelle résolution plus contraignante envers la Corée du Nord.

L'Agence impériale a annoncé les fiançailles de la princesse Mako, petite-fille de l'empereur Akihito. Le fiancé, Komuro Kei, assistant juridique de 25 ans, est son ancien camarade de l'université. Le mariage est prévu pour l'année prochaine. Conformément à la Loi de la maison impériale, la princesse perdra son statut impérial en se mariant à un roturier.

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La princesse Mako, heureuse mais consciente de perdre son statut impérial

Mardi 5

Times Higher Education a publié son palmarès 2018 des universités à travers le monde. L'Université de Tokyo passe de la 39e à la 46e place, terminant à la plus mauvaise place depuis que le magazine a commencé à publier son classement en 2004. L'Université de Kyoto quant à elle a été classée 74e.

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Mercredi 6

Nissan a annoncé le lancement de la deuxième génération de la Leaf, sa voiture 100 % électrique. L'autonomie de cette nouvelle version augmente de 280 à 400 kilomètres et sera proposée au Japon entre 3,2 millions à 4 millions de yens.

Jeudi 7

Le Premier ministre Abe Shinzô a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou. Les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur la Corée du Nord et ses récents essais nucléaires. Ils se sont entendus pour coopérer étroitement, y compris aux Nations unies. Ils ont également convenu de travailler ensemble à la promotion des activités économiques dans les îles Chishima (Kouriles), dont la souveraineté est revendiquée par les deux pays.

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Samedi 9

Kiryû Yoshihide est devenu le premier sprinter japonais à passer sous la barre des 10 secondes sur 100 mètres. Avec un chrono de 9,98 secondes lors d'une course à Fukui, il a battu le précédent record national de 10,00 secondes détenu par Itô Kôji depuis 1988.

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Kiryû Yoshihide, le premier japonais à passer sous la barre des 10 secondes sur 100 mètres

Mardi 12

Ohsumi Yoshinori, prix Nobel de médecine de 2016 et professeur honoraire à l'Université de technologie de Tokyo, a annoncé la création de la Ohsumi Frontier Science Foundation. Il a fait un don de 100 millions de yens à la fondation.