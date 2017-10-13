حل مجلس النواب الياباني، محافظة طوكيو كويكي يوريكو تؤسس حزباً جديداً تحت اسم حزب الأمل، الإعلان عن خطوبة الأميرة ماكو، وكيريو يوشيهيدي يكسر حاجز الـ 10 ثواني عدوا. كانت تلك الأخبار التي صنعت عناوين الأخبار في سبتمبر/ أيلول 2017.

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انتخاب وزير الخارجية الأسبق مايهارا سيجي كزعيم للحزب الديمقراطي، وهزيمة لرئيس أمانة مجلس الوزراء الأسبق إيدانو يوكيو.

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اليابان تنتقد بشدة التجربة النووية السادسة التي قامت بها كوريا الشمالية، وأعربت عن احتجاجها لبيونغ يانغ من خلال السفارة اليابانية في بكين. وقد صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن الاختبار ”غير مقبول تماما“. وتحدث هاتفيا مع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة الحاجة لتبني حل جديد وقوي من قبل مجلس الأمن بالأمم المتحدة لمواجهة تصرفات كوريا الشمالية.

وكالة البلاط الإمبراطوري تعلن خطوبة الأميرة ماكو حفيدة الإمبراطور أكيهيتو بصديقها من أيام الكومورو كي الذي يعمل حالياً في مكتب للمحاماة في طوكيو. ومن المتوقع أن يتم عقد القران الخريف القادم. ووفقا لقانون البلاط الإمبراطوري ستفقد الأميرة مكانتها الإمبراطورية بعد الزواج.

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تايمز للتعليم العالي تنشر قائمة عام 2018 لأفضل جامعات العالم. وتراجع ترتيب جامعة طوكيو من المركز 39 إلى 46، وهو الأسوأ على الإطلاق في تاريخ الجامعة. وجاء ترتيب جامعة كيوتو في المركز 74.

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نيسان تعلن انطلاق الجيل الثاني من سيارتها الكهربائية ليف عديمة الانبعاثات في 2 أكتوبر/ تشرين الأول. وتم زيادة مدى ليف الجديدة المعاد تصميمها ليمتد من 280 إلى 400 كيلومتر. وسيكون سعر تلك السيارات بين الـ 3.2 و4.0 مليون ين ياباني.

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رئيس الوزراء الياباني آبي يلتقي الرئيس الروسي بوتين في فلاديفوستوك. وقد ناقش الزعيمان ردهما على كوريا الشمالية بعد إجراءها تجربة نووية جديدة واتفقا على التعاون الوثيق، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. واتفقا أيضا على العمل سويا لتحفيز الأنشطة الثقافية في الأراضي الشمالية، المتنازع عليها بين الدولتين.

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كيريو يوشيهيدي يصبح أول عداء ياباني يكسر حاجز الـ 10 ثواني لسباق المائة متر. وسجل زمن 9.98 ثانية في سباق أقي في مدينة فوكوي متجاوزاً الزمن القياسي القومي السابق لـ 10 ثواني والمسجل باسم إيتو كوجي منذ 19 عاماً مضت.

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أوسومي يوشينوري، الفائز بجائزة نوبل عام 2016 للفسيولوجي أو الطب يعلن تأسيس مؤسسة أوسومي لأسس العلوم. وتبرع الأستاذ الشرفي بمعهد طوكيو للعلوم والتكنولوجيا بقيمة الجائزة البالغة 100 مليون ين ياباني.

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كوريا الشمالية تطلق صاروخ باليستي عبر فوق هوكايدو سقط في المحيط الهادي على بعد حوالي مسافة 2200 كيلومتر شرق مضيق أريمو القريب من الجزيرة. يقدر أن يكون الصاروخ قد ارتفع إلى ارتفاع أقصى بـ 800 كيلومتر. وقد صرح وزير الدفاع أونوديرا إيتسونوري أنه من المرجح أن 3700 كيلومتر وأن يكون قطع مسافة يكون الصاروخ من فئة هواسونغ-12، صاروخ باليستي متوسط المدى.

استطلاع رأى أجرته جي جي برس يظهر ارتفاع نسبة تأييد رئيس الوزراء آبي إلى 41.8%، لترتفع فوق 40% لأول مرة منذ يونيو/ حزيران. وتتجاوز نسبة التأييد تلك نسب الرفض (36.7%) لأول مرة منذ ثلاث شهور. وأبدى 81.3% من عينات الاستطلاع، شعورا بأن مضى كوريا الشمالية في تطوير سلاحها النووي والصاروخي يمثل تهديدا حقيقيا.

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رئيس الوزراء آبي يخبر قادة الحزب الليبرالي الديمقراطي أنه ينوي حل مجلس النواب في 28 سبتمبر/ أيلول في بداية الجلسات الغير اعتيادية، بهدف إجراء انتخابات عامة في أكتوبر/ تشرين الأول. وقابل في اليوم التالي ياماغوتشي ناتسوو، رئيس حزب كوميتو الداخل في تحالف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، ليحصل على موافقته لحل مجلس النواب.

وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تعلن عن وجود 35.1 مليون مواطن ياباني في سن الـ 65 أو أكثر في سبتمبر/ أيلول. وارتفعت نسب المواطنين المسنين بين إجمالي عدد السكان بـ 0.5% منذ عام 2016 لتسجل رقم قياسي جديد لـ 27.7%. وبلغ عدد المواطنين في سن الـ 90 أو أكثر، فوق الـ 2 مليون لأول مرة.

