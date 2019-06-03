新天皇即位と「令和」のスタート、トランプ米大統領の訪日、川崎市・登戸での痛ましい殺傷事件の発生など、2019年5月の日本の出来事を振り返る。

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新天皇陛下が即位し、「令和」がスタートした。即位後朝見の儀で新陛下は「この身に負った重責を思うと粛然たる思いがします」と初めてのお言葉を述べられた。4日には、皇居で一般参賀が行われた。

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北海道大樹町のベンチャー企業「インターステラテクノロジズ」が、小型観測ロケット「MOMO（モモ）」3号機の打ち上げに成功した。国内の民間企業が単独開発したロケットが宇宙に届いたのは初めて。

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大津市で、歩道で信号待ちしていた保育園児らの列に軽乗用車が突っ込んだ。園児13人と保育士3人が救急搬送されたが、うち男女の園児2人が死亡した。

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トヨタ自動車は2019年3月期連結決算（米国会計基準）を発表した。売上高が前期比2.9％増の30兆2256億円、純利益は24.5％減の1兆8828億円と増収減益だった。世界販売の拡大を背景に、日本企業として初めて売上高が30兆円台に乗った。

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訪米中の菅義偉官房長官は、ワシントンでポンペオ国務長官、シャナハン国防長官代行とそれぞれ会談した。10日には、ペンス副大統領と会談。拉致問題の早期解決に向けて協力を要請し、共同歩調を確認した。

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2020年東京五輪のチケット抽選申し込みが、公式チケット販売サイトで始まった。開始直後からサイトへのアクセスが集中し、つながりにくい状況となった。今回の申し込みは国内在住者向けで、受け付けは28日で締め切られ、抽選の結果は6月20日に発表される。

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幼児教育・保育を無償化するための改正子ども・子育て支援法が、参院本会議で与党と国民民主党などの賛成多数により可決、成立した。3～5歳児は全世帯、0～2歳児は住民税非課税世帯を対象に10月1日から認可保育所などの利用料が無料になる。認可外保育施設の利用者にも一定の上限額を設けた上で費用を補助する。

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映画「羅生門」「雨月物語」など数々の名作に出演した女優の京マチ子さんが、心不全のため東京都内の病院で死去した。95歳。

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内閣府は、3月の景気動向指数の下落で基調判断を6年2カ月ぶりに「悪化」へ引き下げた。

菅官房長官、追加経済対策に含み＝野党、消費増税反対強める

国連の気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、京都市での総会で採択された各国の温室効果ガス排出量を算定するための新たな指針を公表した。2020年以降の地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」の実現に向け、世界各国の温室ガス削減量をより正確に把握し、「見える化」するための共通ルールとなる。

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文化庁は、仁徳天皇陵を含む「百舌鳥・古市古墳群」（大阪府）について、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関である国際記念物遺跡会議（イコモス）が世界文化遺産に登録するよう勧告したと発表した。

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日本維新の会は、北方領土問題の解決手段として戦争に言及した丸山穂高衆院議員を除名処分にした。17日には立憲民主党や日本維新の会など野党6党派が、丸山氏に対する辞職勧告決議案を衆院に共同提出した。

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政府は未来投資会議で、高齢者の就業拡大に向けた方針を示した。70歳までの雇用確保のため、企業に対して継続雇用や起業支援などの選択肢を提示。努力義務として実施を求める。来年の通常国会に高年齢者雇用安定法の改正案を提出し、成立を目指す。

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鹿児島県屋久島町で、記録的な大雨の影響で土砂崩れが発生、観光客らを乗せたバスや車が動けなくなり、314人が孤立した。19日には、全員が無事下山した。

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KDDI（au）とソフトバンクは、中国通信機器最大手の華為技術（ファーウェイ）が製造した新型スマートフォンの発売を延期すると発表した。NTTドコモは、今年夏に販売すると発表したファーウェイ製スマホの予約受け付けを中止した。

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タイ中部パタヤを拠点に特殊詐欺をしていたとみられる日本人の男15人がタイ警察に摘発された事件で、警視庁など4都県警の合同捜査本部は、全員をタイから日本に移送し、詐欺容疑で逮捕した。

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トランプ米大統領が、国賓として来日。27日に皇居で天皇、皇后両陛下と会見した後、安倍首相と改元後初の首脳会談に臨んだ。日米貿易協定交渉について、両首脳は議論を加速させることで一致。北朝鮮の非核化や日本人拉致問題の進展に向けて緊密に連携することを確認した。

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公明党大阪府本部は、地域政党「大阪維新の会」が提唱する「大阪都構想」について、賛成の立場で実現に協力することで維新と合意した。

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日本列島各地で気温が上昇。特に北海道東部で真夏並みの猛暑となり、北海道佐呂間町で39.5度を記録。5月として全国の観測史上最高気温を更新した。

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川崎市多摩区の小田急線登戸駅周辺で、スクールバスを待っていた小学校児童ら19人が男に包丁で次々と刺され、小学6年生の女児（11）と、別の児童の父親（39）が死亡した。犯人の男（51）は現場で自分の首を刺し、搬送先の病院で死亡が確認された。

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旧優生保護法に基づき不妊手術を強制された女性2人が、国を相手取り損害賠償を求めた訴訟の判決が仙台地裁であり、裁判長は旧法の規定が「個人の尊厳を踏みにじるもの」として憲法に違反すると判断した。一方、賠償支払いは認めなかった

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バナー写真：大相撲夏場所千秋楽の栃ノ心と高安戦を升席で観戦する、（奥左から）安倍晋三首相、トランプ米大統領、メラニア夫人、安倍昭恵夫人＝2019年5月26日、東京・両国国技館（時事）