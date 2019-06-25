تنصيب الإمبراطور ناروهيتو على عرش البلاد ليبدأ عهد ريوا، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزور اليابان، حادث طعن جماعي في كاواساكي يستهدف 19 غالبيتهم من التلاميذ. هذه هي أهم القصص الإخبارية لشهر مايو/ أيار 2019.

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تنصيب الإمبراطور ناروهيتو على عرش اليابان وبدء عصر جديد تحت اسم ريوا الذي يعني التناغم الجميل. في أول خطاب له بعد تنصيبه، يقول ”عندما أفكر في المسؤولية الهامة الملقاة على عاتقي، أشعر بالهيبة“. وفي 4 مايو/ أيار، ظهر لأول مرة أمام زوار القصر الإمبراطوري.

الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو يلوحان للجماهير من شرفة القصر الإمبراطوري في طوكيو، 4 مايو/ أيار 2019، الصورة من جيجي برس.

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أصبحت Interstellar Technologies أول شركة يابانية خاصة تطلق بنجاح صاروخًا في الفضاء بجهودها وحدها. وقد أطلق صاروخ المراقبة الصغير Momo-3 من موقع الإطلاق في تايكي، هوكايدو شمال اليابان.

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سيارة صغيرة تصدم مجموعة من الأطفال الصغار الذين كانوا ينتظرون عند إشارة مرور في مدينة أوتسو بمحافظة شيغا. وقد تم نقل 13 طفلاً و3 مدرسين إلى المستشفى، لكن تأكد وفاة اثنين من الأطفال في الطريق.

أعلنت شركة تويوتا عن ارتفاع مبيعاتها في السنة المالية 2019 بنسبة 2.9% إلى 30.2 تريليون ين، على الرغم من انخفاض صافي أرباحها بنسبة 24.5% إلى 1.9 تريليون ين. ساعد الأداء الدولي القوي في أن تصبح أول شركة يابانية تحقق مبيعات تفوق 30 تريليون ين ياباني.

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توجه وزير شؤون مجلس الوزراء يوشيهيدي سوغا إلى الولايات المتحدة، حيث التقى بوزير الخارجية مايك بومبو ووزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان. في 10 مايو/ أيار، تحدث مع نائب الرئيس مايك بينس، واتفق الاثنان على العمل معا من أجل التوصل إلى حل مبكر لقضية المواطنين اليابانيين الذين تختطفهم كوريا الشمالية.

طرح تذاكر القرعة لأولمبياد طوكيو 2020 عبر الإنترنت في اليابان. وقد أدى دخول عدد كبير في البداية إلى صعوبات في الوصول إلى الموقع. وانتهت فترة طرح تذاكر القرعة للأشخاص الذين يعيشون في اليابان في 28 مايو/ أيار، وتم الإعلان عن النتائج في 20 يونيو/ حزيران. وسيتم إصدار حوالي 7.8 مليون تذكرة. ولم تكشف اللجنة المنظمة عدد البطاقات التي بيعت أو عدد البطاقات المطلوبة، لكن عدد المسجلين للحصول على بطاقات هوية لدخول القرعة تجاوز 7.5 مليون.

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إقرار مشروع قانون لمراجعة قانون دعم رعاية الأطفال لجعل التعليم قبل المدرسي مجانًا في جلسة عامة لمجلس المستشارين بدعم من الائتلاف الحاكم والحزب الديمقراطي من أجل الشعب المعارض. واعتبارًا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول، سيكون التعليم والرعاية النهارية مجانًا في دور الحضانة المعتمدة وبعض رياض الأطفال لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات والأطفال الأصغر سناً للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من دفع ضريبة السكن. سيكون هناك أيضًا إعانات مالية في مرافق الحضانة الأخرى غير المعتمدة بموجب البرنامج.

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وفاة الممثلة كيو ماتشيكو، المعروفة بظهورها في أفلام كلاسيكية مثل راشمون وأوغيتسو، بسبب قصور في وظائف القلب في طوكيو عن عمر يناهز 95 عامًا.

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مكتب مجلس الوزراء يعلن أن المؤشر الرئيسي للمؤشرات الاقتصادية اليابانية لشهر مارس/ آذار ”يزداد سوءًا“، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم هذا التقييم لست سنوات وشهرين.

في اجتماعه العام في كيوتو، أصدر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ مبادئ توجيهية جديدة للبلدان لحساب انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري. تهدف لجنة الأمم المتحدة إلى مزيد من الدقة والشفافية في الحسابات لتحقيق الأهداف المحددة في اتفاق باريس بشكل أفضل.

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وكالة الشؤون الثقافية تعلن أن مجموعة Mozu-Furuichi Kofungun من تلال الدفن القديمة قد أوصى بها المجلس الدولي للآثار والمواقع ليتم تسجيلها كموقع تراث عالمي لليونسكو. تضم المجموعة تل الدفن الذي قيل إنه قبر الإمبراطور نينتوكو.

القبر الذي يقال إنه للإمبراطور نينتوكو وتلال أخرى في مجموعة Mozu-Furuichi Kofungun في محافظة أوساكا. التقطت الصورة في يناير/ كانون الثاني 2018. جيجي برس.

حزب نيبّون إيشين (حزب تجديد اليابان) يفصل المشرع ماروياما هوداكا من الحزب بعد أن أشار إلى أن اليابان قد تخوض حربًا مع روسيا للسيطرة على المناطق الشمالية المتنازع عليها. في 17 مايو/ أيار، قدمت مجموعة من ستة أحزاب معارضة من بينها الحزب الديمقراطي الدستوري في اليابان ونيبون إيشين اقتراحاً يحث ماروياما على الاستقالة من مقعده. وجاء في القرار الذي تم تبنيه أن ماروياما زعزع بشكل كبير المصالح القومية لليابان وأضر بسلطة وكرامة مجلس النواب من خلال الإدلاء بشكل متكرر بتصريحات لا تليق بعضو في البرلمان.

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الحكومة تعلن عن خطة لزيادة فرص العمل لكبار السن. وتهدف الخطة إلى تأمين عمل المواطنين حتى سن السبعين من خلال مطالبة الشركات بتقديم فرص العمل والدعم. وهي تخطط لتقديم وسن تعديل على قانون تثبيت عمل كبار السن في الدورة العادية للبرلمان في العام المقبل.

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تساقط الأمطار في ياكوشيما في بمحافظة كاغوشيما يتسبب في حدوث انهيارات أرضية، ممل تسبب في تقطع السبل بأكثر من 300 زائر للجزيرة. تم انقاد الجميع دون إصابات خطيرة في 19 مايو/ أيار.

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كي دي دي أي وسوفت بنك تعلنان أنهما ستؤجلان طرح هواتف ذكية جديدة تصنعها شركة الاتصالات الصينية هواوي. كما أوقفت توقف دوكومو قبول طلبات الحجز المسبق لهاتف ذكي من صنع هواوي كان من المخطط إطلاقه في الصيف.

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الشرطة اليابانية تعتقل 15 رجلاً يابانياً تم القبض عليهم للاشتباه في قيامهم بعملية احتيال عبر الهاتف من مكان تم استئجاره في باتايا بوسط تايلاند.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى اليابان كضيف دولة. بعد اجتماعه مع الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو في 27 مايو/ أيار، عقد اجتماع قمة مع رئيس الوزراء شينزو آبي. وقد اتفق الزعيمان على استهداف اختتام مبكر للمناقشات حول اتفاقية التجارة الثنائية والعمل بشكل وثيق لدفع عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية إلى الأمام وحل قضية المواطنين اليابانيين الذين تختطفهم كوريا الشمالية.

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مدينة ساروما في هوكايدو تسجل درجة وصلت إلى حرارة 39.5 درجة مئوية، وهو أعلى معدل درجة حرارة اليابان في شهر مايو/ أيار وأعلى درجة حرارة ملحوظة في هوكايدو في أي شهر. وقد تأثر شرق هوكايدو على وجه الخصوص بموجة الحر التي اجتاحت البلاد.

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مقتل تلميذة تبلغ من العمر 11 عامًا وأب لطفل آخر في هجوم طعن جماعي على مجموعة تلاميذ تنتظر حافلة مدرسية بالقرب من محطة نوبوريتو في كاواساكي، محافظة كاناغاوا. حيث تعرض 19 شخصًا، معظمهم من الأطفال للطعن. كما طعن المهاجم نفسه في الرقبة وتوفي في الطريق إلى المستشفى.

مسرح جريمة الطعن التي وقعت بالقرب من محط نوبوريتو، كاواساكي, محافظة كاناغاوا، 28 مايو/ أيار 2019. جيجي برس.

محكمة محافظة سينداي تحكم بأن قانون حماية النسل الذي انتهى العمل به الآن غير دستوري ويهين الكرامة الفردية في دعوى قضائية رفعتها امرأتان تم تعقيمهما بموجب قانون التعقيم القصري. ومع ذلك، فإن المحكمة لا تجد الحكومة مسؤولة عن دفع تعويضات.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان: رئيس الوزراء شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب والسيدة الأولى آبي أكي يشاهدون مباراة في اليوم الأخير من بطولة السومو الصيفية في قاعة ريوغوكو في طوكيو يوم 26 مايو/ أيار 2019.جيجي برس)