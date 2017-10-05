El primer ministro Abe Shinzō disolvió la Cámara Baja, la gobernadora de Tokio Koike Yuriko creó un nuevo partido político nacional, se anunció el compromiso nupcial de la princesa Mako, y Kiryū Yoshihide logró correr 100 metros en menos de 10 segundos. Estas fueron las noticias más destacadas del pasado mes de septiembre de 2017.

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El exministro de Asuntos Exteriores Maehara Seiji es elegido como líder del Partido Democrático (Minshintō) tras vencer al ex secretario general del Gabinete Edano Yukio.

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El Gobierno de Japón critica duramente a Corea del Norte tras su sexto ensayo nuclear, haciendo llegar su condena a Pyongyang a través de la embajada japonesa en Pekín. El primer ministro Abe Shinzō asegura que esta prueba es “totalmente inaceptable”. Posteriormente habla por teléfono con el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladímir Putin para discutir la necesidad de adoptar una nueva y más firme resolución contra las acciones de Corea del Norte en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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La Agencia de la Casa Imperial anuncia el compromiso de la nieta del Emperador Akihito, la princesa Mako, con el asistente legal Komuro Kei. Esta boda tendrá lugar el próximo otoño. Bajo la Ley de la Casa Imperial, la princesa perderá su estatus imperial tras el matrimonio.

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Times Higher Education publica su lista del Ránking Mundial de Universidades de 2017. La Universidad de Tokio cae del puesto 39.º al 46.º, su posición histórica más baja. La Universidad de Kioto queda en el puesto 74.º.

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Nissan anuncia el lanzamiento de la segunda generación de vehículos eléctricos de cero emisiones Leaf el 2 de octubre. El rango de autonomía del remodelado Leaf ha sido mejorado de los 280 a los 400 kilómetros. Los vehículos costarán entre 3,2 millones y 4 millones de yenes.

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El primer ministro Abe Shinzō y el presidente ruso Vladímir Putin se reúnen en Vladivostok. Ambos líderes discuten su respuesta ante Corea del Norte después del ensayo nuclear y acuerdan cooperar estrechamente, incluso en las Naciones Unidas. También acuerdan trabajar juntos en la promoción de actividades económicas en los Territorios del Norte, que se encuentran en litigio entre ambos países.

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Kiryū Yoshihide, de 21 años, se convierte en el primer atleta japonés que supera la barrera de los 10 segundos en los 100 metros lisos en una carrera durante el Torneo Nacional Interuniversitario celebrado en el Estadio Prefectural de Fukui. Su marca de 9,98 segundos supera a la del anterior récord nacional Itō Kōji, que corrió los 100 metros en 10 segundos hace 19 años.

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Ōsumi Yoshinori, ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2016, anuncia la creación de la Fundación Ōsumi de las Fronteras de la Ciencia. El profesor honorario del Instituto de Tecnología de Tokio dona el dinero del premio, cuya cifra alcanza los 100 millones de yenes.

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Corea del Norte lanza un misil que cruza sobre Hokkaidō y cae en el océano Pacífico a unos 2.200 kilómetros del cabo de Erimo. Se estima que el misil ha alcanzado una altura máxima de 800 kilómetros y que ha volado alrededor de 3.700 kilómetros. El ministro de Defensa Onodera Itsunori asegura que es posible que se tratase de un misil Hwansong-12 de alcance intermedio.

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Una encuesta de Jiji Press revela que el porcentaje de aprobación del primer ministro Abe ha aumentado al 41,8 %, subiendo por encima del 40 % por primera vez desde junio. Su porcentaje de aprobación es también mayor que el de desaprobación (36,7 %) por primera vez en tres meses. En esta encuesta el 81,3 % de los participantes afirmaron que la presente crisis con Corea del Norte a raíz de su desarrollo nuclear y de misiles supone una seria amenaza.

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El primer ministro Abe asegura ante los líderes de su formación, el Partido Liberal Democrático, que tiene la intención de disolver la Cámara Baja en el comienzo de la sesión extraordinaria de la Dieta del 28 de septiembre, con el objetivo de celebrar elecciones anticipadas en octubre. El 18 de septiembre se reúne con Yamaguchi Natsuo, jefe del Kōmeitō, partido que forma parte de la coalición gobernante, para obtener su apoyo para disolver la cámara.

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que a fecha de 15 de septiembre había 35,1 millones de ciudadanos japoneses de 65 años o más. La proporción de ciudadanos de la tercera edad entre toda la población aumentó 0,5 puntos porcentuales respecto a 2016 alcanzando un nuevo récord del 27,7 %. Hay 2,1 millones de personas de 90 o más años, habiéndose superado los 2 millones por primera vez.