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إعصار تاليم يضرب كيوشو، شيكوكو، ومنطقة كانساي في هونشو قبل أن يصل إلى شواطئ هوكايدو، مسببا فيضان وإجلاء للسكان حيث تنقل بطول اليابان. وتأكد وفاة خمس أشخاص في محافظات أويتا، كوتشي وكاغاوا.

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توشيبا تقرر بيع لوحدتها لرقائق الذاكرة توشيبا ميموري لتكتل شركات تقوده شركة باين كابيتال الأميركية للاستثمار المباشر. وقد بلغ سعر البيع 2 تريليون ين ياباني، ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة مجموعة الشركات لتصل إلى 2.4 تريليون ين ياباني بعد أن يستثمروا في المعدات والمنشآت.

المطربة أمورو ناميي تعلن مدونتها الشخصية والتي احتفلت بذكراها التاريخية يوم السبت الماضي وأشارت فيها إلى نيتها الاعتزال ’’أود أن أكتب عن شيء ما في ذهني، وقررته في يوم الاحتفال بمرور ۲٥عاما منذ ظهوري على الساحة الغنائية لأول مرة‘‘.

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عدد الأطفال المشتبه في تعرضهم لسوء معاملة باليابان في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران ٢٠١٧ قد وصل إلى ٣٠٠٠٠ حالة، وهي المرة الأولى التي يصل فيها عدد هذه الحالات إلى مثل ذلك المستوى منذ بدء جمع البيانات النصف سنوية في عام ٢٠١١..

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رئيس الوزراء آبي يلتقي كل من ترامب رئيس الولايات المتحدة ومون جاي-إن رئيس كوريا الجنوبية لعقد محادثات في نيويورك. وافق الرؤساء على زيادة الضغط على كوريا الشمالية ولتشجيع الصين ودول أخرى للالتزام بتنفيذ العقوبات المقررة في اجتماع مجلس الأمن بالأمم المتحدة. وعقد آبي وترامب كذلك محادثات منفصلة اتفقا فيها بشأن قضية اليابانيين المختطفين من قبل كوريا الشمالية.

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السكان السابقون للأراضي الشمالية يأخذون أول طائرات لزيارة المقابر بجزر كوناشيري وأتور وفو. قامت مجموعة تتكون من 70 شخص تتضمن أعضاء عائلات وأفراد رسميين من الحكومة بالمشاركة في الرحلة التي امتدت لليوم التالي بعد تأخير العودة بسبب الظروف الجوية.

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محافظة طوكيو كويكي يوريكو تعلن تشكيل حزب جديد تحت اسم حزب الأمل والذي سوف تقوده بنفسها. ونادت كل من المحافظين والإصلاحيين بالعمل معا، معلنة نيتها حشد مرشحين في كامل اليابان استعدادا لانتخابات مجلس النواب الياباني في أكتوبر/ تشرين الأول.

مجلس العاصمة طوكيو يعلن إطلاق اسم شيانغ شيانغ على صغير الباندا العملاقة المولود بحديقة حيوان أوينو في يونيو/ حزيران من هذا العام. ستظهر شيانغ شيانغ أمام الجمهور بالحديقة في ديسمبر/ كانون الأول، بعد بلوغها عمر 6 أشهر.

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المؤتمر الاقتصادي العالمي بدافوس، أعلن عن تصنيفه لدرجة التنافسية على المستوى العالمي للعام 2017. وقد أتت اليابان في المركز التاسع من بين 137 دولة ومنطقة وذلك في تراجع طفيف عن المركز الثامن لعام 2016 ليصبح التراجع السنوي الثاني لليابان في هذه القائمة.

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بعد انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس النواب، رئيس الوزراء شينزو آبي يقوم بحل مجلس النواب. ويضع ذلك اليابان في سباق محموم قبل إعلان المرشحين يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول والانتخابات العامة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول.

وفى مؤتمر يضم جميع أعضائه في البرلمان الياباني بغرفتيه، حظي اقتراح زعيم الحزب الديمقراطي مايهارا سيجى الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في اليابان على الموافقة بالاندماج الفعلي مع حزب الأمل الذي تترأسه محافظة كويكي يوريكو. كما بدأ الحزب الليبرالي في مناقشة لدمج حزبه مع المجموعة الجديدة. وفي الوقت نفسه، رفضت كويكي فكرة الترحيب بأحزاب بأكملها في تحت لواء حزبها، وأصرت على أن أي قرارات سيتم اتخاذها على أساس فردي.

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الصين واليابان تحتفلان بمرور خمس وأربعين عاما على تطبيع العلاقات الدبلوماسية فيما بينهما في سبتمبر/ أيلول في عام 1972. وفي يوم سابق، 28 سبتمبر/ أيلول، قام رئيس الوزراء آبي أول زعيم ياباني منذ 15 عاما يقوم بالمشاركة في احتفالات تقام بالسفارة اليابانية في طوكيو، حيث عبر عن رغبته في زيارة الصين والترحيب بزيارة نظيره لليابان في إطار رسمي.

نيسان تصرح أن السيارات التي تم شحنها من كل مصانعها باليابان كان قد تم إجراء فحوصاتها النهائية من قبل موظفين غير مؤهلين. وأمر وزير النقل الشركة بتنفيذ إجراءات تتضمن إعادة فحص كل السيارات المعنية. يعتزم مصنع السيارات استدعاء السيارات التي قد يصل عددها إلى مليون وحدة، وتقديم تصليح مجاني كما تقتضي الحاجة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية)