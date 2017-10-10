Роспуск Палаты представителей в первый день внеочередной сессии Парламента Японии, создание губернатором Токио Коикэ Юрико Партии надежды, объявление о помолвке старшей дочери принца Акисино и другие события сентября 2017 года в Японии.

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Лидером Демократическо-прогрессивной партии был избран бывший министр иностранных дел Маэхара Сэйдзи, который одержал победу над бывшим генеральным секретарём кабинета министров Эдано Юкио.

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Правительство Японии выступило с резкой критикой по поводу проведённого Северной Кореей шестого ядерного испытания, заявив этой стране свой протест через её посольство в Пекине. Премьер-министр Абэ Синдзо назвал этот шаг Пхеньяна «решительно недопустимым». Он поочерёдно провёл переговоры по телефону с президентом США Дональдом Трампом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которых обсудил ответные действия с целью принятия Советом Безопасности ООН резолюции об ужесточении экономических санкций.

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Управление императорского двора объявило о помолвке принцессы Мако, старшей дочери ветви Акисино императорского дома Японии с Комуро Кэем, служащим юридической компании, с которым принцесса вместе училась в университете. Бракосочетание состоится осенью 2018 года. С заключением брака принцесса Мако согласно установленному порядку покинет императорский дом.

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Помолвка принцессы Мако и будущее императорского дома

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Специализированный британский журнал по вопросам образования Times Higher Education опубликовал мировой рейтинг высших учебных заведений 2017 года. Токийский университет опустился на 46-ю позицию с 39-й строчки, которую занимал в прошлом году. Это самый низкий результат за всю историю. Университет Киото занял 74-ю позицию.

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Автомобилестроительная компания Nissan представила полностью обновлённую модель электромобиля Leaf с нулевым уровнем эмиссий, объявив, что автомобиль поступит в продажу 2 октября. Запас хода увеличился с 280 до 400 километров. Стоимость автомобиля составляет от 3 150 360 до 3 990 600 йен.

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Премьер-министр Абэ Синдзо провёл во Владивостоке переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились стремиться конкретизировать направления совместной экономической деятельности на Северных территориях по пяти направлениям, в числе которых туризм, рыбоводство и др.

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На чемпионате Японии по лёгкой атлетике среди студентов учебных заведений в городе Фукуи в финальном забеге юношей на 100 метров 21-летний Кирю Ёсихидэ из Университета Тоё первым из японских спортсменов преодолел 10-секундный барьер, установив новый национальный рекорд в 9,98 секунды. Прежний рекорд в 10,00 секунд, продержавшийся 19 лет, был установлен Ито Кодзи.

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Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2016 года почётный профессор Токийского технологического института Осуми Ёсинори объявил об учреждении «Фонда фундаментальных научных исследований Ёсинори». Учёный пожертвовал в капитал фонда для поддержки фундаментальных биологических исследований средства на сумму 100 млн йен, включая Нобелевскую премию.

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Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты. Пролетев над островом Хоккайдо, ракета упала в воды Тихого океана приблизительно в 2200 километрах восточнее мыса Эримо. Дальность её полёта по расчётам составила около 3700 километров. Министр обороны Японии Онодэра Ицунори сообщил, что, по всей вероятности, была запущена баллистическая ракета средней дальности «Хвасон-12».

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Согласно опросу общественного мнения, проведённому Jiji Press в сентябре, уровень поддержки правительственного кабинета под руководством Абэ Синдзо составил 41,8%, превысив 40-процентную отметку впервые с июня. Уровень неодобрения составил 36,7%. Доля поддерживающих политику правительства превысила процент неодобрения впервые за 3 месяца. 81,3% опрошенных признались, что чувствуют реальную угрозу со стороны Северной Кореи, ведущей ядерные и ракетные разработки.

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Премьер-министр Абэ Синдзо сообщил руководству своей правящей партии о том, что он утвердился в намерении распустить Палату представителей в день созыва внеочередной парламентской сессии 28 сентября и провести всеобщие выборы в октябре. 18 сентября Абэ провел встречу с лидером партии Комэй Ямагути Нацуо. Ямагути согласился с планом роспуска парламента.

Министерство общенациональных дел, местной автономии и связи опубликовало данные расчёта численности пожилого населения в возрасте 65 лет и старше. По состоянию на 15 сентября она увеличилась на 570 тысяч, составив 35 млн 140 тыс. человек. Доля пожилых в общем составе населения возросла на 0.5 процентного пункта и достигла 27,7%, что является новым абсолютным рекордом. Число людей в возрасте 90 лет и старше достигло 2 млн 60 тыс. человек, впервые превысив двухмиллионную отметку.

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[Новости] Количество пожилых людей в Японии достигло рекордных 27,7%

Мощный тайфун, 18-й в нынешнем сезоне, прошёл над южной частью острова Кюсю и островом Сикоку, а также регионом Кинки, после чего вновь обрушился на сушу на острове Хоккайдо, пройдясь таким образом практически по всему Японскому архипелагу. В префектурах Ойта, Коти и Кагава погибли в общей сложности 5 человек. На острове Хоккайдо тайфун повсеместно нанёс ущерб, вызвав разливы рек и затопления.

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Совет директоров компании Toshiba объявил о решении продать своё дочернее предприятие по производству полупроводников Toshiba Memory японско-американско-южнокорейскому консорциуму, главным участником которого является американский инвестиционный фонд Bain Capital. Ожидается, что при стоимости покупки 2 трлн йен с учётом инвестиций в основное оборудование приобретение обойдётся консорциуму в общей сложности в 2 трлн 400 млрд йен.

На своём официальном вебсайте 40-летняя певица Амуро Намиэ объявила о намерении оставить сцену в сентябре 2018 года. В нынешнем сентябре Амуро отметила 25-летие своего дебюта.

Амуро Намиэ идёт по красной дорожке на мероприятии MTV в помощь восстановлению после Великого восточно-японского землетрясения, июнь 2011 г. (Фотография Jiji Press)

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По данным Национального полицейского управления Японии, в первом полугодии нынешнего года (с января по июнь) по всей стране число детей, не достигших 18-летия, которых полиция направила в специализированные консультационные центры в связи с подозрениями об издевательствах, составило 30 262 человека. За шесть лет с 2011 года, в течение которых ведётся сбор статистики по полугодиям, показатель постоянно увеличивался и впервые превысил 30-тысячную отметку.

В Нью-Йорке состоялись переговоры премьер-министра Абэ Синдзо с президентом США Дональдом Трампом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Стороны согласились существенно усилить давление, оказываемое на Северную Корею. Они также согласились призвать Китай и другие страны в полной мере выполнять санкции, введённые резолюцией Совета Безопасности ООН. Лидеры Японии и США также провели двусторонние переговоры, на которых подтвердили сотрудничество в усилиях для решения проблемы похищений людей в Северную Корею.

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Бывшие жители Северных территорий впервые прибыли авиарейсом на острова Кунасири и Эторофу, чтобы посетить могилы предков. Ранним утром группа вылетела из аэропорта Накасибэцу на Хоккайдо. Возвращение было запланировано вечером того же дня, однако из-за неблагоприятных погодных условий в месте пребывания группа была вынуждена заночевать. Всего в визите участвовали примерно 70 человек – бывшие жители, а также представители японского правительства.

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Губернатор Токио Коикэ Юрико объявила о намерении учредить новую общенациональную политическую партию под названием «Партия надежды» и лично возглавить её. Призвав объединиться реформистские и консервативные силы, она выразила намерение выставить кандидатов по всей стране на всеобщих выборах в октябре.

Токийские власти объявили о решении назвать детёныша большой панды, которая родилась в столичном зоопарке Уэно в июне, именем Сян Сян. Её планируют показать публике шесть месяцев спустя после рождения – примерно в декабре.

Сотрудница магазина кукол «Кюгэцу» раскрывает праздничное украшение кусудама в отделе, где продаются мягкие игрушки в виде панды, по случаю решения присвоить большой панде из Зоопарка Уэно кличку Сян Сян, 25 сентября, Токио, главный магазин компании в столичном районе Тайто (фотография Jiji Press)

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Исследовательский институт, который проводит международные форумы в Давосе, опубликовал рейтинг конкурентоспособности за 2017 год. В совокупном рейтинге Япония заняла в 2017 году 9-ю строчку среди 137 стран и территорий. В 2016-м году она занимала в рейтинге 8-ю строчку. Позиция снижается второй год подряд.

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Премьер-министр Абэ Синдзо распустил Палату представителей (нижнюю палату) парламента Японии сразу после созыва внеочередной парламентской сессии. Правящие и оппозиционные партии фактически уже начали предвыборную борьбу в преддверии 48-х выборов в Палату представителей, официальная предвыборная кампания которых стартует 10 октября, а голосование состоится 22-го.

Демократическо-прогрессивная партия на заседании своих депутатов обеих палат парламента согласилась с предложением председателя партии Маэхары Сэйдзи о фактическом слиянии с Партией надежды перед выборами в Палату представителей. Либеральная партия также начала рассмотрение вопроса о слиянии с Партией надежды. Между тем лидер Партии надежды Коикэ Юрико отвергла слияние с другими партиями в полном составе, выразив намерение принять только тех, кто разделяет взгляды её партии.

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Исполнилось 45 лет со времени нормализации дипломатических отношений Японии и Китая в сентябре 1972 года. 28 сентября премьер-министр Абэ Синдзо в качестве лидера страны впервые за 15 лет принял участие в торжественных мероприятиях, организованных посольством Китая. В своём приветственном выступлении премьер-министр выразил желание осуществить обмен визитами на высшем уровне.

(Статья на японском языке опубликована 2 октября 2017 г.)