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El tifón Talim golpea Kyūshū, Shikoku, y la región de Kansai en Honshū antes de llegar a la costa de Hokkaidō, produciendo inundaciones y obligando a los residentes de estas regiones a refugiarse a medida que avanza recorriendo Japón prácticamente en toda su longitud. Se producen cinco muertes en las prefecturas de Ōita, Kōchi y Kagawa.

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Toshiba decide vender su unidad de memorias flash Toshiba Memory a un consorcio de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur liderados por el fondo de inversión estadounidense Bain Capital. El precio de venta es de 2 billones de yenes, con un coste total previsto para el consorcio de unos 2,4 billones de yenes después de la inversión en equipamiento e instalaciones.

La cantante Amuro Namie, de 40 años, anuncia en su sitio web oficial que tiene planeado retirarse del mundo del espectáculo en septiembre de 2018. En septiembre la artista celebró el 25 aniversario de su debut.

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La Agencia Nacional de Policía anuncia que durante la primera mitad del 2017 registró un total de 30.262 casos de niños que podrían haber sido víctimas de abusos comunicados a centros de asistencia a menores. Es la mayor cifra registrada desde que empezaron a reunirse los datos cada seis meses en 2011.

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El primer ministro Abe, el presidente estadounidense Trump y el presidente surcoreano Moon Jae-in se reúnen en Nueva York. En este encuentro acuerdan aumentar mucho más la presión sobre Corea del Norte y pedir a China y otros países que cumplan sin ambages las sanciones adoptadas en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Abe y Trump también mantienen una conversación por separado en la que acuerdan cooperar en el asunto de los secuestros de ciudadanos japoneses.

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Antiguos residentes de los Territorios del Norte realizan los primeros vuelos para visitar la tumba de sus familiares en las islas de Kunashiri y Etorofu. Un grupo de 70 personas, incluyendo familiares y miembros del Gobierno, participan en esta visita que se extiende hasta el día siguiente debido a que el mal tiempo dificulta el regreso.

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La gobernadora de Tokio Koike Yuriko anuncia la creación de un nuevo partido nacional, el Kibō no Tō (Partido de la Esperanza), que liderará ella misma. Koike hace un llamamiento a conservadores y reformistas para que se unan, y declara que su intención es contar con candidatos en todo el país para las elecciones a la Cámara Baja de octubre.

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El Gobierno Metropolitano de Tokio anuncia que el nombre de la pequeña cría de panda nacida en el Zoo de Ueno en junio de este año será Shan Shan (Xiang Xiang según la lectura china de los caracteres que forman su nombre). Shan Shan será mostrada al público en diciembre, cuando alcance los 6 meses de edad.

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El Foro Económico Mundial, organizador de una convención anual en Davos, Suiza, presenta el ránking de competitividad internacional de 2017. Japón se sitúa en el noveno puesto entre 137 países y regiones, cayendo una posición respecto a su octavo puesto en 2016, siendo este el segundo año consecutivo en el que cae una posición.

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Después de obtener la aprobación en una sesión extraordinaria de la Dieta, el primer ministro Abe disuelve la Cámara Baja. Los partidos políticos de Japón se preparan para una nueva campaña de cara al 10 de octubre, día en el que anunciará sus candidatos para las elecciones del 22 de octubre.

En una convención en la que participan todos sus miembros en ambas cámaras de la Dieta, el principal partido de la oposición, el Partido Democrático, aprueba la propuesta de su líder Maehara Seiji de fusión con el Partido de la Esperanza de Koike Yuriko. El Partido Liberal de Ozawa Ichirō también comienza a debatir la posible unión de fuerzas con la nueva formación. Mientras tanto Koike rechaza la idea de acoger a formaciones completas en su partido, e insiste en que cualquier decisión sobre a quién admitir debe hacerse en el plano individual.

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China y Japón celebran el 45.º aniversario de la normalización de sus relaciones diplomáticas en septiembre de 1972. Un día antes, el 28 de septiembre, el primer ministro Abe se convierte en el primer líder japonés en 15 años en asistir a un acto de celebración en la embajada de China en Tokio, donde expresa su deseo de visitar China y de recibir a su homólogo chino en Japón para una visita de Estado.

Nissan revela que envió vehículos de todas sus fábricas de Japón después de ser sometidos a inspecciones finales por empleados no cualificados para esta tarea. El Ministerio de Transporte insta a la empresa a tomar medidas entre las que se incluyen la reinspección de todos los vehículos en cuestión. La empresa automotriz planea retirar todos los vehículos, cuyo número puede ser de hasta un millón, y ofrecer reparaciones gratuitas si fuese necesario.