首相在临时国会伊始之际解散众议院、东京都知事小池百合子组建“希望之党”、秋筱宫家长女真子公主订婚……，请看2017年9月日本要闻回顾。

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民进党举行党首选举，前外相前原诚司击败前官房长官枝野幸男，当选新党首。

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日本政府强烈谴责朝鲜强行实施第六次核试验，并通过日本驻华大使馆向朝方提出了抗议。首相安倍晋三表态称“断然不能容许（朝鲜的行为）”，并先后与美国总统特朗普、俄罗斯总统普京举行电话会谈，就如何推动联合国安理会通过加强制裁的新决议展开了磋商。

宫内厅宣布，秋筱宫家长女真子公主已与大学同年级同学、现供职于某律师事务所的小室圭订婚。两人将于2018年秋举行婚礼。按照《皇室典范》的规定，真子公主结婚后将失去皇籍。

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英国教育类专业杂志《泰晤士报高等教育专刊（The Times Higher Education）》发布了2017年世界大学排名。东京大学的排名从去年的第39位滑落至历史最低的第46位。京都大学排名第74位。

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日产汽车宣布已对行驶过程中尾气零排放的电动汽车“聆风”进行全面改良，并将于10月2日正式上市销售。改良后的满电续航距离从原来的280公里延长到了400公里。售价区间为315.036万日元到399.06万日元。

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安倍晋三首相在符拉迪沃斯托克与俄罗斯总统普京举行会谈。就在北方四岛开展经济合作问题，双方一致同意将努力在观光和养殖等五大领域重点予以落实。

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在福井市举行的日本大学生田径锦标赛男子100米决赛中，桐生祥秀（21岁，东洋大学）创造了9秒98的日本新纪录，成为了首个在该项目中跑进10秒的日本运动员。此前的日本纪录是由伊东浩司保持了19年的10秒00。

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2016年诺贝尔生理学或医学奖得主、东京工业大学荣誉教授大隅良典宣布创立“大隅基础科学创成财团”，并为此投入自己所获的诺贝尔奖奖金等共计一亿日元。

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朝鲜发射了一枚弹道导弹，该导弹穿越北海道上空后，落入襟裳岬以东约2200公里的太平洋海域。据推测，该导弹的飞行距离约为3700公里。防卫相小野寺五典认为该导弹应该是“火星12”型中程弹道导弹。

时事社9月实施的舆论调查显示，安倍内阁的支持率为41.8%，这是自6月以来支持率再次超过40%。不支持率为36.7%，时隔三个月后，支持率首次超过了不支持率。81.3%的受访者表示“感受到了”不断推进核及导弹开发的朝鲜是一种现实威胁。

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安倍首相向执政党高层表示，决定将在临时国会伊始的28日解散众议院，10月举行大选。18日，安倍首相与执政联盟的公明党党首山口那津男举行会谈，山口同意解散众议院。

总务省公布了65岁以上老龄人口推算值。截至15日，65岁以上老龄人口为3514万人，同比增长57万人，在总人口中的占比为27.7%，同比增长0.5个百分点，刷新了历史最高记录。90岁以上人口为206万人，首次超过200万人。

超级台风“泰利”横扫九州南部、四国和近畿地区后，再次在北海道登陆，几乎纵贯了整个日本列岛。大分县、高知县、香川县共计5人遇难，九州、近畿、北海道等多地发生了房屋浸水和道路被淹等灾害。

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东芝宣布，董事会决定将把旗下半导体子公司“东芝半导体与存储产品公司”出售给以美国私募基金贝恩资本为核心的“日美韩联合体”。半导体子公司售价为2万亿日元，加上设备投资费用后，日美韩联合体的出资规模预计将达到24000亿。

歌手安室奈美惠（40岁）在官方网站上宣布将于2018年9月引退。安室本月迎来了出道25周年。

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警察厅的统计数据显示，今年上半年（1～6月）全国警察向儿童咨询所通报的受虐待儿童人数达到30262人。2011年开始实施上半年单独统计行动以来，已经连续六年递增，今年更是首次超过了三万人。

安倍晋三首相在纽约与美国总统特朗普、韩国总统文在寅举行会谈。三方就继续加大对朝施压力度达成了共识，并商定将敦促中国等国彻底履行联合国安理会通过的制裁决议。日美两国首脑还举行了双边会谈，确认将合作解决绑架人质问题。

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北方领土原岛民首次乘坐飞机前往国后、择捉两岛扫墓。活动参与者早上从北海道中标津机场出发，原定于当天傍晚返回，但由于当地恶劣天气的影响，只得临时住了一晚。原岛民及其家属、政府相关人士共约70人参加了此次活动。

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东京都知事小池百合子宣布将组建新党“希望之党”，并亲自出任党首。她表示打算团结一切“改革”和“保守”势力，面向10月举行的众议院选举，在全国范围内推举候选人。

东京都宣布，已经为6月在上野动物园诞生的雌性大熊猫取名“香香”。预计她将在出生六个月后的12月与游客“见面”。

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“达沃斯会议”主办方、瑞士智库机构世界经济论坛公布了2017年国际竞争力排行榜。日本的综合排名在137个国家和地区中位列第九，较2016年的第八位下降了一位，已连续两年下滑。

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安倍首相在临时国会伊始之际解散了众议院。面向10月10日公示、同月22日投计票的第48次众议院选举，朝野各党已经在事实上进入了选战状态。

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民进党举行两院议员全体大会，批准了党首前原诚司提出的与希望之党进行事实上的合并方案，以期应对众议院选举。希望之党党首小池百合子否定了以党派为单位的合并形式，表示将挑选符合本党要求的民进党候选人。日中两国迎来邦交正常化45周年。28日，安倍首相出席了中国大使馆举办的庆祝活动，这是日本首相时隔15年后再次出席该活动。他在致辞中表达了希望实现首脑互访的意愿。